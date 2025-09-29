Thứ hai, ngày 29/09/2025 11:01 GMT+7

Hỗ trợ tiền cho số hộ di dời, Sở NN&MT Quảng Ngãi cử đoàn kiểm tra hiện trường nứt núi

Công Xuân - Văn Tùng Thứ hai, ngày 29/09/2025 11:01 GMT+7
Cùng hỗ trợ tiền cho số di dời 500.000 đồng/hộ, vào sáng nay 29/9, Sở NN&MT Quảng Ngãi đã cử đoàn vào hiện trường kiểm tra, để có chỉ đạo và kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý cụ thể tại khu vực nứt núi ở thôn Rooc Mẹt, xã Đăk Plô.
Sáng 29/9, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương cho biết, đã cử đoàn kiểm tra để vào hiện trường xem xét tình trạng nứt núi tại khu vực thôn Rooc Mẹt, xã Đăk Plô.

Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương.Ảnh: CP

Trên cơ sở kiểm tra thực tế hiện trường vết nứt núi, Sở NN&MT sẽ có chỉ đạo và tham mưu cho cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi xử lý vết nứt núi này để “xoá” hiểm hoạ sạt lở cho người dân.

Liên quan đến nứt núi tại thôn Rooc Mẹt, vào hôm qua 28/9, chính quyền xã Đăk Plô đã vào hiện trường để tiếp tục theo dõi, xem xét và ghi nhận diễn biến của vết núi nứt.

Khu vực núi nứt ở thôn Rooc Mẹt.Ảnh: VT

Tại đây, lãnh đạo UBND xã Đăk Plô đã đến thăm hỏi, động viên số hộ dân di dời, đồng thời trao hỗ trợ 500.000 đồng/hộ cho 12 hộ dân.

Được biết vết nứt núi ở thôn Rooc Mẹt xuất hiện sau mưa đợt mưa lớn vừa qua, tại khu vực đang trồng mì, cà phê đồi của người dân và được phát hiện cách đây khoảng 1 tuần.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế hiện trường vết nứt núi, Sở NN&MT sẽ có chỉ đạo và tham mưu cho cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi xử lý vết nứt núi này để "xoá" hiểm hoạ sạt lở cho người dân.

Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương.

Qua kiểm tra, ước vết nứt tại khu vực đồi núi thôn Rooc Mẹt có chiều rộng 5-15cm, sâu 45-50cm và kéo dài gần 200m.

Nằm ngay ở dưới khu vực vết núi núi có khoảng 12 hộ dân/ khoảng 54 nhân khẩu đang sinh sống.

Chính quyền xã Đăk Plô kiểm tra hiện trường nứt núi.Ảnh: VT
Hiện trường 1 vị trí núi nứt.Ảnh: VT

Ngay sau khi phát hiện vết nứt, chính quyền xã Đăk Plô đã vận động, hỗ trợ di dời toàn bộ 12 hộ dân ở khu vực nguy hiểm, đến nơi ở tạm; đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này.

Ngay sau khi phát hiện vết nứt, chính quyền xã Đăk Plô đã vận động, hỗ trợ di dời toàn bộ 12 hộ dân ở khu vực nguy hiểm, đến nơi ở tạm; đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này.Ảnh: VT

Đăk Plô là 1 trong 9 xã vùng biên của tỉnh Quảng Ngãi mới (được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã là Đăk Plô, xã Đăk Man, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ).

Chính quyền xã Đăk Plô hỗ trợ tiền cho số hộ dân di dời do núi nứt.Ảnh: VT

Xã Đăk Plô hiện có 13 thôn/1.681 hộ, với địa hình nhiều đồi núi, độ dốc lớn. Bên cạnh đó nhiều khu vực dân cư sinh sống gần ta luy dương, ven đồi, sông suối, mùa mưa nên nguy cơ sạt lở đất rất cao.

