Gian hàng Bình Điền nổi bật với thiết kế hiện đại, rực rỡ
sắc xanh - vàng, vừa trang trọng vừa thân thiện, tạo không khí sôi động nhưng
vẫn giữ nét chuyên nghiệp. Ngay từ những ngày đầu, gian hàng đã thu hút sự chú
ý của đông đảo khách tham quan, từ các lãnh đạo cấp cao đến những người dân
muốn tìm hiểu về sản phẩm và các giải pháp nông
nghiệp.
Khác với nhiều gian hàng khác chỉ đơn thuần trưng bày sản
phẩm, Bình Điền xây dựng không gian trải nghiệm đa dạng, chia thành các khu vực
chức năng rõ ràng. Tại đây, khách tham quan có thể khám phá khu giới thiệu sản
phẩm phân bón Đầu Trâu, khu giải pháp canh tác thông
minh, khu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, minigame…
Qua đó, khách tham quan có thể tìm
hiểu đặc tính từng sản phẩm và lợi ích cụ thể trên các loại cây trồng khác nhau,
tìm hiểu giải pháp, ứng dụng công nghệ vào chuyển giao khoa học kỹ thuật và chăm sóc khách
hàng.
Không gian này được bố trí sinh động, kèm hình ảnh trực quan, mô
hình cây trồng, và đặc biệt là tích hợp tất cả vào
không gian thực tế ảo VR 360 độ cùng các mã QR
chứa thông tin từng sản phẩm, từng giải pháp giúp người xem dễ dàng tra cứu
thông tin và ngay lập tức nắm bắt được giá trị của sản phẩm.
Không gian trưng bày rất thú vị, nhiều cách để tìm hiểu về sản phẩm của công ty. Những sản phẩm này rất thiết thực đối với người nông dân. Qua cách làm này, người nông dân dễ tiếp cận, dễ sử dụng và chắc chắn là phân bón Bình Điền sẽ tới tay nhiều người hơn nữa.
Không chỉ có người lớn tuổi, các bạn trẻ cũng
tỏ ra hào hứng với gian hàng mang đậm màu sắc công nghệ mà Bình Điền đem đến
triển lãm lần này. Bạn Quỳnh (TP.Hà Nội) chia sẻ, thấy rất ấn tượng với không
gian của Bình Điền.
“Mình có những cách thu hút người xem rất hay.
Việc ứng dụng công nghệ vào đưa đến người xem cái nhìn mới hơn, lý thú hơn, thú
vị hơn về công ty”, bạn Quỳnh nhận xét.
Hoạt động trải nghiệm tạo sức hút cho gian hàng
Với mong muốn đưa hình ảnh thông tin về sản phẩm, giải pháp
xanh của Bình Điền đến với khách tham quan một cách sống động, gần gũi nhất,
đơn vị đã đem đến triển lãm không gian trải nghiệm thực tế ảo 360 độ.
Khách
tham quan chỉ việc đeo kính lên và dùng thiết bị điều khiển, ngay lập tức có
thể dạo chơi tại ruộng lúa, vườn cà phê, sầu riêng ở Việt Nam, hay thậm chí là
những đồng lúa ở Lào, Campuchia, qua đó hiểu hơn về sản phẩm, giải pháp canh tác
của Bình Điền.
Ngoài ra, hàng loạt bộ câu hỏi ngắn gọn, đơn giản nhưng rất hữu ích trong trò
chơi tương tác minigame cùng nhiều phần quà giá
trị đã được tổ chức xuyên suốt triển lãm. Những
hoạt động này không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp khách tham quan tiếp cận
thông tin về nông nghiệp một cách tự nhiên, sinh động và dễ nhớ, tạo sự hứng khởi và thú vị khi đến với gian hàng Bình Điền.
Bất ngờ vì độ thực tế của nó không khác gì so với thực tế ở bên ngoài. Thông qua camera 360 mình thấy rất chân thật.
Trong khi đó, em Trần Yến Nhi (tỉnh Nghệ An)
cho biết thông qua hoạt động đã xem được cách trồng lúa, rải phân mà bạn ít khi
thấy ngoài đời. Qua đó, em đã bổ sung được thêm nhiều kiến thức cho bản thân.
