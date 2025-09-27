Nước lụt tràn ngập cao cả mét vào nhà

Thời gian vừa qua, người dân sống tại Đà Lạt vẫn chưa hết bất ngờ và lo lắng bởi những trận ngập cục bộ sau mưa lớn. Mặc dù chỉ là ngập cục bộ, nước rút sau khoảng 30-45 phút, tuy nhiên, thiệt hại về tài sản là rất lớn. Không những thiệt hại về tài sản, nhiều chủ hộ kinh doanh dịch vụ, homestay còn có những tổn thất “ngầm” bởi không dám nhận khách vào mùa mưa...

Có mặt tại một con hẻm trên đường Nguyễn Trãi, phóng viên Dân Việt ghi nhận những vệt rác còn sót lại trên lưới B40 của người dân. Đây cũng chính là mực nước đã dâng lên sau những trận mưa lớn khiến người dân đến giờ vẫn còn lo lắng.

Ông Đức chỉ mực nước dâng cao, ngập sân và lên tường của gia đình ông gây bong tróc lớp sơn.

Ông Lê Phú Đức, một người dân sống tại trên đường Nguyễn Trãi (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã hơn 20 năm cho biết, cứ đến mùa mưa là người dân sống dọc bên con suối chảy từ hướng Khu quy hoạch Yersin chảy về Khu quy hoạch Phạm Hồng Thái lại “đau tim”. Ông Đức cho biết, mặc dù con suối đã được bê tông nhưng do lượng nước lên quá nhanh và cao nên gây ngập nhà người dân 2 bên suối.

“Năm nào cũng vậy, đến mua mưa là ít nhất chúng tôi bị ngập ít nhất 2 lần. Nước lên nhanh và cao khiến sân, nhà của chúng tôi bị ngập liên tục. Có lần, nước ngập vào nhà cao cả 1 mét, gây thiệt hại về tài sản, vật chất ở trong nhà. Ngày xưa thì không bị ngập đâu, nhưng giờ chắc bê tông hóa nhiều quá, nước dồn về nhiều nên nó gây ngập.



Con suối ngay sát nhà ông Phú bị thu hẹp sau khi được đổ bê tông.

Vì nước lên rất nhanh nên chúng tôi đang đi làm cũng phải chạy về để mà chống ngập. Trước cửa nhà giờ chúng tôi cũng phải làm những tấm chắn, khi trời mưa lớn là lắp vào để nước không tràn vào nhà. Mặc dù chính quyền đã đổ bê tông 2 bên mép suối cao hơn sân nhà tôi hơn 1 mét nhưng vẫn không ăn thua, nhà vẫn bị ngập. Cứ đến mùa mưa là đồ điện tử, tài sản phải đưa hết lên gác”, ông Đức chia sẻ.

Trong khi đó, nhớ lại trận mưa lớn cách đây 2 năm, gia đình bà Đỗ Thị Cậy (đường Nguyễn Trãi) vẫn chưa hết buồn vì tổn thất hàng trăm triệu đồng. Gia đình bà Cậy đang có 8 phòng trọ cho thuê. Vào mùa mưa năm 2023, nước ngập lên quá nhanh khiến cho 8 phòng trọ của gia đình bà chìm trong nước. Sau đó, gia đình bà Cậy đã phải bỏ ra toàn bộ chi phí sửa chữa nhà, đền bù tài sản cho người thuê phòng trọ và hỗ trợ người thuê 2 tháng tiền phòng, tổng số liền lên đến khoảng 300 triệu đồng.

Cuối đường Phan Đình Phùng cứ mưa lớn là ngập khiến người dân rất lo lắng, phải đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn cho tài sản.

Anh Phương, một người con của bà Đỗ Thị Cậy cho biết: “Sau trận mưa năm 2023, gia đình tôi bỏ ra chi phí hàng trăm triệu đồng sửa chữa phòng trọ, đền bù cho người thuê phòng. Chính quyền địa phương sau đó cũng đổ bê tông cao hơn mặt sân nhà tôi khoảng 1 mét, nhưng mưa lớn là vẫn ngập. Vì vậy, tôi lại phải xin phép đổ kè bê tông cao 1 mét nữa, kéo dài hơn 20 mét nhưng vừa qua mưa lớn nước vẫn ngấp nghé. Tôi quyết định xây cao thêm 50cm nữa.

