Đau đớn vì bị chồng sắp cưới bỗng dưng chia tay, biết lý do, cô gái tổ chức tiệc mừng

(Dân Việt) Dư âm của vụ chia tay vì "xem phim sex, mặc quần lót ren” còn chưa dứt thì tôi nhận được điện thoại của một cô gái rủ đi ăn mừng vì “bị đá”. Cô ấy nói: “Em vừa được chồng sắp cưới cho biết lý do anh ta “không chấp nhận” được em. Một lý do vô cùng "thâm sâu" khiến em cười sằng sặc”.

Bữa tiệc nho nhỏ, ăn mừng “bị đá” có vài cô gái với nhau. Khi tôi đến, các cô đang cười ha ha, hi hi vô cùng vui vẻ. Cô gái nhân vật chính gọi điện cho tôi cũng cười tươi như hoa, dù đôi mắt vẫn sưng húp – kết quả của mấy ngày khóc lóc sụt sùi vì không hiểu bị chồng sắp cưới chia tay một cách phũ phàng.

Cô gái ấy tên Mai, 29 tuổi, đang làm nhân viên kinh doanh. Cô gái da ngăm ngăm đen nhưng khá xinh xắn, cao ráo, tính cách cũng xởi lởi, nhiệt tình. Chỉ có điều không hiểu sao đường tình duyên lại hơi lận đận.

Hồi học Đại học, cô yêu một người cùng lớp, đến năm thứ 2, anh ta tìm được học bổng, đi du học ở Canada. Hai người hứa hẹn, thề bồi sẽ chờ đợi nhau. Hai người “yêu xa” được 4 năm. Anh người yêu chỉ về nước được 1 lần vì lý do xa và muốn tranh thủ ngày nghỉ làm thêm, tích cóp cho cuộc sống của hai đứa.

Đau khổ vì bị "đá" bất ngờ nhưng biết lý do chia tay, em lại muốn cười phá lên (Ảnh minh họa)

Chờ đến héo mòn, những tưởng đã đến ngày trùng phùng thì đùng một cái, người yêu nhắn tin “Xin lỗi, anh có cơ hội lập nghiệp bên này, không về”.

Cú sốc đó khiến Mai ốm mất hai tháng. Và hai năm sau, cô cũng không dám yêu ai. Cách đây 6 tháng, tôi đã mừng cho Mai vì cô yêu Bình, hơn cô 5 tuổi. Anh chàng khá bảnh bao, tính cách nhẹ nhàng, chu đáo, không tán tỉnh cô sỗ sàng, thô thiển như nhiều người khác.

Mai đã sang tuổi 28, Bình cũng 33 nên hai gia đình đều giục giã hai người nhanh chóng làm đám cưới.

- Khi hai bên gia đình gặp mặt, em luôn cảm thấy gờn gợn về cái nhìn của mẹ chồng tương lai. Vừa gặp, bà đã túm lấy tay em miệng xởi lởi, khen ngợi em xinh xắn, dáng đẹp, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, ánh mắt bà như ra-đa lướt từ đầu xuống chân em khiến em sởn gai ốc. Em luôn cảm thấy bà nhìn vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể em. Có lẽ không vừa ý điều gì đó mà khóe miệng của bà kéo dài xuống.

Tôi vừa ngồi xuống là Mai bắt đầu “mở băng”, kể lại tình tiết đám cưới bất thành của mình. Cuộc gặp giữ hai nhà vẫn diễn ra suôn sẻ và chốt là cuối tháng 2 âm lịch này sẽ cưới. Hai người đã chuẩn bị đặt khách sạn, đặt cỗ, may váy cưới, comple, thiếp cưới. Chỉ còn mỗi đợi đến ngày mời họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp.

- Vì xác định cưới nên trước Tết vừa rồi, em có đi về quê anh ta để thăm ông bà. Buổi tối em ngủ trong phòng riêng, anh ta qua "chơi" và hai đứa cũng đã có nhiều hành động thân mật. Nhưng đến khi em đã cởi hết nửa trên rồi, bỗng dưng anh ta chững lại, nhìn ngực em chằm chằm rồi bảo: "Để tân hôn". Em hơi chưng hửng, nhưng xấu hổ nên cũng thôi.

