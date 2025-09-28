Những căn nhà, con đường bị ngập nặng, hay cảnh lực lượng cứu hộ phải dùng thuyền phao để đưa người dân ra khỏi vùng ngập là cảnh ít thấy tại Đà Lạt. Thế nhưng, vừa qua lại bất ngờ xảy ra sau một trận mưa lớn vào tháng 8/2025.

Theo người dân tại Đà Lạt, việc các con suối chảy trong nội ô Đà Lạt bị thu hẹp, lượng nước đổ về nhanh và nhiều đã thoát không kịp, gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực. Điều này đã khiến người dân bị thiệt hại nặng và về tài sản cũng như tâm lý lo lắng mỗi khi mùa mưa đến.