Không chỉ có thế, tôi còn phải lắp đặt hệ thống 2 máy bơm nước tự động, nếu nước ngập lên cao là phao tự động sẽ khởi động, bơm nước ra ngoài. Tôi cũng lắp một máy phát điện dự phòng, nếu mất điện, khởi động máy phát là nước sẽ được bơm ra. Tính ra toàn bộ chi phí “chống ngập” của gia đình tôi cũng phải nửa tỷ đồng rồi”.

Con suối chảy từ Khu quy hoạch Yersin chảy về Khu quy hoạch Phạm Hồng Thái bị thu hẹp.

Nông dân đổ kè bê tông cao 2 mét quanh vườn

Không chỉ có những người dân có nhà dọc các con suối bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập sau mưa. Nhiều người kinh doanh homestay, lưu trú cũng ngán ngẩm cảnh “ngập xong dọn, dọn xong lại ngập”. Chính vì thế, chủ một số cơ sở kinh doanh homestay đã hạn chế hoặc tạm dừng việc đón khách vào mùa mưa.

Có mặt tại cơ sở kinh doanh homestay của anh Nguyễn Phúc Trịnh tại Đà Lạt, phóng viên ghi nhận đồ đạc, nệm, chăn phục vụ đón du khách của anh vẫn còn ngổn ngang. Anh Trịnh cho hay, gần 1 tháng qua, anh không dám nhận khách đến ở, không muốn dọn, sắp xếp lại đồ vì sợ mưa, nước dâng lên lại ngập nữa.

Anh Trịnh bên những tấm chăn, nệm sau trận ngập đầu tháng 9, nhưng anh chưa sắp xếp lại vì sợ sẽ mưa tiếp.

“Các anh thử tưởng tượng, đang có khách lưu trú mà nước dâng lên rất nhanh, hư hỏng đồ đạc hay cuốn trôi người đi thì thiệt hại sẽ rất lớn. Vì vậy, gần một tháng qua tôi không dám nhận khách.

Đã 3 năm qua, cứ mưa lớn là ngập lên gần 1 mét, nước không thể thoát kịp. Vì thế, sau mấy trận mưa lớn vừa rồi, tôi vẫn để đồ như vậy, chắc phải đợi hết mưa thì mới dọn, sắp xếp lại để đón khách”, anh Trịnh nói.

Không chỉ những khu vực đông dân cư, tỷ lệ bê tông hóa cao thì tình trạng ngập nước mới xảy ra. Phóng viên Dân Việt ghi nhận phản ánh của nhiều người dân về những khu vườn sản xuất rau, hoa của người dân cũng bị ngập sâu sau mưa.

Anh Chế Quang Anh phải làm bờ kè cao khoảng 2 mét để ngăn nước ngập vào vừa của gia đình mình.

Tại khu vực đường Lữ Gia, phường Lâm Viên – Đà Lạt, người đi qua khu nhà kính ở sát suối cũng dễ dàng nhận thấy lớp rác còn mắc ở trên, cách mặt đất gần 2 mét. Đó là điểm nhận biết được mực nước đã dâng cao sau những trận mưa vừa qua.

Phóng viên Dân Việt gặp được anh Chế Quang Anh khi anh đang cùng nhân công của mình gia cố lại bờ kè bê tông cao đến 2 mét xung quanh khu vườn rộng 3.000m2. Anh Quang Anh tiết lộ, để làm được bờ kè như vậy xung quanh khu đất, gia đình anh đã phải tiêu tốn đến hàng tỷ đồng.

Anh Chế Quang Anh cho hay: “Trước đây thì chỉ ngập thấp thôi, thế nhưng vừa qua đã ngập lên cao đến 2 mét. Gia đình tôi trước đó đã đổ bờ kè bê tông xung quanh vườn, nhưng vừa rồi nước lên cao quá, ép nghiêng cả bờ kè nên tôi đã phải kè thêm chân để gia cố.

Con suối cạnh vườn của gia đình tôi giờ toàn cây cỏ, nước chảy không được nên dâng lên ngập vườn với nhà thôi. Giờ khơi thông lòng suối, không vứt rác bừa bãi nữa là nước chảy được, không còn ngập lụt nữa”.

Anh Quang Anh thuê người về đổ bê tông, gia cố phần chân bờ kè.

Không chỉ những khu vực phóng viên khảo sát, thời gian qua, nhiều khu vực tại Đà Lạt như Hàn Thuyên, Mai Xuân Thưởng, dọc suối Phan Đình Phùng, cuối đường Phan Đình Phùng đều xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do lòng suối bị thu hẹp, lượng nước đổ về nhanh khiến nước không thoát kịp gây ngập cục bộ. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, đời sống, sinh hoạt, kinh tế của người dân địa phương.