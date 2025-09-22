Gian hàng Bình Điền – điểm nhấn giữa triển lãm

Gian hàng Bình Điền nổi bật với thiết kế hiện đại, rực rỡ sắc xanh - vàng, vừa trang trọng vừa thân thiện, tạo không khí sôi động nhưng vẫn giữ nét chuyên nghiệp. Ngay từ những ngày đầu, gian hàng đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan, từ các lãnh đạo cấp cao đến những người dân muốn tìm hiểu về sản phẩm và các giải pháp nông nghiệp.

Gian hàng rực sắc xanh - vàng của Công ty Cổ phân phân bón Bình Điền tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước. Ảnh: D.N

Khác với nhiều gian hàng khác chỉ đơn thuần trưng bày sản phẩm, Bình Điền xây dựng không gian trải nghiệm đa dạng, chia thành các khu vực chức năng rõ ràng. Tại đây, khách tham quan có thể khám phá khu giới thiệu sản phẩm phân bón Đầu Trâu, khu giải pháp canh tác thông minh, khu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, minigame…

Qua đó, khách tham quan có thể tìm hiểu đặc tính từng sản phẩm và lợi ích cụ thể trên các loại cây trồng khác nhau, tìm hiểu giải pháp, ứng dụng công nghệ vào chuyển giao khoa học kỹ thuật và chăm sóc khách hàng.

Trong khuôn khổ triển lãm lần này, gian hàng Bình Điền đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan. Ảnh: D.N

Không gian này được bố trí sinh động, kèm hình ảnh trực quan, mô hình cây trồng, và đặc biệt là tích hợp tất cả vào không gian thực tế ảo VR 360 độ cùng các mã QR chứa thông tin từng sản phẩm, từng giải pháp giúp người xem dễ dàng tra cứu thông tin và ngay lập tức nắm bắt được giá trị của sản phẩm.

Không gian trưng bày rất thú vị, nhiều cách để tìm hiểu về sản phẩm của công ty. Những sản phẩm này rất thiết thực đối với người nông dân. Qua cách làm này, người nông dân dễ tiếp cận, dễ sử dụng và chắc chắn là phân bón Bình Điền sẽ tới tay nhiều người hơn nữa. Ông Đỗ Xuân Hiền (TP. Hải Phòng)

Không chỉ có người lớn tuổi, các bạn trẻ cũng tỏ ra hào hứng với gian hàng mang đậm màu sắc công nghệ mà Bình Điền đem đến triển lãm lần này. Bạn Quỳnh (TP.Hà Nội) chia sẻ, thấy rất ấn tượng với không gian của Bình Điền.

“Mình có những cách thu hút người xem rất hay. Việc ứng dụng công nghệ vào đưa đến người xem cái nhìn mới hơn, lý thú hơn, thú vị hơn về công ty”, bạn Quỳnh nhận xét.

Hoạt động trải nghiệm tạo sức hút cho gian hàng

Với mong muốn đưa hình ảnh thông tin về sản phẩm, giải pháp xanh của Bình Điền đến với khách tham quan một cách sống động, gần gũi nhất, đơn vị đã đem đến triển lãm không gian trải nghiệm thực tế ảo 360 độ.

Khách tham quan chỉ việc đeo kính lên và dùng thiết bị điều khiển, ngay lập tức có thể dạo chơi tại ruộng lúa, vườn cà phê, sầu riêng ở Việt Nam, hay thậm chí là những đồng lúa ở Lào, Campuchia, qua đó hiểu hơn về sản phẩm, giải pháp canh tác của Bình Điền.

Ngoài ra, hàng loạt bộ câu hỏi ngắn gọn, đơn giản nhưng rất hữu ích trong trò chơi tương tác minigame cùng nhiều phần quà giá trị đã được tổ chức xuyên suốt triển lãm. Những hoạt động này không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp khách tham quan tiếp cận thông tin về nông nghiệp một cách tự nhiên, sinh động và dễ nhớ, tạo sự hứng khởi và thú vị khi đến với gian hàng Bình Điền.

Bất ngờ vì độ thực tế của nó không khác gì so với thực tế ở bên ngoài. Thông qua camera 360 mình thấy rất chân thật. Bạn Ngô Đức Hòa (tỉnh Bắc Giang)

Trong khi đó, em Trần Yến Nhi (tỉnh Nghệ An) cho biết thông qua hoạt động đã xem được cách trồng lúa, rải phân mà bạn ít khi thấy ngoài đời. Qua đó, em đã bổ sung được thêm nhiều kiến thức cho bản thân.