Bên cạnh các trải nghiệm thực tế ảo và trò chơi
minigame vui nhộn, hoạt động tư vấn kỹ thuật trực tiếp cũng diễn ra liên tục tại gian hàng. Nông dân,
sinh viên hay kỹ sư nông nghiệp có cơ hội trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên
gia của Bình Điền, hỏi đáp về kỹ thuật, cách sử dụng sản phẩm, hoặc các phương
pháp canh tác hiệu quả. Chính sự kết hợp giữa trải nghiệm, giải trí và tư vấn
chuyên môn đã biến gian hàng Bình Điền thành điểm đến không thể bỏ qua tại
triển lãm.
Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đánh giá, gian hàng Bình
Điền có cách truyền tải chiến lược trực quan, sinh động đồng thời ghi nhận nội
dung và hình thức trưng bày đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tạo điểm nhấn ấn tượng tại
triển lãm.
Gian hàng đã thu hút đông đảo khách tham quan, tìm hiểu các sản phẩm
và giải pháp xanh của công ty, đặc biệt là cơ hội trải nghiệm công nghệ thực tế
ảo VR 360° lần đầu tiên xuất hiện trong ngành phân bón cùng minigame vui nhộn,
nhiều phần quà hấp dẫn, mang đến trải nghiệm độc đáo và thú vị cho mọi khách
tham quan.
Thương hiệu nổi bật nhờ không gian tương tác
Nhờ những hoạt động đa dạng và không gian trưng bày khoa
học, thương hiệu Bình Điền trở nên gần gũi, dễ nhận diện và được nhiều người
quan tâm hơn. Khách tham quan không chỉ đến để xem sản phẩm mà còn muốn tham
gia các trải nghiệm, khám phá và chia sẻ với cộng đồng. Hình ảnh gian hàng nhộn
nhịp, người tham gia tươi cười, các minigame sôi động đã tạo ra ấn tượng tích
cực về một thương hiệu năng động, sáng tạo và luôn hướng đến khách hàng.
Sự kết hợp giữa trưng bày hiện đại, trải nghiệm thực tế, trò
chơi tương tác và tư vấn chuyên môn đã khiến Bình Điền trở thành một trong
những gian hàng được nhắc đến nhiều tại triển lãm. Người tham quan ra về không
chỉ ghi nhớ tên thương hiệu, mà còn cảm nhận được cam kết lâu dài của công ty
với nông nghiệp Việt Nam.
Không gian trưng bày này còn tạo cơ hội cho công ty giao lưu
với các doanh nghiệp, đối tác, và truyền thông, đồng thời khẳng định vị thế
thương hiệu quốc gia nổi bật, vừa gắn liền với truyền thống, vừa năng động,
sáng tạo và hướng tới tương lai.
Niềm tự hào và dấu ấn lịch sử
Sự hiện diện của Bình Điền tại triển lãm 80 năm Thành tựu
đất nước là một minh chứng cho hành trình đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam, góp
phần nâng tầm giá trị thương hiệu trong mắt công chúng và các đối tác. Gian
hàng sinh động, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và sự đón tiếp chu đáo đã
biến trải nghiệm tham quan trở nên đáng nhớ, khắc họa hình ảnh một thương hiệu
gần gũi, năng động nhưng vẫn mang tầm vóc quốc gia.
Bình Điền không chỉ trưng bày sản phẩm, mà còn tạo ra trải
nghiệm, kết nối và lan tỏa giá trị đến mọi khách tham quan, từ lãnh đạo đến
người dân, từ chuyên gia đến sinh viên. Đó là cách một thương hiệu truyền thống
kết hợp tinh thần đổi mới để ghi dấu ấn trong một sự kiện lịch sử trọng đại,
đồng thời khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển nông nghiệp Việt Nam.
