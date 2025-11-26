Thứ tư, ngày 26/11/2025 14:05 GMT+7

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Cảnh nắng vàng tuyệt đẹp ở Cầu Hôn Phú Quốc

Lê An Thứ tư, ngày 26/11/2025 14:05 GMT+7
Dưới ánh nắng vàng óng ả, Cầu Hôn Phú Quốc hiện lên như một dải lụa mềm vắt qua biển trời trong trẻo. Tác phẩm được giới thiệu tại Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” đã đưa khán giả đến với một buổi chiều thu tuyệt đẹp, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng hơi thở hiện đại của đảo ngọc.
Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng"

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" là chương trình do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức. Gala nhận ảnh từ ngày 24/10 đến hết ngày 24/11, hình thức tổ chức trực tuyến trên Fanpage, thư điện tử Báo Điện tử Dân Việt.

Trong vòng một tháng diễn ra Gala, Ban Tổ chức đã nhận hơn 600 bức ảnh của 150 tác giả, các tác phẩm đã khắc họa sinh động phong cảnh đất nước, làng quê, người dân đất Việt trong sinh hoạt, lao động sản xuất.

Ban Tổ chức đánh giá, các tác phẩm ảnh đơn, bộ ảnh đều có chất lượng tốt, bám sát chủ đề và có sự đầu tư. Chiều ngày 24/11, với sự làm việc nghiêm túc, Ban Giám khảo Gala ảnh đã chấm và công bố 15 tác phẩm ảnh, bộ ảnh xuất sắc nhất để trao các giải thưởng.

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" sẽ được tổ chức vào chiều ngày 28/11 tại Tòa soạn Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt (Hà Nội).

Lấy cảm hứng từ câu chuyện cảm động về Ngưu Lang và Chức Nữ, những người gặp nhau trên chiếc cầu Ô Thước trong khoảnh khắc ngắn ngủi mỗi năm. 
Tại Cầu Hôn, những cặp đôi có thể gặp gỡ và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc của tình yêu. Không chỉ là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, Cầu Hôn còn tượng trưng cho tình bạn và tình hữu nghị bền chặt.
Hòn đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp lý tưởng của cảnh quan thiên nhiên mà còn sở hữu khí hậu ôn hòa quanh năm. 
Thời điểm mùa thu hàng năm cũng chính là thời điểm đẹp nhất để đi du lịch Phú Quốc, bởi lúc này thời tiết rất dễ chịu, biển lặng và hầu như không mưa.
Trong khi đó, thị trấn Hoàng Hôn là điểm đến của tình yêu, nghệ thuật, lễ hội, cũng là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam.
Nơi đây có biểu tượng Cầu Hôn, show diễn đỉnh cao Kiss of The Sea, Symphony of the Sea, hay những kiến trúc vô cùng nổi bật Khải Hoàn Môn, Tàn tích cột đá Pompei, Quảng trường La Mã, Tháp đồng hồ...
Những màn pháo hoa mãn nhãn, đặc sắc tại đảo ngọc Phú Quốc.
Phú Quốc còn có Hòn Thơm, chùa Hộ Quốc, nhà tù Phú Quốc, Dinh Cậu và làng chài Hàm Ninh... đây là những điểm đến hấp dẫn khi tới du lịch tại đảo ngọc. 

Top 15 tác phẩm xuất sắc nhất Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng'

Top 15 tác phẩm xuất sắc nhất Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng"

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Gửi thanh xuân theo gió phố mùa thu

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Gửi thanh xuân theo gió phố mùa thu

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Nụ cười mùa thu nơi rẻo cao Tây Bắc

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Nụ cười mùa thu nơi rẻo cao Tây Bắc

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Mô tô 'xé nước' trên hồ Thác Bà

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Mô tô "xé nước" trên hồ Thác Bà

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức

Top 15 tác phẩm xuất sắc nhất Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng"

Từ những khoảnh khắc đời thường đến các cảnh sắc mùa thu mê hoặc, 15 tác phẩm xuất sắc nhất Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” đã lộ diện, ghi dấu tâm huyết và cảm xúc của các tác giả trên khắp mọi miền đất nước.

