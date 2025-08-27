Quảng trường Ba Đình, hồ Tây nhìn từ trực thăng Mi tham gia A80

Thời gian qua, các buổi luyện của lực lượng Không quân Việt Nam qua quảng trường Ba Đình đã diễn ra, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra vào ngày 2/9.

Các kỹ sư, phi công tại sân bay Hòa Lạc chuẩn bị cờ Tổ quốc để gắn vào trực thăng Mi.

Được biết trong các buổi luyện tập, 10 chiếc trực thăng bay với đội hình 1-3-3-3 sẽ bay qua quảng trường Ba Đình. Ngày 2/9, đội hình được giữ nguyên.

Phi đội bay huấn luyện đội hình 1-3-3-3 nghiêm ngặt, như giữ cự ly, độ cao, tốc độ chính xác; phối hợp chặt chẽ với lực lượng mặt đất để căn chỉnh lộ trình bay đồng bộ với đội hình diễu binh dưới mặt đất.

Trực thăng họ Mi bay qua nhiều địa điểm ở vùng ngoại thành Hà Nội trước khi vào quảng trường Ba Đình.

Những hình ảnh rất đẹp ở khu vực vùng núi Ba Vì.

Trực thăng Mi bay qua cầu Nhật Tân.

Khu vực sông Hồng.

Khu vực hồ Tây, gồm đoạn đường Thanh Niên và chùa Trấn Quốc.

Các loại trực thăng bay qua loạt địa điểm nổi tiếng của hồ Tây và vùng phụ cận.

Khu vực quảng trường Ba Đình.

Sẽ còn hai buổi sơ, tổng duyệt diễn ra vào những ngày cuối tháng 8 để ngày 2/9 diễn ra chính thức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Mi-171 là loại trực thăng do Nga nghiên cứu, chế tạo trên cơ sở máy bay Mi-17 từ thập niên 70 của thế kỷ trước, mà Mi-17 là phiên bản xuất khẩu của Mi-8. Mi-17 có trọng lượng 12 tấn, năng lực vận tải khoảng 4 tấn, vận tốc 250km/h, hành trình 590km. Tổ lái của máy bay bao gồm 3 người, số lượng chuyên chở mang theo tới 40 người, bên ngoài cẩu treo 4 tấn hàng hóa.



Loại máy bay này có sức bền cực tốt, giá thành không đắt. Từ sau khi hoàn tất chế tạo Mi-17 năm 1998, Nga đã nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu loại máy bay này. Hiện số lượng xuất khẩu của Mi-171 đã được vài trăm chiếc. Trong biên chế Không quân Nhân dân Việt Nam ngoài Mi-17 còn có biến thể Mi-171. Đây là biến thể được phát triển trên cơ sở Mi-8ATM. Điểm khác biệt là biến thể này sử dụng động cơ VK-2500 có công suất 2.200 mã lực/chiếc.



Mi-171 đang hoạt động trong biên chế Không quân Việt Nam với vai trò tìm kiếm cứu nạn. Trực thăng Mi-171 đã góp phần quan trọng trong việc vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các vùng bị thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ngư dân hoạt động trên biển.