Bế mạc triển lãm Thành tựu đất nước
Tối 15/9, lễ bế mạc triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm
hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra trang trọng tại Trung tâm Hội
chợ Triển lãm Việt Nam ( xã Đông Anh, Hà Nội). Triển
lãm Thành tựu đất nước diễn ra từ ngày 28/8-15/9, đã thu hút sự quan tâm đặc
biệt của nhân dân và du khách, trở thành sự kiện chính trị – văn hóa quy mô
lớn, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Bình
quân mỗi ngày có khoảng 1 triệu lượt người đến tham quan, trải nghiệm, cao điểm
có ngày lên tới hơn 1,3 triệu lượt, đặc biệt là vào cuối tuần.
Sáng 21/9, tại xã Hưng Nhượng (tỉnh Vĩnh Long), Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Mới 19 tuổi, chị Lê Thị Ngọc Trang (xã Vĩnh Gia, An Giang) đã có chuyến đi xa đáng nhớ, cùng chồng và gia đình chạy xe hơn 300km từ sáng sớm đến Bình Dương (cũ) để tận tay nhận giải Nhất 50 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi hè “Tiếp năng lượng, bền đam mê” của Number 1.
Một nữ doanh nhân tại Trùng Khánh (Trung Quốc) đã chi 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 420.000 USD) để giúp nhân viên trẻ ly hôn với vợ, bồi thường và chu cấp cho con, song sau đó lại kiện đòi tiền vì nhận ra hai người “không hợp nhau”.
Từng được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021, ông Hoàng Đình Quê, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh được lựa chọn là một trong 4 gương mặt tiêu biểu tham dự toạ đàm “Thi đua ái quốc trong kỷ nguyên mới” tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I giai đoạn 2025-2030, diễn ra sáng 22/9.
Nhiều hộ dân dọc tuyến Dự án Liên kết vùng miền Trung (TP Đà Nẵng) phản ánh tình trạng bụi bặm, đường sá nham nhở, ngập úng kéo dài do vướng giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và giao thông.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cần hiểu rằng chính phủ hiện nay ở London đang tạo ra “món quà cho Trung Quốc và Nga” khi làm suy yếu ảnh hưởng của Vương quốc Anh tại Liên Hợp Quốc, tờ The Daily Express dẫn báo cáo của Ủy ban liên đảng về đối ngoại cho biết.
Sáng 22/9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị do đồng chí Phạm Ngọc Đang, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh, chủ trì.
PGS.TS Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72 là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm bảo đảm mọi người dân đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải lo lắng về chi phí.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra tiến độ một loạt dự án trọng điểm khu vực Tây Bắc thành phố như cảng Liên Chiểu, đường ven biển nối cảng, khu đô thị Làng Vân, Khu thương mại tự do và khu tái định cư phục vụ các dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn trong mùa mưa.
Giản dị mà tinh tế, Lễ đài Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 là minh chứng cho tài hoa của kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh – bậc thầy bước ra từ Trường Mỹ thuật Đông Dương, người đã biến nghệ thuật kiến trúc thành dấu ấn bất hủ trong lịch sử dân tộc.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030,... Theo đó, ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.
Hai tân sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam suýt mất tích ở Tây Ninh sau khi bị dụ dỗ tham gia "chương trình quốc tế". Vụ việc cho thấy sự tinh vi của các chiêu trò lừa đảo nhằm vào sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên.
Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ làm Trưởng Đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an thời gian qua tại Công an TP Đà Nẵng.
Dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí quy định cụ thể quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đặc biệt nhấn mạnh người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra hành vi gây lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức.
Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an ninh trật tự, Trưởng thôn, người gần dân, sát dân đang ngày càng khẳng định vai trò “cầu nối” quan trọng giữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với đời sống của người dân. Đây không chỉ là trách nhiệm hành chính mà còn là một sứ mệnh xã hội, gắn liền với hiệu quả của các chương trình phát triển cộng đồng.
Liên quan đến clip hơn 2 phút gây tranh cãi trên mạng, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết thực chất là nhân viên trật tự di chuyển xe máy đậu trên vỉa hè xuống bãi cát để giải tỏa lối đi bộ.
100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt nhất trí phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2022 là 1.927 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.