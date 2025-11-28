Điều động, bổ nhiệm 4 Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh
Trong tuần qua, tại 4 địa phương là Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.
15 tác giả và tác phẩm sắc nhất gồm: Tác giả Trương Văn Vị với tác phẩm Khi nắng gọi tên nụ cười; Tác giả Vũ Ngọc Thiện với tác phẩm Thu về trên miền Hạnh Phúc; Tác giả Nguyễn Thanh Miền với tác phẩm Púng Luông nơi gặp gỡ đất trời; Tác giả Phạm Ngọc Thành với tác phẩm Tháp rùa nghiêng nắng ; Tác giả Lê Quang Long với tác giả Long Cốc trong sương sớm; Tác giả Nguyễn Hoàng Giang với tác phẩm Đôi bờ; Tác giả Phan Anh với tác phẩm Mùa no đủ; Tác giả Đỗ Xuân Trung với tác giả Bay giữa trời thu Hà Nội; Tác giả Khổng Văn Chí với tác phẩm Chuyến bay A80; Tác giả Phan Thanh Tâm với tác phẩm Gửi thanh xuân theo gió phố mùa thu; Tác giả Nguyễn Phú Khánh với tác phẩm Thu Hà Nội - Mùa thu Ký ức; Tác giả Đỗ Tuấn Anh với tác phẩm Mùa thu tại Lô Lô Chải, làng du lịch tốt nhất thế giới 2025; Tác giả Nguyễn Xuân Trường với tác phẩm Mùa hoa súng ở miền di sản; Tác giả Lê Văn Viết Niệm với tác phẩm Sắc vàng rừng ngập mặn Rú Chá; Tác giả Đỗ Thành Nam với tác phẩm Sớm thu ở bến hoa.
Hoạt động diễn tập song phương giữa Quân đội Việt Nam và Quân đội Ấn Độ về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2025 (VINBAX 2025), trong đó nổi bật là phần trình diễn tích hợp trên thực địa với ba tình huống quan trọng: Rà phá bom mìn, giải tán đám đông và cứu hộ thảm họa động đất...