Tránh cái nắng như thiêu như đốt, nông dân Hà Nội mặc áo "điều hòa" tiền triệu, ra đồng từ sớm tinh mơ

Nhà nông

Nhà nông

Vấn đề đặt ra là chủ nhân của những ngôi mộ cổ này là ai? Niên đại các ngôi mộ dưới chân núi Pù Mé, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã) thuộc thời kỳ nào thì chưa có công trình nghiên cứu làm rõ. Nhiều ý kiến cho rằng, đây chính là mộ của những nghĩa quân Lam Sơn tử trận, nhưng mới chỉ là những suy luận và phỏng đoán.