Người dân Thủ đô tất bật quyên góp, đóng gói hàng cứu trợ gửi về đồng bào miền Trung

Ảnh
Người dân Thủ đô tất bật quyên góp, đóng gói hàng cứu trợ gửi về đồng bào miền Trung

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Gửi thanh xuân theo gió phố mùa thu

Ảnh
Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Gửi thanh xuân theo gió phố mùa thu

Chồng đi làm chắt chiu từng đồng, vợ ở nhà 'đốt tiền' cho trai trẻ trên mạng
Xã hội

Chồng đi làm chắt chiu từng đồng, vợ ở nhà "đốt tiền" cho trai trẻ trên mạng

Xã hội

Một người đàn ông ở Trung Quốc bật khóc khi chia sẻ rằng toàn bộ số tiền anh chắt chiu gửi cho vợ suốt nhiều năm đã bị cô tiêu sạch, trong đó 670.000 nhân dân tệ (94.000 USD) dùng để tặng cho một nam streamer (người phát trực tiếp nội dung video trên internet).

Liên Hợp Quốc khuyến nghị Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi kép để hỗ trợ tăng trưởng GDP
Kinh tế

Liên Hợp Quốc khuyến nghị Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi kép để hỗ trợ tăng trưởng GDP

Kinh tế

Liên Hợp Quốc khuyến khích Việt Nam nên tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi kép (chuyển đổi xanh và chuyển đổi số) một cách phù hợp để hỗ trợ tăng trưởng GDP vì có thể phát triển kinh tế nhanh hơn, bền vững hơn và đạt đến mục tiêu Net-Zero.

CLB CAHN tái đấu Bắc Kinh Quốc An, HLV Polking báo 2 tin buồn
Thể thao

CLB CAHN tái đấu Bắc Kinh Quốc An, HLV Polking báo 2 tin buồn

Thể thao

HLV Polking cho hay, CLB CAHN sẽ không thể sử dụng Alan Grafite và Bùi Hoàng Việt Anh ở màn tái đấu Bắc Kinh Quốc An vào 19h15 tối 27/11 vì chấn thương.

Làng cổ người Mường ở một thung lũng đẹp như phim của Phú Thọ, gạo ngon hiếm thấy, các cụ già sống hơn 100 tuổi
Nhà nông

Làng cổ người Mường ở một thung lũng đẹp như phim của Phú Thọ, gạo ngon hiếm thấy, các cụ già sống hơn 100 tuổi

Nhà nông

Thung lũng Vân Sơn, xã Vân Sơn hôm nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Quyết Chiến, Vân Sơn và Ngổ Luông (địa phận huyện Tân Sơn trước đây), tỉnh Phú Thọ. Đây là làng cổ của người Mường, đồng bào sinh sống qua nhiều thế hệ, giữ nếp sống hiền hòa, cùng với khí hậu trong lành. Vùng đất này được người dân Mường gọi là “thung lũng trường thọ” bởi nơi đây có nhiều cụ già sống trăm tuổi vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.

Chỉ cần tôi hỏi sai một câu, người yêu liền 'biến mất' nửa tháng rồi xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra
Gia đình

Chỉ cần tôi hỏi sai một câu, người yêu liền "biến mất" nửa tháng rồi xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra

Gia đình

Người đàn ông lúc nào cũng tự tin, không bao giờ chịu nhận sai, bỗng đứng trước cửa, mắt đỏ hoe.

