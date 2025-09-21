Nhờ "bảo bối" này, người dân xã biên giới Quảng Trị thoát cảnh đi bộ hàng km đường rừng lấy nước sinh hoạt

Với người dân xã Dân Hóa – một xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Trị – chiếc bình lọc nước bằng gốm vừa được trao tặng không chỉ là món quà đơn thuần, mà còn là “bảo vật” quý giá. Nhờ có nó, họ đã thoát khỏi những ngày dài đi bộ hàng km đường rừng, ra bờ suối, mang từng can nước sinh hoạt về nhà.