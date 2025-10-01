Bão số 10 gây ngập lụt nhiều hầm chung cư, tòa nhà, khu đô thị ở Hà Nội

Hà Nội đang oằn mình sau 24 giờ ảnh hưởng từ bão số 10 (bão Bualoi). Trên nhiều tuyến phố, dòng người phải lội bộ trong nước ngập tới đầu gối, xe chết máy la liệt, giao thông ùn tắc kéo dài. Đáng chú ý, tình trạng ngập nặng cũng xảy ra tại không ít hầm chung cư, tòa nhà, khu đô thị...



Hầm một tòa nhà trên phố Tôn Đức Thắng sáng nay vẫn chìm trong biển nước khiến nhiều phương tiện hư hại. Không chỉ xe máy, ô tô bị thiệt hại, nhiều hạng mục kỹ thuật quan trọng như thang máy, ổ điện cũng bị hư hỏng, khiến sinh hoạt của cư dân đảo lộn. Ban quản lý tòa nhà phải huy động máy bơm hút nước liên tục, nhưng việc khắc phục chưa có nhiều tiến triển vì nước ngập sâu.

Một chung cư trên phố Tôn Đức Thắng có hầm để xe bị ngập kín.

Gần đó, tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Lương Bằng cũng xảy ra tình trạng tương tự. Hầm chung cư ngập sâu hơn một mét, biến cả tầng hầm thành “bể chứa nước” khổng lồ.

Nhiều ô tô, xe máy trong hầm bị nhấn chìm hoàn toàn, thiệt hại khó có thể tính toán ngay. Cư dân không chỉ đối diện với việc mất mát tài sản mà còn sống trong nỗi lo sợ chập điện, cháy nổ do hệ thống kỹ thuật bị ảnh hưởng. Những ngày tới, công tác khắc phục dự kiến sẽ còn kéo dài, gây xáo trộn lớn đến sinh hoạt hàng trăm hộ dân.

Một chung cư trên đường Nguyễn Lương Bằng cũng xảy ra tình trạng ngập sâu.

Tại phường Ngọc Hà, một chung cư trên phố Liễu Giai cũng chung số phận. Nước tràn xuống tầng hầm với tốc độ nhanh khiến nhiều phương tiện không kịp di dời. Người dân phải phối hợp cùng ban quản lý dùng máy bơm để hút nước khẩn cấp suốt nhiều giờ, song việc khắc phục rất khó khăn do hệ thống thoát nước quá tải.

Một số cư dân cho biết, đây không phải lần đầu họ phải chứng kiến cảnh hầm xe biến thành ao, nhưng lần này thiệt hại đặc biệt nặng nề.

Hầm tòa nhà 44 Liễu Giai cũng chung số phận khi nước tràn vào gây ngập lụt

Không chỉ các khu chung cư trong nội đô, khu đô thị Ciputra - nơi được mệnh danh là “khu nhà giàu” của Hà Nội cũng lâm vào cảnh ngập lụt nghiêm trọng biến cả khu đô thị hiện đại giống “làng chài”. Người dân tại đây cho biết, mỗi trận mưa nặng hạt là thường thấy cảnh tượng này tái diễn.

“Khu nhà giàu” Ciputra của Hà Nội cũng lâm vào cảnh ngập lụt nghiêm trọng

Tại khu chung cư Ecohome 3, để ngăn nước tràn vào hầm, một hệ thống barie chống ngập đã được triển khai và phát huy hiệu quả rõ rệt.

Mặc dù khu vực bên ngoài ngập sâu cả mét, nhưng bên trong hầm xe vẫn khô ráo. Nhiều cư dân tỏ ra nhẹ nhõm vì sáng kiến đắp đập ngăn nước tràn vào hầm đã phát huy hiệu quả.



Hệ thống barie chống ngập đã phát huy hiệu quả rõ rệt tại Ecohome 3.

Tại vùng ven Hà Nội, tình trạng ngập úng cũng khá nghiêm trọng. Đơn cử, tại chung cư Xuân Phương Residence bị nước dâng cao ngay lối vào, khiến việc đi lại cực kỳ khó khăn.

Chung cư Xuân Phương Residence bị nước dâng cao ngay lối vào.

Trong khi đó, ở Khu đô thị Vân Canh (Hoài Đức), nhiều tuyến đường nội khu ngập tới đầu gối, việc di chuyển rất khó khăn.

Đáng chú ý, những căn biệt thự sang trọng, cửa dát vàng cao hơn mặt đường 30 - 40 cm, vốn được coi là an toàn, vẫn bị nước tràn sát cửa, khiến chủ nhà phải dựng bao tải cát và máy bơm để chống lụt.

Khu đô thị Vân Canh (Hoài Đức), nhiều tuyến đường nội khu ngập tới đầu gối, việc di chuyển cực kỳ khó khăn.

Sau hơn 1 ngày đổ bộ, bão số 10 gây xáo trộn, thiệt hại tại nhiều khu vực trung tâm và ngoại thành Hà Nội. Nhiều khu đô thị, chung cư cao cấp chìm trong cảnh ngập úng, hầm xe và phương tiện hư hỏng, sinh hoạt cư dân bị đảo lộn.