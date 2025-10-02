UBND TP Hà Nội thông tin gì về việc ngập úng cục bộ nhiều nơi ảnh hưởng đến người dân?

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành công văn yêu cầu các Sở, ngành và địa phương khẩn trương, đồng bộ triển khai giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ngập úng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 trên địa bàn Thủ đô.

Mưa lớn kéo dài, mực nước các hồ khu vực nội đô tăng cao, vượt mực nước khống chế

Theo UBND TP, những ngày vừa qua, đặc biệt ngày 30/9, Hà Nội hứng chịu lượng mưa rất lớn, kéo dài nhiều giờ.

Tại một số khu vực, lượng mưa ghi nhận ở mức kỷ lục: phường Ô Chợ Dừa 421mm, phường Hai Bà Trưng 323,9mm, xã Vĩnh Thanh 331,3mm, phường Hoàng Liệt 205,9mm, xã Thanh Trì 205,5mm...

"Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn Thành phố có mưa lớn, với cường độ cao, trong thời gian dài, mực nước các hồ khu vực nội đô tăng cao, vượt mực nước khống chế, dẫn đến việc ngập úng cục bộ tại nhiều nơi, nhiều địa điểm, ảnh hưởng đến việc di chuyển và cuộc sống của nhân dân trên địa bàn Thủ đô", văn bản nêu rõ.

Mưa lớn ngày 30/9 khiến nhiều đoạn đường, phố trên địa bàn Hà Nội ngập nặng. Ảnh: Thành An.

Từ báo cáo của Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội giao Sở này chỉ đạo các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống thoát nước huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, thiết bị để kịp thời giải tỏa các điểm ngập.

Các công trình đầu mối như trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Đông Trù… phải vận hành hết công suất, đảm bảo hạ mực nước theo đúng quy định, hạn chế ngập sâu kéo dài.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để điều hòa, điều tiết dòng chảy giữa hệ thống thoát nước đô thị và mương tiêu nông nghiệp, bảo đảm sự liên thông.

Các công ty thủy lợi phải lên phương án vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu như Yên Nghĩa, Khe Tang, Ngoại Độ, Vân Đình, Đông La… nhằm bảo đảm tiêu thoát nước an toàn ra sông Nhuệ.



UBND các xã, phường, thị trấn được yêu cầu chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tài sản và ổn định đời sống Nhân dân. Các địa phương phải phối hợp với đơn vị công ích kiểm tra, thu dọn rác thải, vật cản tại cửa ga, miệng cống, bảo đảm dòng chảy thông suốt.

Tại các khu vực ngõ xóm, địa hình thấp, cần triển khai biện pháp bổ trợ như lắp đặt trạm bơm cục bộ để thoát nước kịp thời.

Nhiều trường học bị ngập nặng khiến học sinh trên địa bàn Hà Nội chật vật trên đường tới trường trong ngày 30/9. Ảnh: Thành An.

Song song với đó, UBND TP nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phối hợp cùng chính quyền và lực lượng chức năng trong việc giữ gìn hệ thống thoát nước, không xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy.

Bên cạnh các giải pháp tình thế, Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và Ban Quản lý dự án tập trung thúc đẩy các công trình hạ tầng chống ngập.

Trong đó có các dự án trọng điểm như Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, công trình đầu mối Liên Mạc, hệ thống thoát nước Tả sông Nhuệ và Hữu sông Nhuệ.

Các dự án hạ tầng giao thông kết nối khu vực Tây Hồ Tây cũng được nhấn mạnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ, liên thông trong hệ thống thoát nước toàn Thành phố.

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Quy hoạch thoát nước và cao độ nền Thủ đô; sớm trình đề xuất chủ trương đầu tư các tuyến đường trọng điểm như Nguyễn Hoàng Tôn để giải quyết những bất cập trong hạ tầng thoát nước.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập những ngày qua trên địa bàn Hà Nội nhằm ứng phó với hoàn lưu bão số 10 (Bualoi).

Hệ thống thoát nước quá tải, chưa đồng bộ

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, nguyên nhân ngập úng là do mưa quá lớn, liên tục, kéo dài vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị (310mm/2ngày) như tại: Ô Chợ Dừa là khoảng 527,2mm (vượt 170%); Hai Bà Trưng là 407,7mm (vượt 131,5%), gây quá tải hệ thống thoát nước.

Ngoài ra, khi hệ thống thoát nước quá tải, mưa lớn tiếp tục nên nước chảy tràn trên mặt đường dồn về các điểm trũng thấp làm các điểm trũng thấp ngập sâu.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn toàn vùng dẫn đến mực nước các sông ngoại thành Hà Nội dâng cao trên báo động I, II việc tiêu thoát nước tự chảy không thực hiện được. Các công trình tiêu thoát nước nông nghiệp quá tải, nước rút chậm ảnh hưởng đến tiêu thoát nước đô thị.

Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống thoát nước đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa đồng bộ, các công trình đầu mối thoát nước, hồ điều hòa theo Quy hoạch thực hiện chậm. Hạ tầng thoát nước tại một số đô thị mới chưa đồng bộ. Hệ thống thoát nước trong nội khu được đầu tư xây dựng nhưng chưa khớp nối đồng bộ với hệ thống tiêu thoát nước khu vực.

Cùng với đó, cao độ của các khu vực phát triển mới không đồng bộ với cao độ nền khu vực, một số khu đô thị có cốt nền thấp hơn khu vực xung quanh nên khi mưa lớn, nước chảy theo mặt đường dồn về nhanh gây ra các điểm ngập cục bộ, trong khi các nguồn xả và các trạm bơm đầu mối hiện nay chưa được xây dựng.

Đặc biệt, khu vực đô thị phát triển dọc theo các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ được xây dựng có cốt cao độ cao hơn đường hiện trạng nên khi mưa lớn đường bị ngập.