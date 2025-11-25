Top 15 tác phẩm xuất sắc nhất Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng"

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng"

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" là chương trình do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức. Gala nhận ảnh từ ngày 24/10 đến hết ngày 24/11, hình thức tổ chức trực tuyến trên Fanpage, thư điện tử Báo Điện tử Dân Việt.

Trong vòng một tháng diễn ra Gala, Ban Tổ chức đã nhận hơn 600 bức ảnh của 150 tác giả, các tác phẩm đã khắc họa sinh động phong cảnh đất nước, làng quê, người dân đất Việt trong sinh hoạt, lao động sản xuất.

Ban Tổ chức đánh giá, các tác phẩm ảnh đơn, bộ ảnh đều có chất lượng tốt, bám sát chủ đề và có sự đầu tư. Sáng ngày 25/11, với sự làm việc nghiêm túc, Ban Giám khảo Gala ảnh đã chấm và công bố 15 tác phẩm ảnh, bộ ảnh xuất sắc nhất để trao các giải thưởng.

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" sẽ được tổ chức vào chiều ngày 28/11 tại Tòa soạn Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt (Hà Nội).

Báo Điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu 15 tác phẩm xuất sắc nhất Gala.

Tác phẩm "Khi nắng gọi tên nụ cười" của tác giả Trương Văn Vị.

Bộ ảnh "Thu về trên miền Hạnh Phúc" của tác giả Võ Ngọc Thiện

Tác phẩm "Púng Luông nơi gặp gỡ đất trời" của tác giả Nguyễn Thanh Miền.

Tác phẩm "Tháp rùa nghiêng nắng" của tác giả Phạm Ngọc Thành.

Tác phẩm "Long Cốc trong sương sớm" của tác giả Lê Quang Long.

Tác phẩm "Đôi bờ" của tác giả Nguyễn Hoàng Giang.

Tác phẩm "Mùa no đủ" của tác giả Phan Anh.

Bộ ảnh "Bay giữa trời thu Hà Nội" của tác giả Đỗ Xuân Trung.

Tác phẩm "Chuyến bay A80" của tác giả Khổng Văn Chí.

Bộ ảnh "Gửi thanh xuân theo gió phố mùa thu" của tác giả Phan Thanh Tâm.

Bộ ảnh "Thu Hà Nội - Mùa thu Ký ức" của tác giả Nguyễn Phú Khánh.

Bộ ảnh "Mùa thu tại Lô Lô Chải, làng du lịch tốt nhất thế giới 2025" của tác giả Đỗ Tuấn Anh.

Bộ ảnh "Mùa hoa súng ở miền di sản" của tác giả Nguyễn Xuân Trường.

Tác phẩm "Sắc vàng rừng ngập mặn Rú Chá" của tác giả Lê Văn Viết Niệm.