Bảo vệ chủ quyền tổ quốc - nhiệm vụ chiến lược, thiêng liêng
Tỉnh Quảng Ninh là địa phương có địa hình đa dạng, thiên nhiên
phong phú cùng với đó là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Đường biên giới
của tỉnh kéo dài hơn 300km từ trên đất liền tới các khu vực biển đảo.
Với đặc thù địa lý trên, việc bảo vệ chủ quyền, mốc giới quốc
gia luôn được tỉnh chú trọng. Những chủ trương, đường lối, chiến lược an ninh
quốc phòng được quán triệt trong các nghị quyết từ Đảng bộ tỉnh xuống đến các cấp.
Cùng với đó, chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia được giữ
vững, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Xây dựng biên giới hòa
bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, hoạt động đối ngoại và hội nhập
quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Quảng Ninh
cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế, cần nỗ lực khắc phục
có hiệu quả. Công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh vẫn còn nhiều thách thức
do trên một số địa bàn.
Trước những yêu cầu của tình hình mới, một trong năm mục tiêu Đảng bộ tỉnh Quảng
Ninh đặt ra cho nhiệm kỳ mới là bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững
ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia.
Qua đó, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và
hội nhập quốc tế. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh.
Những chủ trương của nghị quyết là “ngọn đuốc” cho các
cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang,…thực hiện. Nắm bắt tinh thần trên, các
đơn vị từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho tới từng đồn biên phòng ngày đêm
tìm tòi những cách làm linh hoạt, đổi mới.
Trong đó, trọng tâm là giữ vững “thế trận lòng dân”, mỗi người
chiến sĩ phải “tới từng ngõ, gõ từng nhà” xây dựng quan hệ, tình cảm gắn kết quân
- dân. Từ đó, đưa nghị quyết, đường lối chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh vào
cuộc sống một cách tự nhiên như hơi thở hàng ngày.
Giữ gìn từng mốc giới chủ quyền thiêng liêng trên đất liền
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô tọa lạc tại xã Hoành Mô (Quảng
Ninh), địa bàn quản lý theo địa giới hành chính trước đây là huyện Bình Liêu
(cũ). Toàn khu vực có đường biên giới hơn 40km, 21 thôn, bản giáp với nhiều địa
phương của Trung Quốc.
So với nhiều năm trước đây, đời sống của người dân xã Hoành
Mô đã có nhiều đổi thay, cái đói, nghèo không còn là nỗi lo thường trực. Tuy
nhiên, vốn là một vùng rừng núi, địa hình phức tạp, nhiều đường mòn suối cạn có
thể dễ dàng qua lại hai bên biên giới.
Đồng thời, người dân tộc thiểu số chiếm phần đông trong cư dân
địa phương. Từ những năm cuối thập niên 1970, đầu 1980, từ chỗ chỉ có mười mấy hộ
dân ra khai hoang, hiện khu vực này đã có nhiều cụm cư dân đông đúc.
Người dân tại Hoành Mô bây giờ đã có đời sống vật chất sung
túc hơn, hoạt động kinh tế không chỉ dừng lại ở làm nông nghiệp mà vươn rộng
ra các lĩnh vực kinh doanh, du lịch.
Trước đó, những năm còn đói kém, nhiều người dân do thiếu hiểu biết, nhận thức
pháp luật đã vô tình tiếp tay cho các hành vi tội phạm khiến tình hình an ninh
biên giới trở nên phức tạp.
Nhớ lại những ngày tháng khó khăn, anh Nình A Ngàn, trưởng
thôn Pắc Pộc (Hoành Mô, Quảng Ninh) chia sẻ, khi kinh tế chưa phát triển, người
dân trong khu vực chủ yếu sống bằng công việc nương rẫy.
Cùng với đó là chăn nuôi nhỏ lẻ
vốn khó duy trì cuộc sống thường nhật cơ cực. Mỗi khi có việc gì được thuê làm
thêm, người dân Hoành Mô không nề hà khó nhọc mà ngay lập tức xắn tay áo.
