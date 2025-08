Đường Hùng Vương (đoạn từ phố Trần Phú đến phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội) đang được các đơn vị khẩn trương thi công mở rộng, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8.

Các hoạt động này nhằm phục vụ kế hoạch chỉnh trang đô thị, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 và các sự kiện chính trị quan trọng.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đã triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp với các đơn vị kỹ thuật tổ chức di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi trên tuyến; phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội để di chuyển cây xanh.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang tháo dỡ khối nhà hiện trạng tại số 61 Trần Phú, bảo đảm đúng tiến độ, đúng chỉ giới giải phóng mặt bằng. Hình ảnh ghi nhận sáng 30/7.

Công nhân đang khẩn trương thi công, chỉnh trang đoạn đường Hùng Vương (dài khoảng 100 m) giao với Trần Phú (đối diện khối nhà 61 Trần Phú).

Máy móc, nhân lực được huy động làm xuyên đêm để đảm bảo đúng tiến độ, hoàn thành trước ngày 15/8.

Hai sân khấu lớn phía trước quảng trường Ba Đình đang được lắp đặt.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Thủ đô Hà Nội. Dự kiến khoảng 30.000 người tham gia (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành).

Tuyến đường Hùng Vương được mở rộng về phía khu đất số 61 phố Trần Phú, bảo đảm mặt đường và vỉa hè theo quy hoạch, đạt tổng bề rộng 36m.

Khu vực sát đường Độc Lập giao với đường Chùa Một Cột cũng đang được chỉnh trang.

Công nhân đang lắp đặt lại phần vỉa hè, mở rộng đường và di chuyển cây xanh. Hình ảnh do PV ghi nhận sáng 30/7.

Một góc công trường trên đường Độc Lập nhìn từ đường Điện Biên Phủ.

Khu vực đường Hùng Vương mở rộng nhìn về phía đường Nguyễn Thái Học.

Mấy ngày gần đây, nhiều bạn trẻ đã tìm về quảng trường Ba Đình để chụp ảnh ngay trước dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tuyến đường Hùng Vương là trục giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng, kết nối các cơ quan Trung ương, phục vụ các hoạt động chính trị, đối ngoại, lễ kỷ niệm lớn của đất nước, trong đó có Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...



Việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường Hùng Vương không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao diện mạo khu vực trung tâm chính trị, hành chính của Thủ đô, mà còn thể hiện sự chủ động của Hà Nội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Trung ương giao.



Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9:



- 6h30: Rước đuốc truyền thống.



- 6h45: Nghi lễ chào cờ.



- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.



- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.



- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.



- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.



Lịch sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành:



- Sơ duyệt: 21h ngày 27/8 (thứ tư), dự phòng ngày 28/8 (thứ năm).



- Tổng duyệt: 7h ngày 30/8 (thứ bảy), dự phòng ngày 31/8 (chủ nhật).