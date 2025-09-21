Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 21/09/2025

Sắp có tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng tại Quảng Trị, quy mô tiếp nhận gần 4.000 học sinh - sinh viên

Hà Linh Chủ nhật, ngày 21/09/2025
UBND tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục tại phường Đồng Hới với tổng vốn hơn 338 tỷ đồng, quy mô 5,1 ha, hướng tới đào tạo liên cấp phổ thông và nghề nghiệp, kỳ vọng tạo bước đột phá về nguồn nhân lực tại địa phương.
Quảng Trị chấp thuận đầu tư dự án tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Ngày 17/9, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục tại phường Đồng Hới. Đây được xem là dự án tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dục, có thời gian hoạt động 50 năm, tổng vốn đầu tư lên đến 338 tỷ đồng.

Dự án có diện tích sử dụng đất 5,1 ha, gồm nhiều hạng mục chính: tòa nhà giảng đường, nhà đa năng - thể thao, khu dịch vụ, bãi để xe, nhà kỹ thuật, sân thể thao, quảng trường, cùng hệ thống cây xanh, cảnh quan và hạ tầng nội bộ.

Theo đó, dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu theo quy định pháp luật. Mục tiêu chính là cung cấp dịch vụ giáo dục phổ thông 3 cấp và giáo dục nghề nghiệp ở các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.

Khi hoàn thành, tổ hợp có thể tiếp nhận hơn 3.840 học sinh, sinh viên mỗi năm, với đội ngũ khoảng 320 giảng viên, giáo viên và cán bộ nhân viên.

Phối cảnh dự án tổ hợp giáo dục tại phường Đồng Hới. Ảnh: HĐND tỉnh Quảng Trị

Theo kế hoạch, dự án triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng khối giảng đường cho giáo dục phổ thông liên cấp, khối giảng đường cho giáo dục nghề nghiệp, nhà đa năng - dịch vụ, sân thể thao, cùng các hạng mục phụ trợ. Thời gian thực hiện khoảng 3 năm kể từ ngày giao đất.

Giai đoạn 2 tiếp tục hoàn thiện thêm giảng đường, nhà đa năng, quảng trường, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn tất trong vòng 3 năm sau khi kết thúc giai đoạn 1.

Hình ảnh 3D tổ hợp giáo dục của FPT. Ảnh: FPT

Được biết, dự án do Công ty TNHH Giáo dục FPT (Tổ chức Giáo dục FPT) đề xuất từ tháng 7/2025, sau khi tiếp thu ý kiến góp ý từ các sở, ngành. Trước đó, vào tháng 10/2024, FPT cũng từng gửi đề xuất thực hiện một tổ hợp giáo dục tại Đồng Phú, TP. Đồng Hới (Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị) với quy mô 5,1 ha, tổng diện tích sàn gần 44.000 m2.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài chính tham mưu triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm góp vốn, huy động vốn theo đúng chủ trương đã phê duyệt. Nhà đầu tư cũng phải lập quy hoạch chi tiết, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, bảo đảm không chồng lấn với các công trình hạ tầng hiện hữu như thủy lợi, giao thông, đồng thời đáp ứng đầy đủ quy định về môi trường, đất đai và kết nối hạ tầng trước khi triển khai.

Cải tạo nhà hoang cũ nát trên Đà Lạt với chi phí 200 triệu đồng
Nhà đất

Cải tạo nhà hoang cũ nát trên Đà Lạt với chi phí 200 triệu đồng

Nhà đất

Từ một ngôi nhà hoang rêu phong, xuống cấp nặng nề, gia chủ đã khéo léo cải tạo với chi phí khoảng 200 triệu đồng, biến nơi đây thành căn studio ấm cúng, hiện đại giữa Đà Lạt.

Hưng Yên công bố dự án nhà ở xã hội 7.000 tỷ đồng tại phường Phố Hiến
Nhà đất

Hưng Yên công bố dự án nhà ở xã hội 7.000 tỷ đồng tại phường Phố Hiến

Nhà đất

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố thông tin kêu gọi đầu tư khu nhà ở xã hội quy mô hơn 31 ha tại phường Phố Hiến, với tổng mức vốn dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng.

