Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Cảnh nắng vàng tuyệt đẹp ở Cầu Hôn Phú Quốc

Dưới ánh nắng vàng óng ả, Cầu Hôn Phú Quốc hiện lên như một dải lụa mềm vắt qua biển trời trong trẻo. Tác phẩm được giới thiệu tại Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” đã đưa khán giả đến với một buổi chiều thu tuyệt đẹp, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng hơi thở hiện đại của đảo ngọc.
Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" là chương trình do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức. Gala nhận ảnh từ ngày 24/10 đến hết ngày 24/11, hình thức tổ chức trực tuyến trên Fanpage, thư điện tử Báo Điện tử Dân Việt.
Trong vòng một tháng diễn ra Gala, Ban Tổ chức đã nhận hơn 600 bức ảnh của 150 tác giả, các tác phẩm đã khắc họa sinh động phong cảnh đất nước, làng quê, người dân đất Việt trong sinh hoạt, lao động sản xuất.
Ban Tổ chức đánh giá, các tác phẩm ảnh đơn, bộ ảnh đều có chất lượng tốt, bám sát chủ đề và có sự đầu tư. Chiều ngày 24/11, với sự làm việc nghiêm túc, Ban Giám khảo Gala ảnh đã chấm và công bố 15 tác phẩm ảnh, bộ ảnh xuất sắc nhất để trao các giải thưởng.
Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" sẽ được tổ chức vào chiều ngày 28/11 tại Tòa soạn Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt (Hà Nội).
Từ những khoảnh khắc đời thường đến các cảnh sắc mùa thu mê hoặc, 15 tác phẩm xuất sắc nhất Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” đã lộ diện, ghi dấu tâm huyết và cảm xúc của các tác giả trên khắp mọi miền đất nước.
Một người đàn ông ở Trung Quốc bật khóc khi chia sẻ rằng toàn bộ số tiền anh chắt chiu gửi cho vợ suốt nhiều năm đã bị cô tiêu sạch, trong đó 670.000 nhân dân tệ (94.000 USD) dùng để tặng cho một nam streamer (người phát trực tiếp nội dung video trên internet).
Liên Hợp Quốc khuyến khích Việt Nam nên tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi kép (chuyển đổi xanh và chuyển đổi số) một cách phù hợp để hỗ trợ tăng trưởng GDP vì có thể phát triển kinh tế nhanh hơn, bền vững hơn và đạt đến mục tiêu Net-Zero.
Thung lũng Vân Sơn, xã Vân Sơn hôm nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Quyết Chiến, Vân Sơn và Ngổ Luông (địa phận huyện Tân Sơn trước đây), tỉnh Phú Thọ. Đây là làng cổ của người Mường, đồng bào sinh sống qua nhiều thế hệ, giữ nếp sống hiền hòa, cùng với khí hậu trong lành. Vùng đất này được người dân Mường gọi là “thung lũng trường thọ” bởi nơi đây có nhiều cụ già sống trăm tuổi vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.
Đảng Đoàn kết Châu Âu, đảng của cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi lãnh đạo đảng Batkivshchyna, bà Yulia Tymoshenko, cùng chung tay thu thập chữ ký yêu cầu từ chức nội các liên quan đến vụ bê bối tham nhũng.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho rằng, không phải chỉ riêng Thủ đô Hà Nội, tất cả các bộ, ngành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng họp liên tục, họp đến tối để thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư… khối lượng công việc rất lớn, vất vả nhưng đầy vinh dự và tự hào.
Sáng nay (26/11), Hội đồng giám khảo đã tổ chức họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 và đã tìm ra 32 tác phẩm xuất sắc nhất. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Agribank đồng hành cùng Giải báo chí đầy ý nghĩa này.
Các buổi diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố đê điều tại một số vị trí trên địa bàn Thành phố như các xã Hồng Sơn, Kiều Phú, Quảng Oai đã giúp các lực lượng tham gia công tác PCTT trên địa bàn xã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, tránh thiên tai, sẵn sàng áp dụng vào thực tế.
Lực lượng chức năng Hà Nội nhiều lần kiểm tra và xử phạt các công ty xây dựng trạm trộn bê tông trên hành lang thoát lũ sông Hồng do để vật liệu không có giấy phép và không quản lý chất thải nguy hại. Đáng nói, những trạm trộn vi phạm này hết hạn giấy phép nhiều năm, nhưng vẫn không chịu tháo dỡ.
Chúng tôi trở lại vùng trồng bưởi đỏ Tân Lạc Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập). Dọc Quốc lộ 12B, những đồi bưởi nhuộm vàng óng màu quả chín. Nhưng khác với những năm “hoàng kim”, không còn cảnh thương lái tấp nập, xe tải nối đuôi, chỉ còn những người nông dân lặng lẽ bên vườn cây, họ vẫn tin rằng, nếu được đầu tư đúng cách, cây bưởi đỏ sẽ lại hồi sinh.
Cây dứa gai là cây trồng mới toanh ở xã mới là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ dứa đầu tiên tại xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bước vào thu hoạch đã mang đến “mùa vàng” cho người dân vùng đồi núi. Nhờ năng suất đạt 40–50 tấn/ha và được doanh nghiệp bao tiêu ổn định, mỗi ha dứa ước tính mang về khoảng 280 triệu đồng.
Lời khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn kinh tế mùa Thu 2025 đang diễn ra tại TP.HCM. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, “chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" đang là xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển.
Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây dựng dự án “ma” mang tên TOSI để lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người, bắt giữ 14 đối tượng liên quan và thu giữ lượng lớn tài liệu, tài sản phục vụ điều tra.
Tại hội thảo, giáo sư Kang Hyun-jong (Đại học Yuhan, Hàn Quốc) gây chú ý với loạt đề xuất táo bạo như biến bãi biển Mỹ Khê thành công viên nghệ thuật tương tác và xây dựng “nhà hát tự nhiên lớn nhất thế giới” tại Ngũ Hành Sơn, mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp văn hóa Đà Nẵng.
Dù có quyết định thu hồi từ ngày 25/11 toàn bộ phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành các sản phẩm của Công ty MK Skincare do chồng bà Phan Thị Mai (Mailisa) phân phối, nhưng những sản phẩm của công ty này vẫn rao bán tràn lan. Trước vấn đề này, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã đề nghị đơn vị liên quan xử lý.
Sau 11 trận ra sân, những đóng góp của Carlos Enrique Olaya (Neneco) cho SLNA gần như bằng 0. Cựu tiền vệ U21 Colombia này gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí với các tiền vệ nội như Nguyễn Quang Vinh, Phan Bá Quyền hay Nguyễn Xuân Bình.
Sáng 26/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp, diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đến dự.
Sáng 26/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra. Đồng chí Đoàn Thu Hà được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị HĐND TP coi công tác giám sát là kênh quan trọng để củng cố hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh; đồng thời tập trung giám sát những “điểm nghẽn”, vấn đề trọng tâm của thành phố theo hướng thực chất.