Sáng ngày 19/8, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đang thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 18-22/8.
Việt Nam và Bhutan có quan hệ hữu nghị tốt đẹp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/1/2012. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Bhutan, coi Bhutan là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giữ vững các chỉ số "hạnh phúc". Trong khi đó, Bhutan luôn coi Việt Nam là một trong những nước ưu tiên để thúc đẩy quan hệ song phương cũng như mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi điện nhân các ngày lễ quan trọng của nhau và trao đổi đoàn các cấp. Việc Việt Nam và Bhutan sớm cử Đại sứ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao đã góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương. Hợp tác du lịch là điểm sáng trong quan hệ song phương. Nhiều người Việt Nam tới Bhutan du lịch, quốc gia nổi tiếng lấy chỉ số hạnh phúc để đo lường sự phát triển, nơi có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên cùng các địa điểm Phật giáo. Đồng thời, ngày càng nhiều người Bhutan sang tìm hiểu về đất nước, con người và các danh lam thắng cảnh của Việt Nam.
Từ ngày 14/8, Ban Quản lý Quỹ "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" thuộc Bộ Tài chính sẽ chính thức dừng tiếp nhận các khoản ủng hộ. Toàn bộ các khoản tài trợ, đóng góp sau thời điểm này sẽ được hướng dẫn chuyển về Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quản lý.
Trong 7 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý hơn 1.400 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, thu nộp ngân sách gần 182 tỷ đồng. Thành phố khẳng định, tiếp tục siết chặt kiểm tra, “làm ngày, làm đêm, không vùng cấm, không ngoại lệ” để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh minh bạch.
Người dân chỉ có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp lệ khi đã hoàn tất nghĩa vụ thuế, phí và được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Vậy theo quy định mới nhất, việc định giá đất và xác định tính hợp lệ trong chuyển nhượng sẽ được thực hiện ra sao?
Một người đàn ông ở Trung Quốc sau 10 năm tu hành và tiêu hết sạch tiền tiết kiệm, đã khởi kiện con gái ra tòa, yêu cầu trợ cấp 200.000 nhân dân tệ (khoảng 28.000 USD, tương đương hơn 730 triệu đồng). Tuy nhiên, tòa án đã bác đơn với lý do ông vẫn còn khả năng lao động.
Mới đây, sáng 17/8, UBND xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp tổ chức buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc do ông Chen Wanshan, Giám đốc phát triển thị trường của Tập đoàn China Co-op dẫn đầu nhằm trao đổi, kết nối giao thương các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc biệt là sầu riêng.
Nhằm đảm bảo vệ sinh, mỹ quan và tiện ích cho hàng vạn người tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TP Hà Nội đã triển khai hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng, kết hợp giữa nhà vệ sinh lưu động và cố định, được bố trí tại các điểm trung tâm, Quảng trường Ba Đình và tuyến đường diễu binh.
Chiều 18/8, Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận ba con chim công xanh và một con rùa hộp trán vàng miền Bắc từ người dân xã Sơn Tây. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm bảo tồn các loài động vật quý hoang dã quý hiếm có tên trong sách Đỏ thuộc nhóm IB, hoặc động vật rừng thuộc nhóm IIB Các nhóm này được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm săn bắt và khai thác.
Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng vừa chính thức khởi công sáng nay, 19/8. Tuyến đường dài 51 km này được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc trên quốc lộ 22 và thúc đẩy kinh tế vùng Đông Nam Bộ.
Mùa thu 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời khơi lại ước vọng ngàn đời của người Việt, được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Từ đây, Hồ Chủ tịch mong muốn xây dựng đất nước hùng cường “sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Trong bối cảnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, mô hình nông nghiệp tuần hoàn đang ngày càng được chú trọng và triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại các thôn, bản vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh Thái Nguyên, phong trào này đã và đang mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập và quan trọng hơn, hướng đến thoát nghèo bền vững.
Sáng 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo dự Lễ bàn giao Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.
Cầu Rạch Miễu 2, cầu Đại Ngãi 2 là biểu tượng rõ nét cho sự chuyển mình của ĐBSCL trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, kết nối thông suốt với TPHCM. Đây là những công trình góp phần xóa “vùng trũng” hạ tầng giao thông, nối dài ước mơ và niềm tin vào một vùng đồng bằng châu thổ Cửu Long không ngừng vươn mình phát triển bền vững cùng cả nước.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng nay (19/8), 250 dự án trên khắp cả nước được đồng loạt khởi công, khánh thành với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng.
Tỷ lệ lao động thất nghiệp đăng ký học nghề tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tăng lên 23% so với cùng kỳ năm trước. Con số tuy chưa cao nhưng đây là tín hiệu tích cực cho thấy những nỗ lực trong việc hoàn thiện chính sách, thúc đẩy lao động học nghề.
Muốn chuyển đất rừng sản xuất sang mục đích khác, người dân trước hết phải có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Đây là một trong nhiều điều kiện quan trọng được Luật Đất đai 2024 quy định nhằm quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất.
Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã có Nghị quyết chỉ định ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú, giữ chức Chủ tịch UBND phường Quảng Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026 và có hiệu lực từ ngày 18/8/2025.