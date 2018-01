Gây mê chồng yêu với mực nướng chua cay ngon không tưởng

(Dân Việt) Những miếng mực được tẩm ướp kỹ trong nước sốt hoàn hảo khiến cho từng thớ thịt trở nên thơm lừng khi nướng, hương vị chua cay mặn ngọt đầy đủ càng ăn càng mê say.

Nhìn đĩa mực nướng ngon thế này ai mà cưỡng lại nổi! Nguyên liệu: -0.5kg mực (5-8 con mực nhỏ hoặc 2 con mực to) -6-8 lá tía tô, xà lách -1/2 trái chanh Nước sốt: -2 thìa hành lá cắt nhỏ -1 thìa tỏi băm -1 thìa gừng xay nhuyễn -1 thìa bột ớt Hàn Quốc -2 thìa nước tương -1 thìa rượu trắng (hoặc rượu ngọt mirin) -1 thìa đường -3 thìa tương ớt Hàn Quốc -2 thìa siro bắp (ngô) -1 thìa dầu mè -1/2 thìa cà phê tiêu -1/2 thìa cà phê hạt mè rang Cách thực hiện: -Làm sạch mực, cẩn thận để không làm vỡ các túi mực, rửa sạch, để ráo nước. -Sử dụng một chiếc bát lớn đủ để đựng mực, cho các gia vị làm nước sốt vào khuấy đều. -Cho mực vào, trộn đều, để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút. -Sử dụng một chiếc bếp nướng chuyên dụng, phết một lớp dầu mè lên trên, khi bếp đã nóng thì lần lượt cho mực vào. Nướng 1 bên mặt trong vòng 1 phút rồi lật lại, hoặc khi thấy mực đã đạt đến độ chín tới. Nếu thấy nước sốt còn dư thì sau khi mực đã chín hoàn toàn, đặt mực lên bếp lại, đổ nước sốt vào, để sôi và lật đều để toàn bộ nước sốt bao phủ lên bề mặt mực. -Dọn mực ra đĩa, cắt thành những miếng nhỏ, trang trí bằng các rau yêu thích, có thể thêm chút vị chua của chanh để hương vị mực được ngon hơn.

