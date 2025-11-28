Chiều ngày 28/11, tại Trụ sở báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, trước giờ diễn ra Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I năm 2025, tọa đàm "Nhiếp ảnh với mùa thu Đất Việt" quy tụ nhiều nhiếp ảnh gia, từng đạt các giải cao về ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật và các tác giả xuất sắc nhất Gala năm nay được tổ chức dưới sự chủ trì của nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt.

Phát biểu tại buổi tọa đàm "Nhiếp ảnh với mùa thu đất Việt", nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt - Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ, mùa thu luôn là nguồn cảm hứng bất tận của thi ca, nhạc họa. Với cuộc thi này, chúng tôi muốn thông qua ống kính nhiếp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, những gam màu rực rỡ nhất của thiên nhiên và con người Việt Nam trong tiết trời thu. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một cảm xúc trọn vẹn gửi gắm đến độc giả.

Phát động từ ngày 24/10, Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng nhiếp ảnh chuyên và không chuyên. Chỉ sau 3 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 600 tác phẩm dự thi từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Nhiều tác giả tham dự Gala trao giải "Dân Việt với Thu vàng" cho biết, chương trình không chỉ là một cuộc đua tài về nhiếp ảnh, mà còn là một hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần quảng bá du lịch, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam.

Á hậu Lê Thị Thu Trà (Miss Grand Vietnam 2025) tại Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I năm 2025.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng biên tập báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt bay tỏ ấn tượng với các tác phẩm tại Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I năm 2025.

Nhà báo Ngọc Thành - Báo điện tử Vnexpress với tác phẩm "Tháp rùa nghiêng nắng" được vinh danh top 15 tác giả và tác phẩm xuất sắc nhất.

Tác giả Trương Văn Vị với tác phẩm Khi nắng gọi tên nụ cười.

Tại buổi Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I, 15 tác giả và tác phẩm sắc nhất được trao giấy chứng nhận và quà tặng.

Khép lại mùa giải đầu tiên đầy thành công, Ban Tổ chức kỳ vọng "Dân Việt với Thu vàng" sẽ trở thành một sân chơi thường niên uy tín, nơi hội tụ những người yêu cái đẹp và yêu mùa thu Việt Nam.

Các tác giả chụp ảnh chung tại Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I.

15 tác giả và tác phẩm sắc nhất gồm: Tác giả Trương Văn Vị với tác phẩm Khi nắng gọi tên nụ cười; Tác giả Vũ Ngọc Thiện với tác phẩm Thu về trên miền Hạnh Phúc; Tác giả Nguyễn Thanh Miền với tác phẩm Púng Luông nơi gặp gỡ đất trời; Tác giả Phạm Ngọc Thành với tác phẩm Tháp rùa nghiêng nắng ; Tác giả Lê Quang Long với tác giả Long Cốc trong sương sớm; Tác giả Nguyễn Hoàng Giang với tác phẩm Đôi bờ; Tác giả Phan Anh với tác phẩm Mùa no đủ; Tác giả Đỗ Xuân Trung với tác giả Bay giữa trời thu Hà Nội; Tác giả Khổng Văn Chí với tác phẩm Chuyến bay A80; Tác giả Phan Thanh Tâm với tác phẩm Gửi thanh xuân theo gió phố mùa thu; Tác giả Nguyễn Phú Khánh với tác phẩm Thu Hà Nội - Mùa thu Ký ức; Tác giả Đỗ Tuấn Anh với tác phẩm Mùa thu tại Lô Lô Chải, làng du lịch tốt nhất thế giới 2025; Tác giả Nguyễn Xuân Trường với tác phẩm Mùa hoa súng ở miền di sản; Tác giả Lê Văn Viết Niệm với tác phẩm Sắc vàng rừng ngập mặn Rú Chá; Tác giả Đỗ Thành Nam với tác phẩm Sớm thu ở bến hoa.



Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trân trọng cảm ơn quý nhà tài trợ, quý Công ty đã cùng đồng hành với Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Thương hiệu SunWorld - khối MarCom Tập đoàn SunGoup; Công ty Latoa Indochine; Thương hiệu mỹ phẩm OHBT; Công ty Negin Sport; Công ty TNHH TM và SX thể thao Hoàng Phong.



