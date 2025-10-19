Mưa lớn kéo dài, thêm bão FENGSHEN sắp đổ bộ, người dân sống dưới chân núi Gò Oát ở Quảng Ngãi thêm nỗi lo sạt lở

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của thời tiết xấu nên nhiều khu vực trên địa bàn Quảng Ngãi, đặc biệt là miền núi có mưa kéo dài.

Người dân và chính quyền địa phương đang lo ngại về vết nứt ở sườn núi Gò Oát. Ảnh: Đ.Long

Điều đáng lo ngạ là thông tin cơn bão FENGSHEN đang vào biển Đông, với dự báo sẽ gây ảnh hưởng đến nước ta càng khiến 61 hộ/216 người dân thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi lo ngại khi vết nứt dưới chân núi Gò Oát ngày càng lớn..

Tổ chức di dời dân mỗi khi có mưa lớn chỉ là giải pháp tạm thời, còn về lâu dài rất mong cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi xây dựng khu tái định cư để làm nơi ở mới, ổn định cuộc sống cho 61 hộ dân/216 nhân khẩu nằm dưới chân vết nứt của núi Gò Oát. Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi Phạm Văn Rạch.

Theo người dân nơi đây, vết nứt ở sườn núi Gò Oát, thôn Ba Lang đã xuất hiện khoảng 3-4 năm nay và đang ngày càng nghiêm trọng hơn.

Qua kiểm tra mới đây của chính quyền xã Ba Vinh, tại một số vị trí vết nứt ở sườn núi Gò Oát kéo dài hơn 50 mét, rộng gần 1m và sâu hơn 1 mét…

Video: Chính quyền xã Ba Vinh kiểm tra vết nứt ở sườn núi Gò Oát trước thông tin bão FENGSHEN đang chuẩn bị đổ bộ vào.

Trong khi đó nằm ngay phía dưới là khu dân cư, với khoảng 61 hộ/216 khẩu.

Ông Phạm Văn Rạch, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh cho biết để tránh sạt lở, có thể gây hậu quả nghiêm trọng, cứ mỗi khi trời mưa lớn, địa phương tổ chức lực lượng vận động và di dời người dân đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND xã Ba Vinh Phạm Văn Rạch (trái) đang gặp gỡ người dân nằm phía dưới chân núi Gò Oát. Ảnh:Đ.Long

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, còn về lâu dài rất mong cấp thẩm quyền tỉnh xây dựng khu tái định cư, để làm nơi ở mới ổn định cuộc sống cho số hộ này.