21 xã, phường ở Ninh Bình công bố hết dịch tả lợn châu Phi
Nhà nông

21 xã, phường ở Ninh Bình công bố hết dịch tả lợn châu Phi

Nhà nông

Tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực và đang được kiểm soát tốt. Cụ thể, đã có 21 xã, phường liên tiếp trong 21 ngày không phát sinh lợn ốm, chết do dịch bệnh và đã được công bố hết dịch.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm 850 tỷ đồng/ngày, tài sản vượt Donald Trump trên bảng xếp hạng
Nhà đất

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm 850 tỷ đồng/ngày, tài sản vượt Donald Trump trên bảng xếp hạng

Nhà đất

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt lên 15 tỷ USD, vượt cả Donald Trump trên bảng xếp hạng Forbes và nhiều cái tên đình đám khác nhờ cú bứt phá ngoạn mục của cổ phiếu VIC trong tuần qua.

Xã Toàn Lưu – Điểm sáng giảm nghèo bền vững từ nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Tĩnh
Video

Xã Toàn Lưu – Điểm sáng giảm nghèo bền vững từ nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Tĩnh

Video

Trên vùng đất đồi nắng gió Hà Tĩnh, xã Toàn Lưu đang viết nên câu chuyện đổi thay từ chính bàn tay lao động của người dân. Nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, những trang trại gà công nghệ cao, những khu nhà màng xanh mát trồng dưa lưới, hoa cây cảnh đã thay thế dần nếp canh tác cũ. Từ đó, đời sống bà con không ngừng nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Mái ấm nơi đại ngàn: Hành trình xóa nghèo ở Điện Biên
Video

Mái ấm nơi đại ngàn: Hành trình xóa nghèo ở Điện Biên

Video

Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi sương mù phủ trắng những bản làng heo hút, từng mái nhà tạm bợ đã gắn liền với cuộc sống nghèo khó của bao phận đời yếu thế. Nhưng hôm nay, trên mảnh đất Điện Biên gian khó, những ngôi nhà đại đoàn kết đang dần mọc lên, thay thế những túp lều xiêu vẹo. Không chỉ là nơi che nắng, trú mưa, đó còn là biểu tượng của tình người, của niềm tin và khát vọng thoát nghèo bền vững.

“Tử chiến trên không” bị quay lén, nhà sản xuất tuyên bố lập vi bằng xử lý theo pháp luật
Văn hóa - Giải trí

“Tử chiến trên không” bị quay lén, nhà sản xuất tuyên bố lập vi bằng xử lý theo pháp luật

Văn hóa - Giải trí

"Tử chiến trên không" vừa ra mắt đã bị khán giả quay lén nhiều cảnh quan trọng trong rạp rồi phát tán trên mạng xã hội. Nhà sản xuất đã có cách xử lý vấn nạn này.

Bác sĩ cảnh báo các bệnh viêm da khi giao mùa, đừng chủ quan khi mẩn ngứa, bong tróc da
Xã hội

Bác sĩ cảnh báo các bệnh viêm da khi giao mùa, đừng chủ quan khi mẩn ngứa, bong tróc da

Xã hội

Thời tiết giao mùa thường gây ra các bệnh viêm da, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không được điều trị kịp thời.

Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow
Điểm nóng

Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow

Điểm nóng

Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko tuyên bố Ukraine nên tiếp tục chiến đấu với Nga cho đến khi chiếm được Moscow. Lực lượng Kiev đã phải rút lui trong nhiều tháng trên toàn bộ chiến tuyến.

NÓNG: BÃO RAGASA vẫn đang mạnh thêm, có thể đạt cấp siêu bão, 2 ngày nữa sẽ vào biển Đông
Nhà nông

NÓNG: BÃO RAGASA vẫn đang mạnh thêm, có thể đạt cấp siêu bão, 2 ngày nữa sẽ vào biển Đông

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khi vào biển Đông, bão RAGASA vẫn duy trì sức gió cấp 16, giật trên cấp 17; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 cho khu vực Bắc Biển Đông.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định nhiều Phó Bí thư tỉnh, Thành ủy; T.Ư cho 2 Phó Bí thư Thanh Hóa nghỉ hưu
Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định nhiều Phó Bí thư tỉnh, Thành ủy; T.Ư cho 2 Phó Bí thư Thanh Hóa nghỉ hưu

Tin tức

Tuần qua (15 - 21/9), Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định và chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tại các địa phương: TP.HCM, Thanh Hoá, Cà Mau. Trung ương cho 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nghỉ hưu trước tuổi.

