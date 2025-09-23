Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về các trang thông tin điện tử copy báo chí thu tiền "khủng"

Chiều 23/9, tiếp tục Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Cần tăng thêm quyền lợi cho cơ quan báo chí và người làm báo

Đề cập việc Luật Báo chí cũng đang được nghiên cứu, sửa đổi dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị quan tâm đến quy định về quyền tác giả.

"Nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp khai thác, đăng tải nhưng nhiều khi người xem nhiều hơn, trang đó thu được nhiều tiền hơn rất nhiều so với người tạo ra tin gốc, trong khi anh em vất vả, công sức, suy nghĩ nhiều hơn nhiều. Do vậy tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xử lý ở luật gốc - Luật Sở hữu trí tuệ thế nào để đảm bảo quyền lợi cho báo chí", ông Vinh nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Media Quốc hội

Ông thông tin thêm đã kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần sửa đổi theo hướng nên có thêm sự thỏa thuận giữa các cơ quan báo chí chính thống với nhau.

"Chúng ta khuyến khích việc đưa tin để nhân rộng thông tin, nhưng nó nên có một sự thỏa thuận với nhau để tăng thêm quyền lợi cho anh em báo chí làm tin gốc. Thứ hai, các cơ quan báo chí chính thống có thêm các nguồn thu nhập chính đáng để phát triển", ông Vinh nêu thêm.

Liên quan vấn đề trên, giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phân tích theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, khi đưa tin thông thường như họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời tiết... không thuộc trường hợp bảo hộ quyền tác giả, còn tác phẩm báo chí hoàn chỉnh thì được bảo hộ.

Nhiều trang tin doanh thu lớn hơn cơ quan báo chí

Đề cập thêm vấn đề này tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết hiện các trang tin, mạng xã hội sử dụng thông tin từ báo chí rất nhiều “và anh em báo chí thì kêu lắm!”

“Có nhiều trang tin không phải tờ báo nhưng doanh thu lớn hơn nhiều cơ quan báo chí, số lượng chỉ có 5 người vì họ dùng công nghệ, copy đưa lên. Lần này làm rõ ý này”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Media Quốc hội

Liên quan bảo hộ quyền tác giả, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng “tin tức thuần túy thì không bảo hộ, nhưng tác phẩm báo chí chắc là nên”.

Một vấn đề khác nhận được nhiều ý kiến thảo luận là sở hữu trí tuệ với sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, cũng như việc sử dụng các tác phẩm được công bố để huấn luyện AI.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết hiện chỉ có Nhật Bản, EU cho phép khai thác một cách hạn chế, có điều kiện với tác phẩm được công bố để luyện AI, nhưng vấp phải sự phản đối của đội ngũ sáng tạo tác phẩm.

"Bản quyền bài hát do AI tạo ra thế nào và ai đó sử dụng sẽ ra sao?", bà Nguyễn Thanh Hải đặt vấn đề.

Giải trình thêm sau đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết vấn đề này đã được đặt ra.

Ông nói nếu cái gì cũng cấm AI khó phát triển, do đó hướng điều chỉnh cho phép cơ sở khoa học, tổ chức, cá nhân khai thác dùng vào mục đích nghiên cứu, còn mục đích thương mại phải xin phép.