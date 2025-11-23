3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được điều chỉnh phân công nhiệm vụ

Sáng 23/11, theo thông tin PV Dân Việt, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt đã thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền trong 1 lần kiểm tra hiện trường lĩnh vực được giao phụ trách. Ảnh nguồn UBND tỉnh.

Cụ thể Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, phụ trách lĩnh vực liên quan đến các cụm công nghiệp trên địa bàn, thay cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển.

Phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh, thay cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển.

Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi và chỉ đạo BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm nội dung do các Sở chuyên môn về xây dựng tham mưu thuộc nhiệm vụ của 2 BQL nêu trên).

Được biết hiện UBND tỉnh Quảng Ngãi có 5 Phó Chủ tịch, gồm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển.

Được biết trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền được phân công phụ trách các lĩnh vực Công nghiệp, thương mại, điện lực; xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch….

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Sở Công Thương, KH&CN; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh…

Trực tiếp theo dõi các xã, phường Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ; Nghĩa Hành, Đình Cương, Thiện Tín, Phước Giang; Long Phụng, Mỏ Cày, Mộ Đức, Lân Phong; Ba Dinh, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Ba Vì, Ba Tô, Ba Xa; Nghĩa Lộ và Ya Ly .

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm được giao phụ trách các lĩnh vực Y tế; Dân tộc và Tôn giáo; Tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng, kho bạc nhà nước, thuế, hải quan, kiểm toán…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm kiểm tra hiện trường địa bàn được phân công đảm nhận. Ảnh: BQN

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các Sở Y tế; Dân tộc và Tôn giáo; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi; Quỹ Đầu tư phát triển; Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi…

Trực tiếp theo dõi các xã Đăk Sao, Đăk Tờ Ran, Tu Mơ Rông, Măng Ri, Ia Tơi, Đăk Kôi, Kon Braih, Đăk Rve; Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông; Ia Đal; Sa Thầy, Sa Bình, Rờ Kơi, Mô Rai; Sơn Mai, Minh Long và Sơn Hà.