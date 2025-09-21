Chủ nhật, ngày 21/09/2025 14:47 GMT+7

Nhờ "bảo bối" này, người dân xã biên giới Quảng Trị thoát cảnh đi bộ hàng km đường rừng lấy nước sinh hoạt

Phạm Hưng Chủ nhật, ngày 21/09/2025 14:47 GMT+7
Với người dân xã Dân Hóa – một xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Trị – chiếc bình lọc nước bằng gốm vừa được trao tặng không chỉ là món quà đơn thuần, mà còn là “bảo vật” quý giá. Nhờ có nó, họ đã thoát khỏi những ngày dài đi bộ hàng km đường rừng, ra bờ suối, mang từng can nước sinh hoạt về nhà.
Video: Nhờ "bảo bối" này, người dân xã biên giới Quảng Trị thoát cảnh đi bộ hàng km đường rừng lấy nước sinh hoạt.
Xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị) có đường biên giới trên đất liền dài 48,613km, tiếp giáp với hai huyện Bua La Pha và Na Kai thuộc tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nơi đây còn có cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quốc lộ 12A kết nối với ngã ba Khe Ve, là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. 
Xã Dân Hóa có 28 bản, tổng số hộ dân: 2.154 hộ, với 9.529 khẩu. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Bru-Vân Kiều và Chứt) chiếm 94,75%. Đây cũng là xã có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cao, chiếm 88,47% tổng số hộ toàn xã.
Bình minh ở vùng biên Dân Hóa chưa bao giờ là khoảnh khắc của sự nghỉ ngơi. Từ trước khi những vệt nắng đầu tiên xuyên qua tán lá rừng già của dãy Trường Sơn, nhiều người phụ nữ đã cựa mình thức giấc, không phải bởi tiếng gà gáy mà bởi một nỗi lo thường trực: nước.
Hành trình quen thuộc của họ bắt đầu bằng những bước chân trần trên lối mòn đất đỏ, gập ghềnh sỏi đá, vai và tay oằn xuống dưới sức nặng của những chiếc can nhựa rỗng. 
Chặng đường đi bộ hàng cây số xuyên rừng, xuống tận bờ suối chỉ để mang về từng giọt nước sinh hoạt đã trở thành một phần nghiệt ngã, bất biến trong cuộc sống của họ. Gánh nặng của nước không chỉ hằn trên đôi vai chai sần mà còn đè nặng lên thời gian, sức khỏe và cả tương lai của những đứa trẻ.
Giữa bối cảnh khó khăn chồng chất đó, ngày 19/9/2025 đã trở thành một cột mốc đáng nhớ đối với người dân xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị). Đó là ngày mà một giải pháp cụ thể, hữu hình và đầy hy vọng đã được trao đến tận tay 180 hộ gia đình khó khăn nhất trong xã. Buổi lễ bàn giao trang thiết bị thu gom và lọc nước được tổ chức bởi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị phối hợp với Văn phòng của tổ chức Plan International tại Quảng Trị. Đây là một trong những hoạt động thuộc dự án “Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ ở các xã khó khăn” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.
Bình lọc nước bằng gốm này được UNICEF chứng nhận được xem là một giải pháp lọc nước đơn giản, hiệu quả và thân thiện với môi trường đảm bảo cho phụ nữ, trẻ em và người dân được tiếp cận với nước uống an toàn hợp vệ sinh. Đặc biệt, sau 3 năm sử dụng, chi phí thay lõi lọc chỉ 700.000 đồng.
Sự xuất hiện của một vật dụng giản dị – chiếc máy lọc nước bằng gốm đã tạo nên một cuộc cách mạng thầm lặng. Với người dân nơi đây, nó không đơn thuần là một món quà hay một thiết bị. Nó được trân trọng gọi bằng một cái tên đầy ý nghĩa: "bảo vật".
Chị Hồ Thị Bình (người dân xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trước đây dân bản chủ yếu dùng nước sông, suối, khe hoặc hứng nước mưa để sinh hoạt nên sống chung với nỗi lo bệnh tật. Giờ có chiếc máy lọc nước bằng gốm, chúng tôi thấy an tâm hơn khi sử dụng, ăn uống đảm bảo hợp vệ sinh, an toàn cho sức khỏe.
Bên cạnh đó, điều đặc biệt ý nghĩa của dự án này nằm ở tính toàn diện của bộ thiết bị được trao tặng. Mỗi hộ gia đình không chỉ nhận một bình lọc nước, mà là một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm: một bồn chứa nước dung tích lớn 1.500 lít, một bình lọc và một giá đỡ đi kèm. Chi tiết này tưởng chừng nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa chiến lược vô cùng to lớn.
Ông Hồ Bang (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị) hồ hởi chia sẻ: "Được nhận thêm món quà bồn chứa 1.500 lít đã giải quyết được gốc rễ của vấn đề khan hiếm theo mùa. Chiếc bồn chứa cho phép các hộ gia đình thu hoạch và tích trữ nước mưa trong những tháng mưa dồi dào, tạo ra một nguồn dự trữ an toàn để sử dụng trong những tháng mùa khô khắc nghiệt khi các con suối đã cạn dòng. Như vậy, dự án không chỉ cung cấp một công cụ làm sạch nước, mà còn là một giải pháp an ninh nguồn nước tổng thể".
Tại căn nhà sàn làm bằng gỗ đơn sơ của mình, ông Hồ Bang vui mừng sau khi nhận những món quà giúp gia đình ông giải quyết triệt để vấn đề nước sạch.
Trao đổi với Dân Việt, ông Trương Công Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, việc trao tặng các thiết bị thiết thực này một lần nữa khẳng định hiệu quả của các dự án hợp tác quốc tế, không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn tạo ra những tác động bền vững, giúp cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Quảng Trị tự tin hơn trong việc cải thiện cuộc sống và ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu.
Câu chuyện giải quyết vấn đề nước sạch cho người dân tộc Bru-Vân Kiều và Chứt tại Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị không chỉ là một tia hy vọng cho riêng cộng đồng này, mà còn là một mô hình đầy cảm hứng, chứng minh sức mạnh của công nghệ thích hợp, của sự hợp tác đa bên và của một tầm nhìn phát triển lấy con người làm trung tâm. Cho thấy rằng, đôi khi, những giải pháp đơn giản nhất lại có thể tạo ra những thay đổi sâu sắc và bền vững nhất, mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho những miền đất còn nhiều gian khó trên dải đất hình chữ S.