Đảng của cựu Tổng thống Poroshenko Ukraine kêu gọi cựu Thủ tướng Tymoshenko hợp tác để 'hạ gục' ông Zelensky
Thế giới

Đảng của cựu Tổng thống Poroshenko Ukraine kêu gọi cựu Thủ tướng Tymoshenko hợp tác để 'hạ gục' ông Zelensky

Thế giới

Đảng Đoàn kết Châu Âu, đảng của cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi lãnh đạo đảng Batkivshchyna, bà Yulia Tymoshenko, cùng chung tay thu thập chữ ký yêu cầu từ chức nội các liên quan đến vụ bê bối tham nhũng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Làm việc trong thời điểm này vất vả nhưng là vinh dự lớn
Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Làm việc trong thời điểm này vất vả nhưng là vinh dự lớn

Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho rằng, không phải chỉ riêng Thủ đô Hà Nội, tất cả các bộ, ngành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng họp liên tục, họp đến tối để thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư… khối lượng công việc rất lớn, vất vả nhưng đầy vinh dự và tự hào.

Đã tìm ra 32 tác phẩm xuất sắc nhất tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025
Nhà nông

Đã tìm ra 32 tác phẩm xuất sắc nhất tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025

Nhà nông

Sáng nay (26/11), Hội đồng giám khảo đã tổ chức họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 và đã tìm ra 32 tác phẩm xuất sắc nhất. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Agribank đồng hành cùng Giải báo chí đầy ý nghĩa này.

Hà Nội: Các buổi tập huấn, xử lý sự cố thiên tai diễn ra đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao
Bạn đọc

Hà Nội: Các buổi tập huấn, xử lý sự cố thiên tai diễn ra đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao

Bạn đọc

Các buổi diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố đê điều tại một số vị trí trên địa bàn Thành phố như các xã Hồng Sơn, Kiều Phú, Quảng Oai đã giúp các lực lượng tham gia công tác PCTT trên địa bàn xã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, tránh thiên tai, sẵn sàng áp dụng vào thực tế.

Chỉ trích bế bối Malaysia nhập tịch “lậu”, nhà báo bị chặn đánh
Thể thao

Chỉ trích bế bối Malaysia nhập tịch “lậu”, nhà báo bị chặn đánh

Thể thao

Nhà báo Haresh Deol, người đã lên tiếng chỉ trích Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau bê bối nhập tịch cầu thủ, bất ngờ bị nhiều kẻ lạ mặt chặn đánh ngay giữa ban ngày.

Hà Nội: Nhiều trạm trộn trong không gian thoát lũ sông Hồng hết hạn nhiều năm, nhiều lần bị xử phạt vẫn không tháo dỡ
Bạn đọc

Hà Nội: Nhiều trạm trộn trong không gian thoát lũ sông Hồng hết hạn nhiều năm, nhiều lần bị xử phạt vẫn không tháo dỡ

Bạn đọc

Lực lượng chức năng Hà Nội nhiều lần kiểm tra và xử phạt các công ty xây dựng trạm trộn bê tông trên hành lang thoát lũ sông Hồng do để vật liệu không có giấy phép và không quản lý chất thải nguy hại. Đáng nói, những trạm trộn vi phạm này hết hạn giấy phép nhiều năm, nhưng vẫn không chịu tháo dỡ.

Loại cây ra quả ngon ngọt thả tha la mặt đất ở một nơi của Phú Thọ mới (Hòa Bình trước đây), đã bán tận sang Anh quốc
Nhà nông

Loại cây ra quả ngon ngọt thả tha la mặt đất ở một nơi của Phú Thọ mới (Hòa Bình trước đây), đã bán tận sang Anh quốc

Nhà nông

Chúng tôi trở lại vùng trồng bưởi đỏ Tân Lạc Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập). Dọc Quốc lộ 12B, những đồi bưởi nhuộm vàng óng màu quả chín. Nhưng khác với những năm “hoàng kim”, không còn cảnh thương lái tấp nập, xe tải nối đuôi, chỉ còn những người nông dân lặng lẽ bên vườn cây, họ vẫn tin rằng, nếu được đầu tư đúng cách, cây bưởi đỏ sẽ lại hồi sinh.