Nuôi loài vật bé tin hin trong cái 'chuồng xinh xinh', bay mải miết, anh nông dân TPHCM cầm hơn 500 triệu/năm
Nhà nông

Nuôi loài vật bé tin hin trong cái "chuồng xinh xinh", bay mải miết, anh nông dân TPHCM cầm hơn 500 triệu/năm

Nhà nông

Bằng niềm đam mê nuôi ong dú-loài vật bé tin hin, bay mải miết, và sự kiên trì, anh Trần Đức Toản, xã Bình Châu, TPHCM (trước sáp nhập thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã biến những tổ ong dú nhỏ bé thành "cỗ máy" tạo ra thứ mật quý, mang lại thu nhập khá cao và mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp địa phương.

Các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất
Bạn đọc

Các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Bạn đọc

Theo luật sư, Luật Đất đai 2024 quy định rõ về việc giao đất ở cho cá nhân là giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đồng Tháp là nữ tỷ phú làm giàu với 'mô hình 3 trong 1', thu hàng chục tỷ/năm
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đồng Tháp là nữ tỷ phú làm giàu với "mô hình 3 trong 1", thu hàng chục tỷ/năm

Nhà nông

Bà Phạm Ngọc Hồng Thủy, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) thành công với mô hình kinh tế "3 trong 1": Sản xuất yến sào, nước uống đóng bình và du lịch sinh thái với doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm. Bà Phạm Ngọc Hồng Thủy được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm sát hại cụ bà 87 tuổi; nghi án người phụ nữ bị sát hại, cho vào bao vải phi tang
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm sát hại cụ bà 87 tuổi; nghi án người phụ nữ bị sát hại, cho vào bao vải phi tang

Pháp luật

Bắt giữ nghi phạm sát hại cụ bà 87 tuổi tại Phú Thọ; nghi án người phụ nữ bị sát hại, cho vào bao vải phi tang; tạm giữ hình sự Nguyễn Long Vũ, "thư ký" của "tổng tài" vụ đánh nam nhân viên quán cà phê ở Hà Nội... là những tin nóng 24 giờ qua.

Clip người dân tìm về bánh Trung thu truyền thống qua làng nghề Xuân Đỉnh
Video

Clip người dân tìm về bánh Trung thu truyền thống qua làng nghề Xuân Đỉnh

Video

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Trung thu, làng Xuân Đỉnh (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn tất bật sản xuất bánh, để thu hút người dân nhiều cơ sở còn bổ sung thêm một số hương vị mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Về ra mắt khi bụng bầu 3 tháng, mẹ chồng tương lai đưa cọc tiền, tôi lặng lẽ hủy hôn
Gia đình

Về ra mắt khi bụng bầu 3 tháng, mẹ chồng tương lai đưa cọc tiền, tôi lặng lẽ hủy hôn

Gia đình

Bữa cơm diễn ra lặng lẽ. Mẹ anh thỉnh thoảng hỏi vài câu về gia đình tôi, công việc, nhưng giọng đều và khó đoán. Khi dọn dẹp xong, bà gọi tôi vào phòng khách.

Lăng mộ nào của vị tướng nhà Đường đồ sộ hơn cả lăng Từ Hi Thái hậu?
Đông Tây - Kim Cổ

Lăng mộ nào của vị tướng nhà Đường đồ sộ hơn cả lăng Từ Hi Thái hậu?

Đông Tây - Kim Cổ

Lăng mộ vị tướng nhà Đường được khai quật với quy mô diện tích vượt qua cả lăng Từ Hi Thái hậu.

Thủ lĩnh nghĩa quân Ba Đình chống thực dân Pháp là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Thủ lĩnh nghĩa quân Ba Đình chống thực dân Pháp là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong số những văn thân, sĩ phu yêu nước lãnh đạo nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ 19, Đinh Công Tráng nổi lên là một thủ lĩnh nghĩa quân tài năng thao lược. Trong đó, cống hiến lớn lao nhất của ông “gắn liền với nhiều chiến công xuất sắc trong Phong trào Cần Vương, với cuộc khởi nghĩa Ba Đình nổi tiếng”(1).

Nhan sắc Madam Pang 41 năm trước gây chú ý
Văn hóa - Giải trí

Nhan sắc Madam Pang 41 năm trước gây chú ý

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ bức ảnh đen trắng thời trẻ, Madam Pang - nữ tỷ phú nổi tiếng làng bóng đá Thái Lan - khiến người theo dõi bất ngờ.

Người xưa nói: 'Lợn đến nhà thì phú, cú mèo vào nhà thì xui', câu này có nghĩa là gì vậy?
Gia đình

Người xưa nói: "Lợn đến nhà thì phú, cú mèo vào nhà thì xui", câu này có nghĩa là gì vậy?