Mỗi người đi làm mục đích cũng chỉ để cải thiện bữa ăn hằng
ngày cho gia đình không phải ăn cơm độn ngô, sắn. Tuy vậy, những công việc được
thuê tưởng chừng lương thiện như gùi, gánh hàng, thậm chí chỉ xách vài cái lồng
gà qua lại biên giới tiềm ẩn nhiều hành vi, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm
pháp luật.
Đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý,
những người dân tộc thiểu số lương thiện vô tình vi phạm pháp luật. Qua những vụ việc trên, lợi dụng
sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng kích động cho người dân có cái
nhìn sai lệch, mâu thuẫn với chính quyền.
Tuy vậy, bằng những biện pháp nghiệp vụ “vừa rắn, vừa mềm”,
cùng truyền thống tình cảm quân dân như “cá với nước”, lực lượng biên
phòng Hoành Mô đã nhẹ nhàng giải quyết “bài toán” về thay đổi tư duy, tâm lý của
người dân.
Anh Ngàn kể, trong những thời điểm “nóng” về an
ninh trật tự nhất, các chiến sĩ đồn Hoành Mô thường xuyên “đến từng ngõ, gõ từng
nhà” tuyên truyền vận động.
Không chỉ “hô hào” khẩu hiệu suông, gặp khi gia đình dân cư
có công việc ma chay, cưới hỏi hay thậm chí thiếu thợ cày, thợ cấy, các chiến sĩ
bộ đội biên phòng xắn quần áo lội xuống ruộng hỗ trợ bà con.
“Các đồng chí bộ đội biên phòng thường xuyên quan tâm, giúp đỡ
chúng tôi trong cuộc sống. Từ hướng dẫn kỹ thuật canh tác nông nghiệp cho đến các
buổi vận động người dân nhằm trao đổi, tuyên
truyền pháp luật về chủ quyền an ninh biên giới.
Qua đó, chúng tôi nhận thức được việc không hỗ trợ, tiếp tay
cho những kẻ buôn lậu hàng hóa, các loại hóa chất, chất cấm qua đường biên. Nhiều
năm được bộ đội biên phòng tuyên truyền nên tình trạng vận chuyển hàng lậu qua
biên giới đã giảm hẳn”, anh Ngàn chia sẻ.
Hiện tại, bên cạnh hoạt động nông nghiệp, người dân tại Hoành
Mô đã biết làm du lịch, cho thuê homestay hoặc vào các công ty làm công nhân. Từ
sự đi lên về kinh tế và nhận thức, bà con đã không còn tham gia các công việc
trái pháp luật.
Bên cạnh những nỗ lực gắn kết, sẻ chia của lực lượng biên phòng,
sự thay đổi trong đời sống dân cư còn đến từ những hoạt động chi bộ.
“Với vai trò là trưởng thôn, bí thư chi bộ, tôi đã tổ chức
nhiều cuộc tuyên truyền vận động cho các đảng viên trong thôn. Giao trách nhiệm
cho các đảng viên về tuyên truyền vận động viên gia đình bà con làng xóm. Nếu bà
con có khó khăn gì thì chi bộ sẽ sớm nắm bắt thông tin và tìm phương án, phối hợp
với chính quyền tháo gỡ”, anh Ngàn cho hay.
Nói về công tác xây dựng niềm tin, sự gắn kết quân – dân,
Trung tá Tô Văn Thành, Phó đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô cho biết,
từ lãnh đạo cho đến các chiến sĩ biên phòng đều đã được quán triệt về việc phải
đi sâu vào đời sống nhân dân, tránh tư tưởng giáo điều áp đặt.
“Đặc thù đường biên giới rừng núi phía đông của tỉnh Quảng
Ninh dài hơn 43km, có nhiều đường mòn suối cạn. Đa phần đồng bào là người dân tộc
thiểu số, về nhận thức, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, điều kiện kinh tế còn
nhiều khó khăn.
