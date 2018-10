iPhone Xs Max bán ra không lâu, Galaxy Note 9 đã hạ giá mạnh

(Dân Việt) Trên trang web bán hàng trực tuyến eBay, giá bán của Galaxy Note 9 đã tụt thấp thảm hại.

Cùng với Best Buy và Amazon, Galaxy Note 9 giờ đây đã bị hạ giá bán xuống dưới 800 USD trên web bán hàng trực tuyến eBay. Cụ thể, người bán có tên never MSRP đã rao giá của Galaxy Note 9 bản 128GB với giá chỉ 769,99 USD (khoảng 17,9 triệu đồng) trong các tùy chọn màu đồng Metallic, Xanh Dương và Đen Midnight. Ngoài việc hỗ trợ 4G LTE đầy đủ cho việc sử dụng mạng GSM trên toàn thế giới, bao gồm cả AT & T và T-Mobile, mẫu sản phẩm có tên mã SM-N960F cũng hỗ trợ kết nối SIM kép.

Giá bán mở khóa bản chuẩn của Galaxy Note 9 trên eBay.

Được quản lý sức mạnh bởi bộ vi xử lý Exynos 9810 do Samsung sản xuất, Galaxy Note 9 cũng đi kèm với RAM 6GB rộng rãi, bút cảm ứng S Pen thông minh hơn, pin 4000 mAh “khổng lồ” và camera sau kép có độ phân giải cao 12MP.

Khi iPhone Xs, iPhone Xs Max được bán ra, Galaxy Note 9 có phần yếu thế hơn.

So với giá đã được niêm yết, giá bán của Galaxy Note 9 trên eBay đã giúp người mua tiết kiệm một khoản không nhỏ - 230 USD (khoảng 5,34 triệu đồng). Tuy nhiên, nhược điểm của việc mua một chiếc điện thoại thông minh bản “quốc tế” từ một người bán eBay như Never MSRP rõ ràng sẽ thiếu một bảo hành tiêu chuẩn, hợp lệ của Mỹ.