Vừa hồi sức vừa truyền hóa chất cứu thiếu niên 17 tuổi bị u não lan tràn dẫn đến hôn mê
Xã hội

Vừa hồi sức vừa truyền hóa chất cứu thiếu niên 17 tuổi bị u não lan tràn dẫn đến hôn mê

Xã hội

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, khối u não ở vùng tuyến tùng phát triển lan tràn quanh não thất, gây ứ nước não.

Lao động bị trừ lương khi chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ 1/1/2026?
Xã hội

Lao động bị trừ lương khi chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ 1/1/2026?

Xã hội

Người lao động khi chậm thi hành quyết định xử phạt sẽ bị khấu trừ lương, thu nhập để cưỡng chế. Quyết định này sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Cây trồng mới toanh này trồng thành công ở xã mới của Hà Tĩnh, vụ đầu tiên trúng lớn, cứ 1ha thu 280 triệu
Nhà nông

Cây trồng mới toanh này trồng thành công ở xã mới của Hà Tĩnh, vụ đầu tiên trúng lớn, cứ 1ha thu 280 triệu

Nhà nông

Cây dứa gai là cây trồng mới toanh ở xã mới là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ dứa đầu tiên tại xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bước vào thu hoạch đã mang đến “mùa vàng” cho người dân vùng đồi núi. Nhờ năng suất đạt 40–50 tấn/ha và được doanh nghiệp bao tiêu ổn định, mỗi ha dứa ước tính mang về khoảng 280 triệu đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam sẵn sàng mở cửa, đón dòng vốn xanh, công nghệ xanh
Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam sẵn sàng mở cửa, đón dòng vốn xanh, công nghệ xanh

Kinh tế

Lời khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn kinh tế mùa Thu 2025 đang diễn ra tại TP.HCM. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, “chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" đang là xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển.

Đà Nẵng: Lật tẩy dự án “ma” tiền ảo TOSI, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng
Pháp luật

Đà Nẵng: Lật tẩy dự án “ma” tiền ảo TOSI, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây dựng dự án “ma” mang tên TOSI để lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người, bắt giữ 14 đối tượng liên quan và thu giữ lượng lớn tài liệu, tài sản phục vụ điều tra.

Vì sao Vũ Hoa Các trong Tử Cấm Thành không thể mở cửa cho du khách tham quan?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Vũ Hoa Các trong Tử Cấm Thành không thể mở cửa cho du khách tham quan?

Đông Tây - Kim Cổ

Vũ Hoa Các chỉ là một ngôi Phật đường bình thường. Vậy tại sao không thể mở cửa cho du khách tham quan?

Giáo sư Hàn Quốc đề xuất biến Mỹ Khê và Ngũ Hành Sơn thành “siêu sân khấu nghệ thuật” của châu Á
Văn hóa - Giải trí

Giáo sư Hàn Quốc đề xuất biến Mỹ Khê và Ngũ Hành Sơn thành “siêu sân khấu nghệ thuật” của châu Á

Văn hóa - Giải trí

Tại hội thảo, giáo sư Kang Hyun-jong (Đại học Yuhan, Hàn Quốc) gây chú ý với loạt đề xuất táo bạo như biến bãi biển Mỹ Khê thành công viên nghệ thuật tương tác và xây dựng “nhà hát tự nhiên lớn nhất thế giới” tại Ngũ Hành Sơn, mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp văn hóa Đà Nẵng.

Khánh Hòa: Mô hình trồng măng tây xanh giúp đồng bào Chăm có thu nhập ổn định
Nhà nông

Khánh Hòa: Mô hình trồng măng tây xanh giúp đồng bào Chăm có thu nhập ổn định

Nhà nông

Đồng bào Chăm ở tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa) đã có thu nhập ổn định và đời sống khấm khá hơn nhờ chuyển đổi sang trồng măng tây xanh.