Do đó, việc xây dựng được niềm tin nơi nhân dân cần bằng những
hành động thực tế trong cuộc sống, không thể chỉ đứng từ ngoài nhìn vào rồi bảo
bà con phải làm thế nọ, phải thế kia. Đơn vị đã cử các đồng chí là người dân tộc
thiểu số trên địa bàn xuống địa bàn cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương
để hỗ trợ nâng cao đời sống kết hợp tuyên truyền vận động”, Trung tá Thành nói
về “bí kíp” dân vận của chiến sĩ đồn Hoành Mô.
Thông qua đó, khoảng cách cán bộ - người dân xóa nhòa, bà
con tích cực phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyển
đường biên, cột mốc. Điều quan trọng nhất, theo đánh giá của lãnh đạo đồn biên
phòng Hoành Mô, hiện tại, người dân đã có sự nâng cao nhận thức.
Từ đó, các hành vi tiếp tay, bao che cho các đối tượng buôn
lậu vận chuyển hàng trái phép qua biên giới đã giảm mạnh so với thời gian trước. Bên
cạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc biên giới,
đơn vị cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực đảm bảo an ninh quốc phòng,
nâng cao niềm tin với người dân.
Giữ vững chủ quyền trên biển bằng những “mốc giới sống”
Công tác giữ gìn an ninh trên bộ đã khó, việc bảo vệ chủ quyền,
đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực biên giới trên biển của tỉnh Quảng Ninh
cũng có những đặc thù riêng.
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia nằm trên địa phận đảo Vĩnh
Thực, xã Vĩnh Thực (sáp nhập từ xã Vĩnh Thực và Vĩnh Trung, TP. Móng Cái). Nhiệm
vụ của các chiến sĩ bộ đội biên phòng trên đảo là bảo vệ 14,5 km đường biên giới
trên biển với độ sâu chính diện khoảng 35km
Đời sống của người dân trên đảo và các khu vực lân cận chủ yếu
xoay quanh hoạt động ngư nghiệp. Với đặc thù đảo tiền tiêu, chủ quyền thiêng liêng
trên biển của tổ quốc đi theo những cánh buồm ngày ngày ra khơi.
Những ngư dân mang theo cả gia đình trên lênh đênh được ví
như các “mốc giới sống” trên biển. Không chỉ khẳng định chủ quyền tổ quốc, mỗi chiếc
tàu đánh cá cũng như các “ăng ten sống” phối hợp thông tin với bộ đội biên phòng
trong bảo vệ an ninh quốc phòng.
Ngư dân Đặng Văn Tất (phường Móng Cái 1, Quảng Ninh) đã nhiều
năm bám biển, làm nghề đánh bắt quanh khu vực đảo Vĩnh Thực. Khi đoàn công tác
của đồn Vạn Gia ghé qua, neo lại vào tàu, không chỉ người đàn ông này mà cả gia
đình vồn vã ra đón tiếp như những người thân ruột thịt.
Mặc dù ở nơi giữa mênh mông sóng nước, gia đình ngư dân lại
như chịu cảnh thu mình với xã hội. Cuộc sống của gia đình hàng chài chỉ
quanh quẩn trên chiếc tàu nhỏ hẹp với bốn thành viên. Không mấy khi con tàu này
có người đến thăm và có lẽ những vị khách thường xuyên nhất là các chiến sĩ bộ đội
biên phòng.
Hai đứa trẻ con của anh Tất khi thấy có người đến tàu của nhà chơi
tỏ ra vừa thích thú nhưng cũng lạ lẫm, ngại ngùng. Chúng tươi cười chạy nhảy
xung quanh con tàu nhưng chỉ dám bẽn lẽn đứng núp sau lưng khi bố mẹ tiếp khách.
Không chỉ trường hợp nhà anh Tất, trong số gần 500 phương tiện thuộc
diện quản lý của đồn biên phòng Vạn Gia, nhiều con tàu có cả gia đình
cùng sống lênh đênh trên biển.
Anh Tất chia sẻ, hiện tại, mỗi người dân đánh bắt thủy, hải
sản trên biển sau khi được phổ biến, tuyên truyền đều đã nằm được quy trình xin
giấy phép đánh bắt, xuất bến, xác định đúng khu vực, cách thức khai thác.
