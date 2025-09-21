Quảng Trị chấp thuận đầu tư dự án tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Ngày 17/9, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục tại phường Đồng Hới. Đây được xem là dự án tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dục, có thời gian hoạt động 50 năm, tổng vốn đầu tư lên đến 338 tỷ đồng.

Dự án có diện tích sử dụng đất 5,1 ha, gồm nhiều hạng mục chính: tòa nhà giảng đường, nhà đa năng - thể thao, khu dịch vụ, bãi để xe, nhà kỹ thuật, sân thể thao, quảng trường, cùng hệ thống cây xanh, cảnh quan và hạ tầng nội bộ.

Theo đó, dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu theo quy định pháp luật. Mục tiêu chính là cung cấp dịch vụ giáo dục phổ thông 3 cấp và giáo dục nghề nghiệp ở các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.

Khi hoàn thành, tổ hợp có thể tiếp nhận hơn 3.840 học sinh, sinh viên mỗi năm, với đội ngũ khoảng 320 giảng viên, giáo viên và cán bộ nhân viên.

Phối cảnh dự án tổ hợp giáo dục tại phường Đồng Hới. Ảnh: HĐND tỉnh Quảng Trị

Theo kế hoạch, dự án triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng khối giảng đường cho giáo dục phổ thông liên cấp, khối giảng đường cho giáo dục nghề nghiệp, nhà đa năng - dịch vụ, sân thể thao, cùng các hạng mục phụ trợ. Thời gian thực hiện khoảng 3 năm kể từ ngày giao đất.

Giai đoạn 2 tiếp tục hoàn thiện thêm giảng đường, nhà đa năng, quảng trường, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn tất trong vòng 3 năm sau khi kết thúc giai đoạn 1.

Hình ảnh 3D tổ hợp giáo dục của FPT. Ảnh: FPT

Được biết, dự án do Công ty TNHH Giáo dục FPT (Tổ chức Giáo dục FPT) đề xuất từ tháng 7/2025, sau khi tiếp thu ý kiến góp ý từ các sở, ngành. Trước đó, vào tháng 10/2024, FPT cũng từng gửi đề xuất thực hiện một tổ hợp giáo dục tại Đồng Phú, TP. Đồng Hới (Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị) với quy mô 5,1 ha, tổng diện tích sàn gần 44.000 m2.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài chính tham mưu triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm góp vốn, huy động vốn theo đúng chủ trương đã phê duyệt. Nhà đầu tư cũng phải lập quy hoạch chi tiết, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, bảo đảm không chồng lấn với các công trình hạ tầng hiện hữu như thủy lợi, giao thông, đồng thời đáp ứng đầy đủ quy định về môi trường, đất đai và kết nối hạ tầng trước khi triển khai.