Loạt mỹ phẩm của Mailisa vẫn bán tràn lan trên sàn thương mại, mạng xã hội, Bộ Y tế đề nghị xử lý 'nóng'
Xã hội

Loạt mỹ phẩm của Mailisa vẫn bán tràn lan trên sàn thương mại, mạng xã hội, Bộ Y tế đề nghị xử lý "nóng"

Xã hội

Dù có quyết định thu hồi từ ngày 25/11 toàn bộ phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành các sản phẩm của Công ty MK Skincare do chồng bà Phan Thị Mai (Mailisa) phân phối, nhưng những sản phẩm của công ty này vẫn rao bán tràn lan. Trước vấn đề này, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã đề nghị đơn vị liên quan xử lý.

SLNA chia tay cựu tuyển thủ U21 Colombia từng có giá 800.000 euro?
Thể thao

SLNA chia tay cựu tuyển thủ U21 Colombia từng có giá 800.000 euro?

Thể thao

Sau 11 trận ra sân, những đóng góp của Carlos Enrique Olaya (Neneco) cho SLNA gần như bằng 0. Cựu tiền vệ U21 Colombia này gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí với các tiền vệ nội như Nguyễn Quang Vinh, Phan Bá Quyền hay Nguyễn Xuân Bình.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra 6 chương trình lớn
Tin tức

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra 6 chương trình lớn

Tin tức

Sáng 26/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp, diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đến dự.

Đồng chí Đoàn Thu Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030
Đại đoàn kết dân tộc

Đồng chí Đoàn Thu Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại đoàn kết dân tộc

Sáng 26/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra. Đồng chí Đoàn Thu Hà được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Y tế thu hồi lô thuốc trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em kém chất lượng
Xã hội

Bộ Y tế thu hồi lô thuốc trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em kém chất lượng

Xã hội

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi toàn quốc một lô thuốc bột uống Padobaby trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em do Công ty cổ phần dược Medipharco sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Loại thịt quốc dân, thơm hơn thịt cừu, rẻ hơn thịt bò, giúp bổ phổi tốt xương, chế biến cách này ngon cực phẩm
Gia đình

Loại thịt quốc dân, thơm hơn thịt cừu, rẻ hơn thịt bò, giúp bổ phổi tốt xương, chế biến cách này ngon cực phẩm

Gia đình

Loại thịt này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không chứa nhiều chất béo. Nó còn giúp ngừa bệnh viêm khớp cũng như các bệnh liên quan đến xương.

Chuyện sinh nở trong hoàng cung Nga ẩn chứa bí mật gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Chuyện sinh nở trong hoàng cung Nga ẩn chứa bí mật gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Việc sinh con trong giới hoàng gia châu Âu là sự kiện bán công khai thì ở Nga, chuyện này riêng tư hơn.

Từ lời kêu gọi trên Zalo đến bức tranh đa sắc màu trên con đường nông thôn kiểu mẫu ở một xã của Hà Nội
Nhà nông

Từ lời kêu gọi trên Zalo đến bức tranh đa sắc màu trên con đường nông thôn kiểu mẫu ở một xã của Hà Nội

Nhà nông

Là xã nông thôn mới kiểu mẫu, giờ đây trên con đường thôn An Sơn 1 (xã Đan Phượng, Hà Nội) luôn sạch đẹp, đặc biệt rực rỡ những sắc hoa ven đường, trên tường nhà dân…

Quán ăn gây tranh cãi vì 'đuổi khéo' khách đi ăn một mình
Xã hội

Quán ăn gây tranh cãi vì "đuổi khéo" khách đi ăn một mình

Xã hội

Một quán ăn tại Hàn Quốc đã thổi bùng tranh luận khi công khai từ chối phục vụ khách đi ăn một mình, trong bối cảnh số lượng người sống độc thân ở nước này không ngừng tăng lên.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: HĐND TP phải coi giám sát là kênh quan trọng, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh
Tin tức

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: HĐND TP phải coi giám sát là kênh quan trọng, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh

Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị HĐND TP coi công tác giám sát là kênh quan trọng để củng cố hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh; đồng thời tập trung giám sát những “điểm nghẽn”, vấn đề trọng tâm của thành phố theo hướng thực chất.

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

3

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

4

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

5

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?