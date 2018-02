Án mạng vì “cuồng yêu” - Kỳ 2: Gã bạn trai cũ

Trong những trường hợp mà có người đột nhiên mất tích một cách đầy nghi vấn thì chồng, người tình hoặc bạn trai cũ luôn là những đối tượng đầu tiên mà cảnh sát quan tâm đến.

Với vụ Sherry Harlan, cảnh sát đặt bạn trai cũ của cô vào tầm ngắm, phần lớn bởi hàng xóm Sherry cho biết đã nghe thấy tiếng tranh cãi ồn ào thậm chí bạo lực giữa họ tại căn hộ của Sherry hôm 2.1.2010, khoảng 4 ngày trước khi cô mất tích. Dựa trên mô tả của họ, cảnh sát nhanh chóng tiếp cận Eric James Christensen, 40 tuổi, sống ở Gold Bar, Washington.

Khi cuộc điều tra được mở rộng hơn, một hàng xóm khác cho biết bạn trai cũ của Sherry từng đánh bạn gái mình đổ máu và Sherry không dám chia tay Christensen do lo sợ gã sẽ giết mình. Một hàng xóm khác cho biết đã nhìn thấy Christensen vào cái ngày xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa, đứng ngay cạnh xe của Sherry. Con chó của cô, Rosco, bị buộc cổ ngay trong xe. Cốp sau xe mở. Khi người hàng xóm hỏi về Sherry, Chrisensen nói không biết nhưng thừa nhận chó của Sherry đang ở trong xe.

Eric James Christensen. Ảnh: TL

Mở rộng điều tra đến Gold Bar, với sự hỗ trợ của cảnh sát sở tại, giới chức trách Hạt Snohomish muốn nói chuyện với Christensen hơn bao giờ hết. Một nhân chứng ở Gold Bar cho biết đã thấy Christensen với chó của Sherry ở nhà, mà theo lời của Christensen sau này rằng Sherry “không còn muốn nuôi chó nữa”. Tiếp tục kiểm tra danh sách điện thoại, các thám tử nhận thấy cuộc gọi cuối cùng mà Sherry nhận là khoảng 8g sáng 2.1.2010 và cuộc gọi đó xuất phát từ nhà Christensen. Đến lúc này, cảnh sát quyết định thẩm vấn Christensen với hi vọng sẽ phát hiện manh mối mới.

Các thám tử Hạt Snohomish nhanh chóng nhận ra Eric Christensen là một đối tượng phạm tội tấn công tình dục từng bị kết án loại 1. Trong thập niên 1990, Christensen bị kết án tại Oregan với cáo buộc lạm dụng tình dục cấp độ 1. Ngoài ra, hắn cũng bị khởi tố vì cưỡng bức, tấn công, lừa đảo, trộm cắp và bạo hành gia đình. Christensen từng phải thụ án 12 năm tù giam vì bắn bạn gái cũ và bạn trai mới của cô khi cả 2 đợi xe buýt ở Seattle. Khi đó, Christensen nói với các thám tử rằng hắn theo truyền thống của tổ tiên người Scotland và đang “nóng máu” khi vụ tấn công xảy ra.

Khi cảnh sát tìm thấy Christensen vào ngày 6.1.2010, họ nhận ra trên cơ thể của gã có rất nhiều thương tích có thể do ẩu đả. Vô số những vết cào trên mặt, cánh tay, sườn và vai. Thậm chí dường như Christensen còn có vết thương do dao đâm trên đầu gối phải nữa. Christensen không phủ nhận có tranh cãi với Sherry, thậm chí còn mất móng tay do ẩu đả. Khi các nhà điều tra hỏi rằng tại sao bị thương, Christensen cho biết bị một “nhóm người Mexico” tấn công sau khi rời căn hộ của Sherry. Christensen không biết Sherry ở đâu và không nhìn thấy họ từ sau lần ẩu đả.

(Còn nữa)