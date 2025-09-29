Hỗ trợ tiền cho số hộ di dời, Sở NN&MT Quảng Ngãi cử đoàn kiểm tra hiện trường nứt núi

Cùng hỗ trợ tiền cho số di dời 500.000 đồng/hộ, vào sáng nay 29/9, Sở NN&MT Quảng Ngãi đã cử đoàn vào hiện trường kiểm tra, để có chỉ đạo và kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý cụ thể tại khu vực nứt núi ở thôn Rooc Mẹt, xã Đăk Plô.
Sáng
29/9, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Hồ
Trọng Phương cho biết, đã cử đoàn kiểm tra để vào hiện trường xem xét tình
trạng nứt núi tại khu vực thôn Rooc Mẹt, xã Đăk Plô.
Trên
cơ sở kiểm tra thực tế hiện trường vết nứt núi, Sở NN&MT sẽ có chỉ đạo và tham
mưu cho cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi xử lý vết nứt núi này để “xoá” hiểm hoạ
sạt lở cho người dân.
Liên
quan đến nứt núi tại thôn Rooc Mẹt, vào hôm qua 28/9, chính quyền xã Đăk Plô đã
vào hiện trường để tiếp tục theo dõi, xem xét và ghi nhận diễn biến của vết núi
nứt.
Tại
đây, lãnh đạo UBND xã Đăk Plô đã đến thăm hỏi, động viên số hộ dân di dời, đồng
thời trao hỗ trợ 500.000 đồng/hộ cho 12 hộ dân.
Được biết vết nứt núi ở thôn Rooc Mẹt
xuất hiện sau mưa đợt mưa lớn vừa qua, tại khu vực đang trồng mì, cà phê đồi
của người dân và được phát hiện cách đây khoảng 1 tuần.
Trên cơ sở kiểm tra thực tế hiện trường vết nứt núi, Sở NN&MT sẽ có chỉ đạo và tham mưu cho cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi xử lý vết nứt núi này để “xoá” hiểm hoạ sạt lở cho người dân.
Qua kiểm tra, ước vết nứt tại khu vực
đồi núi thôn Rooc Mẹt có chiều rộng 5-15cm, sâu 45-50cm và kéo dài gần 200m.
Nằm ngay ở dưới khu vực vết núi núi có
khoảng 12 hộ dân/ khoảng 54 nhân khẩu đang sinh sống.
Ngay sau khi phát hiện vết nứt, chính
quyền xã Đăk Plô đã vận động, hỗ trợ di
dời toàn bộ 12 hộ dân ở khu vực nguy hiểm, đến nơi ở tạm; đồng thời cắm biển
cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này.
Đăk Plô là 1 trong 9 xã vùng biên của
tỉnh Quảng Ngãi mới (được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã là Đăk Plô, xã Đăk
Man, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ).
Xã Đăk Plô hiện có 13 thôn/1.681 hộ, với
địa hình nhiều đồi núi, độ dốc lớn. Bên cạnh đó nhiều khu vực dân cư sinh sống
gần ta luy dương, ven đồi, sông suối, mùa mưa nên nguy cơ sạt lở đất rất cao.
Với một địa bàn rộng hơn, nhiều tiềm năng hơn, tỉnh Lào Cai đặt ra mục tiêu phát triển bền vững với 4 trụ cột, bắt đầu từ những việc cơ bản nhất để lo cho dân, cùng Nhân dân bàn bạc. Báo Điện tử Dân Việt trò chuyện với ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu phong trao thi đua yêu nước ở Lâm Đồng cần chú ý đến phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số để thấm sâu, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cổ vũ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân.
Sáng nay (29/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, với 24 chỉ tiêu cụ thể, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá; quyết tâm xây dựng tỉnh Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, trung tâm du lịch của tiểu vùng Tây Bắc.
Xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang được ví như “nàng thơ” của vùng cao bởi khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm cùng cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ hiếm có. Không chỉ hấp dẫn du khách bằng những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, Hồng Thái còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao Tiền, mở ra hướng phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân.
Giá vàng hôm nay 29/9 tăng tiếp nửa triệu đồng mỗi lượng và tiến sát đến mốc lịch sử 135,8 triệu đồng/lượng đã từng đạt được trong tháng. Theo Dự thảo Thông tư kinh doanh vàng miếng, nhiều quy định, điều khoản sẽ thay đổi để tạo sân chơi minh bạch hơn cho doanh nghiệp.
Vụ lốc xoáy kinh hoàng xảy ra rạng sáng nay (29/9) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thống kê ban đầu, đã có 6 người tử vong, 7 người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái.
Chỉ với vài thao tác trên App TPBank – mở tài khoản, mở thẻ, hay thực hiện giao dịch quen thuộc – khách hàng đã có cơ hội sở hữu tấm vé “thông hành” tới Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2 ngày 11/10/2025 tại Hà Nội.
Sáng 29/9, HĐND TP.HCM khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp dự kiến diễn ra trong một ngày nhằm xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách sát sườn của kinh tế - xã hội TP.HCM sau 3 tháng sáp nhập.
Thép xanh Nam Định sa sút tại V.League, HLV Vũ Hồng Việt bị “trảm”?; M.U muốn chiêu mộ Joao Neves; Liverpool theo đuổi Ronald Araujo; Tottenham có điều khoản mua lại Harry Kane; Vợ Fred tạo sức hút tại eo biển hẹp nhất thế giới.
Bão số 10 gây thiệt hại nặng cho gia đình ông Phạm Anh Tuấn (thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) với 20 tấn cá chết, ước tính tổn thất 1 tỷ đồng. Hàng trăm người đang nỗ lực hỗ trợ đưa bè cá ra vùng nước sâu để khắc phục hậu quả.
Tin bão mới nhất hôm nay, chuyên gia nhấn mạnh bão số 10 (bão BUALOI) dù suy yếu nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ra những tác động rất mạnh. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An...
Sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh lên tàu tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10 tại ven sông Gianh. Vụ việc xảy ra đêm qua khi hai tàu cá bị đứt neo do khiến các thuyền viên vẫn chưa được tìm thấy. Hiện tại, công tác cứu nạn diễn ra khẩn trương.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới ban hành quyết định trao thêm quyền cho cấp xã trong quản lý đất đai với 3 thủ tục thu hồi đất mới, đồng thời chuyển thẩm quyền quyết định bảng giá đất từ UBND sang HĐND cấp tỉnh, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026.
Ngày 01/10/2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói". Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với các cơ quan của Bộ Công Thương trực tiếp thực hiện.
Vụ thảm án tại Phú Thọ tối 26/9 khiến 3 người tử vong do Vũ Phương Nhung gây ra đã gây chấn động dư luận. Theo chuyên gia pháp lý, hành vi của đối tượng có thể bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng như có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm và giết từ 2 người trở lên.