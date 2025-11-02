Vụ cầu sập ở Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch tỉnh đến hiện trường chỉ đạo khẩn

Chiều 2/11, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết đã đến hiện trường sập cầu Cây Sung, xã Bình Minh để kiểm tra và chỉ đạo khắc phục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển thị sát hiện trường sập cầu Cây Sung.Ảnh: BQN

Tại đây cùng với chỉ đạo liên quan khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu lực lượng chức năng, phải khẩn trương bắt cầu tạm để chiều tối nay, người dân có thể đi qua lại và đến sáng mai, phương tiện có thể đi qua lại.

Trước đó vào sáng cùng ngày, cầu Cây Sung bất ngờ bị đổ sập và nước cuốn trôi 1 phần.

Thời điểm này, có một số phương tiện đang di chuyển trên cầu nên một người đang chạy xe máy bị rơi xuống nước, rất may mắn nạn nhân đã bơi được vào bờ,

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để túc trực, cấm các loại phương tiện di chuyển đến vị trí nguy hiểm. Được biết cầu Cây Sung có chiều dài 12m, nối vào các khu dân cư ở thôn Phước An, gồm Châu Lộc, Châu Bình và Châu Long.

Hiện trường sập cầu Cây Sung.Ảnh: BQN

Việc cầu Cây Sung bị cô lập đã gây ảnh hưởng hàng ngàn nhân khẩu nắm phía trong của thôn này.

Liên quan đến tình hình lụt kép ở Quảng Ngãi trong nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài liên tục đã làm sạt lở núi đe doạ hàng loạt khu dân cư, gây thiệt hại nặng đến giao thông trên địa bàn tỉnh.

Sạt lở tại núi Hòn Dồ, thôn Phước Thọ, xã Trường Giang.Ảnh: T.Nhàn

Trong đó đáng chú ý là sạt lở nghiêm trọng tại khu vực núi Hòn Dồ, xã Trường Giang, với chiều dài khoảng 50m, khối lượng đất đá sạt lở ước tính 1.000 mét khối đất, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 33 hộ dân/111 nhân khẩu; gây cản trở lưu thông trên tuyến Quốc lộ 24B đoạn qua khu vực này.

Cũng tại xã Trường Giang, 1 điểm có nguy cơ sạt lở lớn là tại núi Lách, thôn Hương Nhượng Nam, đe dọa 31 hộ dân khác.

Vết nứt trên QL24.Ảnh: ĐVCC

Trước tình trạng trên, chính quyền sở tại đã cho di dời khẩn cấp 43 hộ dân/143 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại Quốc lộ 24, tại Km99+350, đoạn giáp ranh xã Măng Đen và xã Kon Plông, đã xuất hiện điểm sạt lở taluy dương khiến đất đá tràn xuống một phần mặt đường, gây ảnh hưởng giao thông và đe doạ người, phương tiện qua lại đoạn tuyến trên.

Lực lượng chức năng đang dọn đất đá sạt xuống QL24.Ảnh: Hoàng Thanh.

Theo đó lực lượng chức năng Quảng Ngãi đã đưa phương tiện xử lý đất đá bị sạt, cắm biển cảnh báo, giám sát chặt nguy cơ sạt lở để triển khai biện pháp ngăn chặn kịp thời, đảm bảo cho người và phương tiện qua lại ở đoạn tuyến này.