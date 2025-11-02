Vụ cầu sập ở Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch tỉnh đến hiện trường chỉ đạo khẩn

Chiều
2/11, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm
Hiển cho biết đã đến hiện trường sập cầu Cây Sung, xã Bình Minh để kiểm tra và
chỉ đạo khắc phục.
Tại
đây cùng với chỉ đạo liên quan khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm
Hiển yêu cầu lực lượng chức năng, phải khẩn trương bắt cầu tạm để chiều tối
nay, người dân có thể đi qua lại và đến sáng mai, phương tiện có thể đi qua
lại.
Trước
đó vào sáng cùng ngày, cầu Cây Sung bất ngờ bị đổ sập và nước cuốn trôi 1 phần.
Thời
điểm này, có một số phương tiện đang di chuyển trên cầu nên một người đang chạy xe máy bị rơi xuống nước, rất may mắn nạn nhân đã bơi được vào bờ,
Ngay
sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã có
mặt tại hiện trường để túc trực, cấm các loại phương tiện di chuyển đến vị trí
nguy hiểm. Được biết cầu Cây Sung có chiều dài 12m, nối vào các khu dân cư ở
thôn Phước An, gồm Châu Lộc, Châu Bình và Châu Long.
Việc
cầu Cây Sung bị cô lập đã gây ảnh hưởng hàng ngàn nhân khẩu nắm phía trong của
thôn này.
Liên
quan đến tình hình lụt kép ở Quảng Ngãi trong nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài
liên tục đã làm sạt lở núi đe doạ hàng loạt khu dân cư, gây thiệt hại nặng đến
giao thông trên địa bàn tỉnh.
Trong
đó đáng chú ý là sạt lở nghiêm trọng tại khu vực núi Hòn Dồ, xã Trường Giang, với
chiều dài khoảng 50m, khối lượng đất đá sạt lở ước tính 1.000 mét khối đất, làm
ảnh hưởng trực tiếp đến 33 hộ dân/111 nhân khẩu; gây cản trở lưu thông trên
tuyến Quốc lộ 24B đoạn qua khu vực này.
Cũng
tại xã Trường Giang, 1 điểm có nguy cơ sạt lở lớn là tại núi Lách, thôn Hương
Nhượng Nam, đe dọa 31 hộ dân khác.
Trước
tình trạng trên, chính quyền sở tại đã cho di dời khẩn cấp 43 hộ dân/143 người
ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Tại
Quốc lộ 24, tại Km99+350, đoạn giáp ranh xã Măng Đen và xã Kon Plông, đã xuất
hiện điểm sạt lở taluy dương khiến đất đá tràn xuống một phần mặt đường, gây
ảnh hưởng giao thông và đe doạ người, phương tiện qua lại đoạn tuyến trên.
Theo
đó lực lượng chức năng Quảng Ngãi đã đưa phương tiện xử lý đất đá bị sạt, cắm
biển cảnh báo, giám sát chặt nguy cơ sạt lở để triển khai biện pháp ngăn chặn
kịp thời, đảm bảo cho người và phương tiện qua lại ở đoạn tuyến này.
