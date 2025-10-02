Bom tấn của Cổ Thiên Lạc thất bại sau 8 năm chờ đợi
Phim “Sons of the Neon Night” quy tụ dàn sao Kim Thành Vũ, Cổ Thiên Lạc, Lương Gia Huy ra rạp sau nhiều năm trì hoãn nhưng gây thất vọng với doanh thu và phản hồi yếu kém từ khán giả.