Mai không hề nhận ra là sau đó, thái độ của Bình hơi gượng gạo. Anh ta hỏi nhiều về mối tình đầu 4 năm của Mai, hỏi rằng “yêu xa” như vậy mà chịu được sao, hoặc “4 năm mà chỉ ôm hôn thôi sao?”. Mai cho rằng trước khi cưới cũng cần cởi mở nên cô cũng kể hết, không dấu diếm gì. Sau đó, Bình chỉ im lặng, Mai cũng tưởng thế là đã đủ hiểu nhau.

Lạ là sau khi trở về, Bình bất ngờ nói đưa mẹ về quê ăn Tết nên không qua nhà cô chúc Tết được. Mai linh cảm chẳng lành, cả Tết chờ đợi trong căng thẳng và đến mùng 6 Tết, bỗng dưng Bình nhắn tin chia tay vì thấy “không hợp”. Mai thực sự choáng váng và không hiểu gì cả. Cô gọi điện, đau khổ, trách móc Bình tệ bạc, phản bội.

- Có lẽ em chửi phũ quá, anh ta mới nói: “Cô là hàng cũ mèm ra rồi còn giả bộ thanh cao cái gì?”. Thế là em tức điên lên, hỏi anh ta lý do nói vậy. Anh ta tuôn ra một tràng: “Hôm trước giở ngực cô xem là tôi biết hết rồi. Đầu ngực cô lại không đỏ hồng tôi đã nghi ngờ rồi. Tôi đã nghiên cứu thấy nhiều người bảo vậy. Tôi đã hỏi thêm mẹ tôi thì mẹ tôi bảo, con gái mà đầu ngực màu không tươi là đã quan hệ trai gái nhiều, có khi còn phá thai rồi cũng nên".

- Anh ta còn nói: “Đáng nhẽ tôi phải nghe lời mẹ tôi ngay buổi ra mắt hai gia đình. Vì lúc đó, mẹ tôi bảo con gái “chân giang” như cô là tốn giai lắm, lấy về dễ bị "cắm sừng". Còn bảo dáng đi của cô quá uốn éo, là dáng của người đã mất “zin” rồi. Lúc đó mẹ tôi đã bảo tôi nên bỏ cô mà tôi không nghe. Hóa ra đúng là vậy. Tại sao tôi có thể ngu dại tin cô yêu nhau 4 năm mà chưa làm gì. Cô xinh đẹp, ngon lành thế thì thiếu gì đàn ông, sao mà lại ế đến giờ để gặp tôi. Chắc là chúng nó chán rồi nên đá cô. Tôi không dại mà đi đổ vỏ”. Anh ta còn bảo: "Tôi tử tế đợi hết Tết mới nhắn cho cô vì không muốn cô mất Tết".

Cả mấy cô gái và tôi há hốc miệng khi nghe chuyện. Người đàn ông kiểu gì mà lại đem chuyện quan hệ của mình ra hỏi mẹ như vậy? Anh ta đã học hành, lớn lên như thế nào mà còn suy nghĩ ấu trĩ như vậy?

- Em nghe xong lý do cũng kinh ngạc đến quên cả hô hấp. Hóa ra hôm đó, anh ta nhìn ngực em chằm chằm rồi chạy làng là vì chê em "mất zin". Biết được lý do anh ta đá em thì em chỉ muốn cười phá lên. Thật là may vì em lại để cho anh ta "xem thử” trước khi cưới để biết được con người thật của anh ta. Chứ nhịn đến sau khi cưới, anh ta mới biết “ngực em không hồng” rồi khinh ghét, dằn vặt em, lúc đó ly hôn còn đau hơn. Rồi anh ta sẽ mách mẹ và hai mẹ con cùng xâu xé em thì em buồn nôn chết mất. Một người đàn ông nghe mẹ, ấu trĩ, ngu muội như thế, không đáng để em tin cậy, yêu thương.

Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Mai và cùng nâng cốc chúc mừng cô ấy đã thoát khỏi tai họa một cách ngoạn mục.