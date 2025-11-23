Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

Ngày 18/11, một vụ cướp có tổ chức và được lên kế hoạch từ trước đã xảy ra tại tòa án cấp sơ thẩm ở tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Một phụ nữ đã hỗ trợ 6 phạm nhân bỏ trốn. Trong quá trình lấy lời khai, cảnh sát thu được nhiều thông tin quan trọng. Theo 163, nữ nghi phạm chủ mưu tên thật được cho là N.T.H.Vân, quốc tịch Việt Nam. Cô khai đã thực hiện chuỗi kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng để giải cứu chồng là B.V.Bảo (29 tuổi), bao gồm thuê xe, mua súng, vạch kế hoạch trốn thoát và tổ chức hành động.

Nữ nghi phạm khi bị bắt. Khmer Times.

Theo lời khai của Vân, toàn bộ kế hoạch đã được chuẩn bị cẩn thận. Ngày 14/11, cô thuê một chiếc ô tô màu đen từ một người đàn ông Campuchia. Đến ngày 16/11, thông qua mạng xã hội tại thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng), cô mua một khẩu súng ngắn với giá 1.500 USD từ một người đàn ông chưa rõ danh tính. Ngày 17/11, cô lái xe đến Svay Rieng và nghỉ lại một đêm, đồng thời quan sát khu vực quanh tòa án. Đến sáng 18/11, cô đỗ xe bên ngoài Tòa án sơ cấp tỉnh, sau đó đi vào khu vực tòa án để chờ thời cơ.

Khi lực lượng quản giáo áp giải 6 phạm nhân, trong đó có B.V.Bảo, xuống xe để vào tòa, N.T.H.Vân lập tức lấy khẩu súng giấu trong người và đưa cho chồng. Cô ra hiệu để anh ta dùng súng uy hiếp cảnh sát áp giải nhằm trốn thoát. Sau đó, cô cùng chồng và nhóm phạm nhân lên xe bỏ chạy.

Sau khi bị bắt, Vân khai nơi cất giấu khẩu súng. Ngày 19/11, cô dẫn cảnh sát tới khu vực rừng nơi cất giữ vũ khí. Tại đây, cảnh sát thu giữ một khẩu súng K54 và một hộp tiếp đạn.

Các nghi phạm bị bắt trở lại. Ảnh: Khmer Times

Trước đó, ngày 18/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ đội mũ lưỡi trai, mặc áo đen đứng chờ trong khuôn viên tòa án. Khi xe chở phạm nhân vừa vào trong, một người đã tháo còng tay. Người phụ nữ sau đó đưa súng cho người đàn ông để người này nổ súng về phía cảnh sát rồi cùng 6 phạm nhân và người phụ nữ bỏ trốn.

Theo Red Star News, nhóm phạm nhân này trước đó bị cáo buộc các tội “giam giữ người trái phép, bắt cóc, mua bán ma túy” và tàng trữ súng trái phép. Họ đều bị bắt từ tháng 1 năm nay và dự kiến ra tòa trong tháng 11/2025. Chỉ sau 9 giờ, cảnh sát và hiến binh Campuchia đã truy bắt được toàn bộ 6 phạm nhân và người phụ nữ đưa súng.

Chiếc xe của nhóm tội phạm lao xuống ao. Khmer Times.

Tin đồn về nữ nghi phạm lan truyền trên mạng

Sau khi video lan truyền, một số trang mạng đã bịa chuyện, gọi người phụ nữ đưa súng là “Phùng Tĩnh” - cô gái dân tộc Chuang đến từ thị trấn Đại Loan, huyện Hưng Tân, thành phố Lai Tân (Quảng Tây). Các video này còn ghép nhạc bi tráng, kể rằng Phùng Tĩnh bị bố mẹ ép gả cho một ông già để lấy tiền sính lễ, cô bỏ trốn rồi sang Việt Nam, sau đó trở thành vợ của một “đại ca”. Cuối cùng, cô mua súng để giải cứu chồng.

Chiều 19/11, một phụ nữ tên Phùng Tĩnh, tự xưng đến từ Đại Loan (Lai Tân, Quảng Tây), cầm theo căn cước công dân xuất hiện trước cửa hàng mình và đăng video bác bỏ tin đồn. Cô nói rằng toàn bộ câu chuyện gán ghép cho cô đều bịa đặt, cô không hề trải qua những gì video mô tả, càng không liên quan đến vụ cướp phạm nhân. Cô khẳng định mình sang Campuchia bằng đường hợp pháp và hiện đang kinh doanh hợp pháp tại đây.

Cô gái có tên Phùng Tĩnh phải đăng clip tự minh oan. Ảnh: Red Star News.

Địa chỉ IP của video cho thấy cô đang ở Campuchia. Kiểu tóc và trang phục của cô có phần giống với phụ nữ trong đoạn video lan truyền, khiến người xem nhầm lẫn. Sau khi đăng video, nhiều cư dân mạng cho rằng cô muốn “câu view”. Cô đáp lại: “Không thèm”. Nhưng trước áp lực dư luận quá lớn, cô đã xóa video đính chính. Cô cho biết tin đồn gây ảnh hưởng nặng nề đến gia đình mình và mong mọi người ngừng lan truyền sai sự thật. Trả lời báo Red Star News, cô nói: “Tôi đã báo cảnh sát. Tôi không làm để kiếm fame, nhưng tôi đã xóa video”.

Ngày 21/11, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hưng Tân xác nhận với Red Star News: “Thứ nhất, tại thị trấn Đại Loan chỉ có một người tên Phùng Tĩnh, hiện cô đang kinh doanh quán ăn hợp pháp tại Campuchia. Thứ hai, Phùng Tĩnh đã dùng căn cước công dân đăng video bác tin đồn, khẳng định toàn bộ nội dung lan truyền về cô đều sai sự thật”.





Chân dung B.V.Bảo - chồng của Vân. Khmer Times.

Người phát ngôn Tổng cục Nhà tù Campuchia Kong Sona Din cho biết 6 phạm nhân nam gồm 5 người Việt Nam và 1 người Campuchia. Ngoài ra, nghi phạm nữ đưa súng cũng đã bị bắt, mang quốc tịch Việt Nam. Người phụ nữ này bị buộc tội “giải cứu phạm nhân khỏi trại giam hoặc tòa án” và “tàng trữ vũ khí trái phép”. Các nghi phạm nam bị truy tố tội “vượt ngục”.

Một cán bộ quận Hưng Tân chia sẻ với Red Star News đầy bất lực: “Tin đồn thì nói một câu, còn lãnh đạo địa phương phải chạy đôn chạy đáo để bác bỏ. Chúng tôi đã gửi công văn đến các nền tảng liên quan để xử lý việc lan truyền thông tin sai lệch”.

