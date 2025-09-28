Hưng Yên: Lốc xoáy cuốn người từ mái nhà rơi xuống sân gây tử vong
Theo thông tin từ nhà chức trách, cơn lốc xoáy xảy ra sáng cùng ngày tại các xã Thái Thuỵ, Thái Ninh, Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên đã làm 2 người chết, 9 người bị thương.
Những căn nhà, con đường bị ngập nặng, hay cảnh lực lượng cứu hộ phải dùng thuyền phao để đưa người dân ra khỏi vùng ngập là cảnh ít thấy tại Đà Lạt. Thế nhưng, vừa qua lại bất ngờ xảy ra sau một trận mưa lớn vào tháng 8/2025.
Theo người dân tại Đà Lạt, việc các con suối chảy trong nội ô Đà Lạt bị thu hẹp, lượng nước đổ về nhanh và nhiều đã thoát không kịp, gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực. Điều này đã khiến người dân bị thiệt hại nặng và về tài sản cũng như tâm lý lo lắng mỗi khi mùa mưa đến.
Ngày 29/9, toàn bộ lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang "căng mình" để tìm kiếm 9 thuyền viên bị mất tích trong đêm. Vụ việc xảy ra khi hai tàu cá bị bão đánh đứt neo trôi dạt. Công tác cứu nạn đang diễn ra vô cùng khẩn trương với sự tham gia của nhiều lực lượng, với hy vọng tìm thấy các nạn nhân.