Bên cạnh các trải nghiệm thực tế ảo và trò chơi minigame vui nhộn, hoạt động tư vấn kỹ thuật trực tiếp cũng diễn ra liên tục tại gian hàng. Nông dân, sinh viên hay kỹ sư nông nghiệp có cơ hội trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của Bình Điền, hỏi đáp về kỹ thuật, cách sử dụng sản phẩm, hoặc các phương pháp canh tác hiệu quả. Chính sự kết hợp giữa trải nghiệm, giải trí và tư vấn chuyên môn đã biến gian hàng Bình Điền thành điểm đến không thể bỏ qua tại triển lãm.

Người dân được nghe giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm kính thực tế ảo, nghe chuyên gia tư vấn... tại gian hàng Bình Điền. Ảnh: D.N

Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đánh giá, gian hàng Bình Điền có cách truyền tải chiến lược trực quan, sinh động đồng thời ghi nhận nội dung và hình thức trưng bày đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tạo điểm nhấn ấn tượng tại triển lãm.

Gian hàng đã thu hút đông đảo khách tham quan, tìm hiểu các sản phẩm và giải pháp xanh của công ty, đặc biệt là cơ hội trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR 360° lần đầu tiên xuất hiện trong ngành phân bón cùng minigame vui nhộn, nhiều phần quà hấp dẫn, mang đến trải nghiệm độc đáo và thú vị cho mọi khách tham quan.

Thương hiệu nổi bật nhờ không gian tương tác

Nhờ những hoạt động đa dạng và không gian trưng bày khoa học, thương hiệu Bình Điền trở nên gần gũi, dễ nhận diện và được nhiều người quan tâm hơn. Khách tham quan không chỉ đến để xem sản phẩm mà còn muốn tham gia các trải nghiệm, khám phá và chia sẻ với cộng đồng. Hình ảnh gian hàng nhộn nhịp, người tham gia tươi cười, các minigame sôi động đã tạo ra ấn tượng tích cực về một thương hiệu năng động, sáng tạo và luôn hướng đến khách hàng.

Sự kết hợp giữa trưng bày hiện đại, trải nghiệm thực tế, trò chơi tương tác và tư vấn chuyên môn đã khiến Bình Điền trở thành một trong những gian hàng được nhắc đến nhiều tại triển lãm. Người tham quan ra về không chỉ ghi nhớ tên thương hiệu, mà còn cảm nhận được cam kết lâu dài của công ty với nông nghiệp Việt Nam.

Không gian trưng bày này còn tạo cơ hội cho công ty giao lưu với các doanh nghiệp, đối tác, và truyền thông, đồng thời khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia nổi bật, vừa gắn liền với truyền thống, vừa năng động, sáng tạo và hướng tới tương lai.

Những sản phẩm của Bình Điền được nhiều người dân quan tâm, tìm hiểu trong khuôn khổ triển lãm. Ảnh: D.N

Niềm tự hào và dấu ấn lịch sử

Sự hiện diện của Bình Điền tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước là một minh chứng cho hành trình đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam, góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu trong mắt công chúng và các đối tác. Gian hàng sinh động, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và sự đón tiếp chu đáo đã biến trải nghiệm tham quan trở nên đáng nhớ, khắc họa hình ảnh một thương hiệu gần gũi, năng động nhưng vẫn mang tầm vóc quốc gia.

Bình Điền không chỉ trưng bày sản phẩm, mà còn tạo ra trải nghiệm, kết nối và lan tỏa giá trị đến mọi khách tham quan, từ lãnh đạo đến người dân, từ chuyên gia đến sinh viên. Đó là cách một thương hiệu truyền thống kết hợp tinh thần đổi mới để ghi dấu ấn trong một sự kiện lịch sử trọng đại, đồng thời khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển nông nghiệp Việt Nam.

Bế mạc triển lãm Thành tựu đất nước



Tối 15/9, lễ bế mạc triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra trang trọng tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ( xã Đông Anh, Hà Nội).

Triển lãm Thành tựu đất nước diễn ra từ ngày 28/8-15/9, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và du khách, trở thành sự kiện chính trị – văn hóa quy mô lớn, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Bình quân mỗi ngày có khoảng 1 triệu lượt người đến tham quan, trải nghiệm, cao điểm có ngày lên tới hơn 1,3 triệu lượt, đặc biệt là vào cuối tuần.