Ông Hầu A Lềnh được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang nhiệm kỳ mới

Nhà nông

Nhà nông

Nông dân ở Đắk Lắk đang tiến hành “đặt tên” cho từng cây sầu riêng trong vườn, giúp quản lý khoa học và minh bạch thông tin sản xuất. Cách làm mới này không chỉ tăng giá trị nông sản, mà còn tạo niềm tin cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.