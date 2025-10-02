Thứ năm, ngày 02/10/2025 19:00 GMT+7

Hà Nội: Nước sông Hồng dâng sát cầu Long Biên, đến mức báo động, "nuốt chửng" hoa màu và tài sản hai bên bờ

Phạm Hưng - Yến Nhi Thứ năm, ngày 02/10/2025 19:00 GMT+7
Chiều 2/10, mực nước sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội đã dâng lên mức báo động, cao nhất kể từ đầu năm. Dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, dâng sát chân cầu Long Biên và nhấn chìm hoàn toàn các bãi bồi ven sông, gây thiệt hại nặng nề cho hoa màu và tài sản của người dân.
Nước sông Hồng dâng sát cầu Long Biên, "nuốt chửng" hoa màu và nhiều tài sản hai bên bờ

Video: Nước sông Hồng dâng sát cầu Long Biên, "nuốt chửng" hoa màu và nhiều tài sản hai bên bờ.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt lúc 15h tại khu vực cầu Long Biên và cầu Chương Dương, mực nước sông đã dâng lên rất cao, chỉ còn cách mặt cầu vài mét. 
Những trụ cầu vốn thường ngày trơ ra hàng mét giờ đã bị dòng nước hung dữ bao bọc gần hết, tạo nên một cảnh tượng đáng lo ngại.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của đợt lũ này là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 kết hợp với việc các hồ thủy điện ở thượng nguồn xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập. Mực nước được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong 1-2 ngày tới.
 Nước dâng cao kèm theo dòng chảy xiết đã mang theo nhiều rác và cành cây.
Hậu quả nặng nề nhất của đợt nước dâng này là toàn bộ khu vực bãi giữa và bãi bồi ven sông Hồng đã bị "nuốt chửng" bao gồm hoa màu và nhiều nhà tạm, tài sản của người dân.
Chỉ mới vài ngày trước, nơi đây vẫn là những ruộng ngô, chuối, rau màu xanh mướt đang vào vụ thu hoạch. Giờ đây, tất cả chỉ còn là một biển nước mênh mông, vàng đục ngầu phù sa. Nhiều khu vực chỉ còn thấy ngọn cây nhô lên khỏi mặt nước.
Hàng loạt nhà tạm và tài sản của người dân nằm ven bãi bồi bị ngập sâu trong nước.
Giầy, dép, thùng sơn... được người dân treo tạm lên cột và bình ô-xy.
Cũng theo ghi nhận, khu xóm trọ tạm phía sau chợ Long Biên cũng bị ngập lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay cạnh đó, vườn hoa cải tạo và khu vực tăng gia sản xuất của người dân cũng đã chìm trong nước.
Rác thải trôi dạt, nổi lềnh phềnh trên mặt nước.
Di chuyển trên cầu Long Biên, cách mặt nước chỉ vài mét nhiều người thất thần, liên tục ngó nhìn nhìn xuống sông Hồng. 
Ở bên bờ sông thuộc địa bàn phường Bồ Đề, mực nước dâng sát, chỉ cách nhà dân chưa đầy 1 mét.
Gia súc, gia cầm được người dân chuyển lên các tàu, bè đỗ ngay gần bờ.
Một chiếc thuyền nhỏ được buộc ngay sát bờ, đây là phương tiện của người dân di chuyển qua các tàu, bè ven sông trong ngày nước sông Hồng dâng cao.
Nước sông Hồng dâng chỉ cách khu ẩm thực Long Biên khoảng 3-4 mét.
Nhà vệ sinh của các nhà hàng xây ở vị trí thấp bị ngập sâu trong nước.
Công viên rừng Phúc Tân bị nước sông nhấn chìm. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang liên tục cập nhật về diễn biến của mực nước và khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển, đánh bắt cá hoặc canh tác tại các khu vực ven sông để đảm bảo an toàn.

22