Đến khu vực đồn biên phòng Vạn Gia, anh Tất và gia đình được
hướng dẫn về các quy định, hành vi bị cấm và được tặng món quà là những lá
cờ tổ quốc mới để sẵn sàng những chiếc đã cũ, bạc màu. Thông qua đó,
các thành viên trong gia đình có thêm ý thức về việc khẳng định chủ quyền quốc
gia trên biển.
“Chúng tôi luôn có ý thức bám biển, vừa là công việc mưu
sinh nhưng cũng là khẳng định về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Hoạt động ở khu vực biên
giới rất nhạy cảm, tôi đã được hướng dẫn hết sức tránh va chạm với các phương tiện của
nước ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không để họ tự nhiên xâm phạm vào vùng biển Tổ quốc, nếu phát hiện tàu nước ngoài vi phạm sẽ báo ngay về cho lực lượng
biên phòng”, anh Tất chia sẻ.
Trung tá Vũ Văn Năm, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa
khẩu cảng Vạn Gia cho biết, trong nhiều năm qua, sự góp sức của người dân đã góp
phần quan trọng với công tác đấu tranh các hành vi tội phạm, nguy cơ xâm phạm biên
giới trên biển.
Cụ thể, các chiến sĩ thuộc đồn Vạn Gia có hai nhiệm vụ là quản
lý cửa khẩu và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Với đặc thù địa bàn mặt nước
rộng nhiều luồng lạch, tội phạm nhiều thủ đoạn tinh vi, nếu không có sự hỗ trợ từ
phía người dân, lực lượng biên phòng rất khó hoàn thành nhiệm vụ.
“Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức nhưng
cũng đồng thời động viên bà con cung cấp thông tin về các hành vi trái pháp luật
trên biển như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, khai thác vi phạm IUU,…
Qua đó, lực lượng bộ đội biên phòng đấu tranh phòng chống tội
phạm từ xa từ sớm. Những năm qua, vùng biển khu vực quản lý của đồn Vạn Gia có được
sự đảm bảo an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo để bà con yên tâm làm ăn trên
biển”, Trung tá thông tin.
Ngoài ra, với đặc thù vùng biển tiềm ẩn nguy cơ giông bão, để
đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, đồn biên phòng Vạn Gia được giao
nhiệm vụ trưởng tiểu ban phòng chống thiên tai, tìm kiểm cứu nạn khu vực đảo Vĩnh
Thực.
Theo đó, mỗi khi có áp thấp nhiệt đới hay thông tin về bão, đơn
vị căn cứ vào đó xây dựng kế hoạch triển khai họp tiểu ban phân công nhiệm vụ cụ
thể cho các địa phương.
“Mỗi chiến sĩ bộ đội thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Vạn Gia ý
thức được việc bảo vệ biên giới vùng biển là nhiệm vụ thiêng
liêng được Đảng và Nhà nước và nhân dân giao phó.
Chúng tôi luôn sẵn sàng để đảm bảo giữ gìn an ninh quốc phòng
cũng như bảo vệ người dân. Bên cạnh đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ việc phối hợp
tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà
nước về an ninh biên giới, hải đảo”, Trung tá Vũ Văn Năm nhấn mạnh.
Ngày 11/10, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu, đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân và các lực lượng chức năng tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh, những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.
TS Lê Huỳnh Thanh Phương - Phó Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học Mintu Việt Nam cùng các cộng sự đã nghiên cứu, ứng dụng thành công chế phẩm sinh học MT.Superguard, giúp diệt nấm hiệu quả trong môi trường nước và trên cơ thể tôm.
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, việc xử lý kỷ luật phải đảm bảo nghiêm minh, chính xác, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, gắn với tăng cường giáo dục, quản lý, làm cho tổ chức Đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, tiến bộ hơn, làm tốt hơn.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới cần đổi mới toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại và đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Ngôi nhà ba gian rộng 200 m2 tại Vĩnh Phúc là công trình kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Với triết lý gắn kết gia đình, ngôi nhà tạo nên không gian sống đậm chất Việt nhưng mang ngôn ngữ kiến trúc đương đại.
