Thứ ba, ngày 23/09/2025 16:41 GMT+7

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 22 đồng chí

Tuệ Linh - Mùa Xuân Thứ ba, ngày 23/09/2025 16:41 GMT+7
Chiều 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị và thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Dự Đại hội có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; lãnh đạo các vụ, cục các ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cùng 415 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 136.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phòng báo chí. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe tờ trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại hội. Ảnh: Linh Mừng.

Tờ trình thông qua Chương trình Đại hội, Nội quy đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm 22 đồng chí; Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí; Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 5 đồng chí.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang chủ trì phiên trù bị. Ảnh: Phòng báo chí.


100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Tờ trình tại phiên trù bị. Ảnh: Linh Mừng.


Các cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh nhất trí với kết cấu dự thảo và đánh giá chủ đề Đại hội đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi, nền tảng trong chiến lược phát triển đất nước; nhất trí với 5 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển tổng quát và mục tiêu phát triển chủ yếu giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời bày tỏ thống nhất với cấu trúc 13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong giai đoạn tới.

Đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số dự Đại hội. Ảnh: Phòng báo chí.


Bên cạnh đó, phiên trù bị cũng dành thời gian để các đại biểu tham gia báo cáo tham luận liên quan đến nhóm vấn đề: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa – giáo dục; quốc phòng – an ninh...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là thời điểm ý Đảng hòa quyện với lòng dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 24/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội sẽ nghe và thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông báo các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc: Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết Đại hội 2 tỉnh (Hà Giang và Tuyên Quang trước sáp nhập) và đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều dấu ấn nổi bật.

Tại địa bàn Tuyên Quang (trước sáp nhập tỉnh): Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân 5 năm đạt 8,01%. Quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 55.162 tỉ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người ước đạt 66,68 triệu đồng/năm.

Tại địa bàn Hà Giang (trước sáp nhập tỉnh): Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân 5 năm đạt 5,9%. Quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 40.950 tỉ đồng, tăng 1,58 lần. GRDP bình quân đầu người ước đạt 45,0 triệu đồng/năm.

Tuyên Quang: Những bước chân kiểm lâm 'không mỏi' cùng nông dân biến rừng thành sinh kế bền vững

Tuyên Quang: Những bước chân kiểm lâm "không mỏi" cùng nông dân biến rừng thành sinh kế bền vững

Tuyên Quang đặt mục tiêu đột phá cho năm học 2025-2026: Hướng tới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Tuyên Quang đặt mục tiêu đột phá cho năm học 2025-2026: Hướng tới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Tuyên Quang: 'Siết' trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công

Tuyên Quang: "Siết" trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công

