Nứt núi sau mưa lớn, chính quyền xã vùng biên Đăk Plô tỉnh Quảng Ngãi khẩn cấp di dời dân

Chiều 27/9, trao đổi với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, đã vận động và di dời toàn bộ số hộ dân ở phía dưới vết núi nứt của thôn Rooc Mẹt đến nơi an toàn; đồng thời tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực này, để người dân tránh và hạn chế đi lại.

Theo người đứng đầu chính quyền sở tại, vết nứt núi ở thôn Rooc Mẹt xuất hiện sau mưa đợt mưa lớn vừa qua, tại khu vực đang trồng mì, cà phê của người dân và được phát hiện cách đây khoảng 5 ngày.

Hoang mang vì vết nứt núi hơn 100m

Nằm ngay ở dưới khu vực vết núi núi có khoảng 12 hộ dân/ khoảng 54 nhân khẩu đang sinh sống.

Địa phương cũng đã kiến nghị Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi, cử cán bộ chuyên môn để cùng đến kiểm tra và có giải pháp xử lý, tránh gây hoạ cho người dân trong khu vực; ổn định đời sống cho bà con, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô Nguyễn Văn Vĩnh thông tin thêm.

Được biết Đăk Plô là 1 trong 9 xã vùng biên của tỉnh Quảng Ngãi mới (được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã là Đăk Plô, xã Đăk Man, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ).

Xã Đăk Plô hiện có 13 thôn/1.681 hộ, với địa hình nhiều đồi núi, độ dốc lớn. Bên cạnh đó nhiều khu vực dân cư sinh sống gần ta luy dương, ven đồi, sông suối, mùa mưa nên nguy cơ sạt lở đất rất cao.