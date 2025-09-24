Ông Hầu A Lềnh được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang nhiệm kỳ mới

Sáng nay 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc, với nhiều nội dung quan trọng. Tại Đại hội đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Theo đó, ông Hầu A Lềnh được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.
Quyết định số 2325-QĐNS/TW, ngày 10/9/2025 của Bộ Chính trị chỉ định BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 đồng chí. Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Quyết định số 2386-QĐNS/TW, ngày 19/9/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 13 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 3 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Nguyễn Chí Thâm, Nguyễn Việt Lâm, Bùi Ngọc Ba.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
Chiều 27/9, tại Hà Nội, Lễ bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I đã diễn ra. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khóa X đã nhận Cúp đặc biệt và giao lưu với các VĐV đoạt giải bóng bàn tại Hội thao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-TP. Đà Nẵng, cách TP. Huế khoảng 170km về phía Đông.
Tổ chức kinh tế không được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng đặc dụng của cá nhân, trừ khi được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt. Luật Đất đai 2024 quy định cũng nêu rõ nhiều trường hợp khác không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai quân đội Mỹ tới thành phố Portland, bang Oregon, cho phép sử dụng “toàn lực” nếu cần thiết để trấn áp các cuộc biểu tình nhắm vào các trung tâm giam giữ nhập cư.
Với yêu cầu khắt khe về độ chính xác, độ bền và hiệu suất vận hành, nhiều chủ xe Mercedes, BMW thường băn khoăn giữa phụ tùng chính hãng giá cao và phụ tùng trôi nổi kém chất lượng. Giữa bối cảnh đó, Phụ Tùng Frey nổi lên như một giải pháp thông minh: chất lượng chuẩn OEM, giá thành hợp lý, danh mục đa dạng và sự hiện diện mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam.
Bão số 10 đang gây gió giật dữ dội trên Biển Đông. Trên đất liền, mưa lớn diện rộng bao trùm miền Trung. Bắc Bộ từ chiều tối nay mưa cũng tăng nhanh. Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác về chiều và tối.
Trước thềm Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói", nhiều nông dân tại Đà Nẵng đã đề xuất nhiều ý kiến nhằm bình ổn giá vật tư nông nghiệp, cũng như các vấn đề liên quan đến đầu ra cho sản phẩm ngành nông nghiệp.
Những ngày cận kề rằm tháng Tám, hàng nghìn người dân và du khách đổ về Xứ Đoài để xem màn rước đèn Trung thu khổng lồ đầy sắc màu. Những chiếc đèn lồng khổng lồ được tạo hình kỳ công với ánh sáng rực rỡ, đã biến các đường phố trở thành sân khấu lung linh.
Giá xăng dầu hôm nay 28/9, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai đạt ngưỡng cao nhất trong những tháng gần đây, nguyên nhân do tình hình bất ổn chính trị thế giới ngày càng gia tăng.
Tuần qua, tỷ giá tại thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận mức tăng nhẹ. Tuy nhiên, động thái Fed bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất được các nhà phân tích kỳ vọng sẽ giảm áp lực tỷ giá và tạo thêm dư địa cho Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ.
Những ngày này, người dân trên địa bàn xã Khánh Khê đang bước vào chính vụ thu hoạch trám đen. Đây là xã có diện tích trám đen lớn nhất huyện Văn Quan cũ và là vùng trồng trám có tiếng của tỉnh Lạng Sơn.
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đối mặt với những thử thách mang tính bước ngoặt, Lễ Vinh danh Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 đã ghi nhận những doanh nghiệp kiên cường vượt khó, thích ứng linh hoạt và tiên phong trong hành trình phát triển bền vững
Loạt phóng sự điều tra của Dân Việt đã phơi bày thủ đoạn cấu kết giữa tiểu thương, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm hợp thức rau trôi nổi, thậm chí cả rau củ Trung Quốc, thành “rau an toàn” tuồn vào bếp ăn trường học, siêu thị, thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng số.
Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Cổ Lễ, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập tỉnh, chùa Cổ Lễ tọa lạc trên địa phận tỉnh Nam Định) vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Đây không chỉ là sự ghi nhận cao nhất của Nhà nước về giá trị nổi bật của di tích trong lịch sử, mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch văn hóa, tâm linh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cuối năm ngoái, John Dick tiễn con gái út nhập học rồi trở về ngôi nhà trống ở Pennsylvania. Hiện tại, anh nhìn căn phòng khách vắng lặng, nơi từng là không gian của tiếng cười con trẻ, anh thấy hụt hẫng.
UBND tỉnh Bắc Ninh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội số 2 tại phường Tân Tiến. Dự án có tổng vốn hơn 4.062 tỷ đồng, gồm 12 tòa chung cư cao tầng với khoảng 3.100 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân trên địa bàn.
Nông dân ở Đắk Lắk đang tiến hành “đặt tên” cho từng cây sầu riêng trong vườn, giúp quản lý khoa học và minh bạch thông tin sản xuất. Cách làm mới này không chỉ tăng giá trị nông sản, mà còn tạo niềm tin cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.