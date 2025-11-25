Top 15 tác phẩm xuất sắc nhất Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng"

HLV Polking chỉ ra cái tên mang tới bước ngoặt cho CLB CAHN
Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" là chương trình do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức. Gala nhận ảnh từ ngày 24/10 đến hết ngày 24/11, hình thức tổ chức trực tuyến trên Fanpage, thư điện tử Báo Điện tử Dân Việt.
Trong vòng một tháng diễn ra Gala, Ban Tổ chức đã nhận hơn 600 bức ảnh của 150 tác giả, các tác phẩm đã khắc họa sinh động phong cảnh đất nước, làng quê, người dân đất Việt trong sinh hoạt, lao động sản xuất.
Ban Tổ chức đánh giá, các tác phẩm ảnh đơn, bộ ảnh đều có chất lượng tốt, bám sát chủ đề và có sự đầu tư. Sáng ngày 25/11, với sự làm việc nghiêm túc, Ban Giám khảo Gala ảnh đã chấm và công bố 15 tác phẩm ảnh, bộ ảnh xuất sắc nhất để trao các giải thưởng.
Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" sẽ được tổ chức vào chiều ngày 28/11 tại Tòa soạn Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt (Hà Nội).
Báo Điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu 15 tác phẩm xuất sắc nhất Gala.
Dưới ánh nắng vàng óng ả, Cầu Hôn Phú Quốc hiện lên như một dải lụa mềm vắt qua biển trời trong trẻo. Tác phẩm được giới thiệu tại Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” đã đưa khán giả đến với một buổi chiều thu tuyệt đẹp, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng hơi thở hiện đại của đảo ngọc.