Gia đình

Theo người xưa, lợn tượng trưng cho sự phú quý nên nếu có lợn vào nhà thì gia đình sẽ may mắn, ngược lại, cú mèo đến nhà lại là điềm báo sự xui xẻo.

Khán giả tiếc nuối khi Hà Tâm Như giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025
Văn hóa - Giải trí

Khán giả tiếc nuối khi Hà Tâm Như giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

Văn hóa - Giải trí

Hà Tâm Như - người đẹp gốc Vĩnh Long được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Miss International Vietnam 2025 - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025.

Văn Khang lập công, Thể Công Viettel thoát thua trước Hà Nội FC
Thể thao

Văn Khang lập công, Thể Công Viettel thoát thua trước Hà Nội FC

Thể thao

Ở trận derby Thủ đô tại vòng 4 V.League 2025/26, tiền vệ Khuất Văn Khang toả sáng với pha làm bàn ở đầu hiệp 2 giúp Thể Công Viettel cầm hoà Hà Nội FC 1-1.

Ông Zelensky phải đối mặt với 'những quyết định khó khăn', người dân Ukraine nên chuẩn bị
Thế giới

Ông Zelensky phải đối mặt với "những quyết định khó khăn", người dân Ukraine nên chuẩn bị

Thế giới

Zelensky khẳng định không nhượng bộ Nga dù ngân sách thiếu hụt, trong khi Trump chuyển từ đe dọa Moscow sang gây áp lực buộc Kiev phải ký thỏa thuận. Trong tình thế đó ông Zelensky sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn.

Thủ tướng: 'Không thể chậm trễ hơn' trong tháo gỡ các điểm nghẽn pháp luật, chuyển trạng thái sang kiến tạo và phục vụ
Tin tức

Thủ tướng: "Không thể chậm trễ hơn" trong tháo gỡ các điểm nghẽn pháp luật, chuyển trạng thái sang kiến tạo và phục vụ

Tin tức

Chiều 20/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo.

'Chúng ta phải hành động': Quốc gia NATO tuyên bố táo bạo về khả năng bắn hạ chiến đấu cơ Nga
Thế giới

'Chúng ta phải hành động': Quốc gia NATO tuyên bố táo bạo về khả năng bắn hạ chiến đấu cơ Nga

Thế giới

Ngày 20/9, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Šakalienė đã có phát biểu gây chú ý trên mạng xã hội X, ám chỉ đến khả năng NATO có thể tiêu diệt máy bay chiến đấu Nga, sau vụ việc ba tiêm kích Nga bị cáo buộc xâm nhập không phận Estonia.

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn bế con tháo chạy
Chuyển động Sài Gòn

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn bế con tháo chạy

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ cháy xảy ra tại căn hộ ở tầng 11 của chung cư Golden Mansion trên đường Phổ Quang (phường Đức Nhuận), khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy theo lối thang thoát hiểm. Đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt sau khoảng 10 phút.

Tin bão mới nhất: Bão RAGASA giật cấp 16, gây sóng biển cao đến 10m
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão RAGASA giật cấp 16, gây sóng biển cao đến 10m

Nhà nông

Tin bão mới nhất: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 20/9, tâm bão RAGASA ở khoảng 17,3°N; 128,5°E, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 650 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134–149 km/h), giật cấp 16.

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?
Thể thao

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Thể thao

8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?; Giggs muốn trở lại cầm quân; hé lộ số tiền Messi kiếm được ở Inter Miami; Sir Alex chia sẻ về cuộc chiến chống lại chứng mất trí nhớ; HLV Amorim quyết không thay đổi chiến thuật.

Nuôi cá chình ví như 'con sâm nước' ở một nơi của Bình Định, bắt toàn con to dài, bán đắt hơn tôm tươi, bán hết cả ao
Nhà nông

Nuôi cá chình ví như "con sâm nước" ở một nơi của Bình Định, bắt toàn con to dài, bán đắt hơn tôm tươi, bán hết cả ao

Nhà nông

Trong những năm gần đây, việc phát triển nghề nuôi cá chình thương phẩm trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai) ngày càng phát triển mạnh, đem lại thu nhập cao cho người nuôi, góp phần bảo vệ nguồn lợi và đáp ứng nhu cầu cá chình thương phẩm ngày càng cao của thị trường.

