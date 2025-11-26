Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Cảnh nắng vàng tuyệt đẹp ở Cầu Hôn Phú Quốc

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng"

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" là chương trình do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức. Gala nhận ảnh từ ngày 24/10 đến hết ngày 24/11, hình thức tổ chức trực tuyến trên Fanpage, thư điện tử Báo Điện tử Dân Việt.

Trong vòng một tháng diễn ra Gala, Ban Tổ chức đã nhận hơn 600 bức ảnh của 150 tác giả, các tác phẩm đã khắc họa sinh động phong cảnh đất nước, làng quê, người dân đất Việt trong sinh hoạt, lao động sản xuất.

Ban Tổ chức đánh giá, các tác phẩm ảnh đơn, bộ ảnh đều có chất lượng tốt, bám sát chủ đề và có sự đầu tư. Chiều ngày 24/11, với sự làm việc nghiêm túc, Ban Giám khảo Gala ảnh đã chấm và công bố 15 tác phẩm ảnh, bộ ảnh xuất sắc nhất để trao các giải thưởng.

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" sẽ được tổ chức vào chiều ngày 28/11 tại Tòa soạn Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt (Hà Nội).

Lấy cảm hứng từ câu chuyện cảm động về Ngưu Lang và Chức Nữ, những người gặp nhau trên chiếc cầu Ô Thước trong khoảnh khắc ngắn ngủi mỗi năm.

Tại Cầu Hôn, những cặp đôi có thể gặp gỡ và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc của tình yêu. Không chỉ là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, Cầu Hôn còn tượng trưng cho tình bạn và tình hữu nghị bền chặt.

Hòn đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp lý tưởng của cảnh quan thiên nhiên mà còn sở hữu khí hậu ôn hòa quanh năm.

Thời điểm mùa thu hàng năm cũng chính là thời điểm đẹp nhất để đi du lịch Phú Quốc, bởi lúc này thời tiết rất dễ chịu, biển lặng và hầu như không mưa.

Trong khi đó, thị trấn Hoàng Hôn là điểm đến của tình yêu, nghệ thuật, lễ hội, cũng là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam.

Nơi đây có biểu tượng Cầu Hôn, show diễn đỉnh cao Kiss of The Sea, Symphony of the Sea, hay những kiến trúc vô cùng nổi bật Khải Hoàn Môn, Tàn tích cột đá Pompei, Quảng trường La Mã, Tháp đồng hồ...

Những màn pháo hoa mãn nhãn, đặc sắc tại đảo ngọc Phú Quốc.