Tiền đạo Bùi Vĩ Hào 1m80 báo tin cực vui; Luton Town nhắm Jack Wilshere cho "ghế nóng"; Messi lập kỷ lục mới; máy bay chở ĐT Nigeria phải hạ cánh khẩn cấp; M.U sẵn sàng chi 60 triệu bảng mua Adam Wharton.
Thi thể được tìm thấy ở khu vực huyện Nam Trực (cũ, nay thuộc Ninh Bình) được xác nhận là của nữ sinh Bùi Bích Phương, 22 tuổi, mất tích hơn một tháng trước tại Hà Nội, cách nơi cô xuất hiện lần cuối khoảng 120 km theo đường sông.
Nguyễn Xuân Son đá chính khi Thép xanh Nam Định đấu Gamba Osaka? Real Madrid nhập cuộc săn “viên ngọc” Kenan Yildiz; Các đội tuyển U17 nữ Guam và U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) có mặt tại TP.HCM; Maguire từ chối lương khủng, quyết ở lại M.U; Real Madrid loại Bellingham khỏi bộ lịch 2026 vì lý do bí ẩn.
Vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch lậu đang đặt LĐBĐ Malaysia (FAM) vào áp lực lớn về pháp lý và minh bạch, khi các tài liệu liên quan đến quốc tịch và hộ chiếu chỉ được cung cấp trực tiếp cho FIFA theo luật nhà nước.
Điểm du lịch tâm linh sinh thái núi Dành được công nhận năm 2023 thuộc xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh (trước sáp nhập thuộc địa phận huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Núi Dành có đỉnh cao nhất khoảng 117m so với mực nước biển. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên đẹp hùng vĩ với rừng thông già rộng lớn, có một giống cây sâm nam quý hiếm-sâm núi Dành.
Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Nhất, HĐND xã Pơng Drang khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa ban hành Nghị quyết về việc chuyển đổi tổ dân phố thành thôn và đổi tên thôn trùng tên do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn xã (Xã Pơng Drang trước sáp nhập thuộc địa phận huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).
Trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp tục vắng tập thứ 2 liên tiếp của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận lượt về với ĐT Nepal, còn Đặng Văn Lâm đau nhẹ phải nhờ bác sĩ hỗ trợ. Điều này khiến HLV Kim Sang-sik lo lắng.
Cùng với xe thuần điện, ô tô hybrid đang từng bước phát triển, nở rộ với nhiều mẫu mã mới được các nhà sản xuất phân phối trên thị trường ô tô Việt Nam. Dù có nhiều ưu điểm và doanh số dần cải thiện nhưng phải thừa nhận, ô tô hybrid còn những "rào cản" để thật sự hút người dùng.
Quân đội Nga bất ngờ mở đợt tấn công quy mô lớn ở miền Đông Ukraine, xuyên sâu khoảng 10 km vào tuyến phòng thủ hướng Dobropillia – ngôi làng từng nổi tiếng với các mỏ than, nay trở thành một trong những điểm nóng ác liệt nhất trên chiến trường Donetsk đầu tháng 8. Tuy nhiên, Ukraine nhanh chóng phản công và may mắn chặn được bước tiến của quân Nga, giữ vững ngôi làng chiến lược Dobropillia.
Buổi tối, giữa đám đông lễ hội, khi chiếc iPhone 17 Pro Max biến mất, TikToker nổi tiếng người Lào - chị Maysaa sau phút giây hoang mang đã bình tĩnh lại và quay sang động viên người trợ lý đi cùng. Chị bảo: "Đừng lo, công an Việt Nam sẽ tìm thấy thôi".
Các đại biểu được tìm hiểu thực tế đời sống, giới thiệu về những con tàu hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam cũng như công tác huấn luyện và rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.
Là người có khát vọng, đỗ Tiến sĩ khi mới 27 tuổi, nhưng chỉ vì một lời phê hà khắc của vua và sự hiểu lầm từ bậc tiền bối mà Phan Hiển Đạo bị đục tên khỏi bia Tiến sĩ, sự nghiệp khép lại trong nỗi oan khuất.