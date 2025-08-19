Chuyến thăm của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan diễn ra từ ngày 18-22/8/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Khi đoàn xe chở Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã nồng nhiệt chào đón. Các cháu thiếu nhi Hà Nội đã vẫy cờ hoa rực rỡ, thể hiện lòng mến khách của người dân Việt Nam.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đứng trên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường mời Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu chụp ảnh chung tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bắt tay trước khi dẫn đầu hai đoàn cấp cao tiến hành hội đàm.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiến hành hội đàm với Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Chủ tịch nước Lương Cường chào mừng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường và bày tỏ cảm xúc khi tới thăm Việt Nam.

Cuộc hội đàm tập trung vào việc đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua và đề ra những phương hướng lớn nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Việt Nam và Bhutan có quan hệ hữu nghị tốt đẹp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/1/2012. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Bhutan, coi Bhutan là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giữ vững các chỉ số "hạnh phúc". Trong khi đó, Bhutan luôn coi Việt Nam là một trong những nước ưu tiên để thúc đẩy quan hệ song phương cũng như mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi điện nhân các ngày lễ quan trọng của nhau và trao đổi đoàn các cấp. Việc Việt Nam và Bhutan sớm cử Đại sứ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao đã góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương. Hợp tác du lịch là điểm sáng trong quan hệ song phương. Nhiều người Việt Nam tới Bhutan du lịch, quốc gia nổi tiếng lấy chỉ số hạnh phúc để đo lường sự phát triển, nơi có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên cùng các địa điểm Phật giáo. Đồng thời, ngày càng nhiều người Bhutan sang tìm hiểu về đất nước, con người và các danh lam thắng cảnh của Việt Nam.



