Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín sắp hầu toà

(Dân Việt) Ngày 29/9, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến ký ban hành Cáo trạng số 75/CT-VKSTC-V5 và chuyển sang tòa toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan đến nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín. Ông Tín và 4 bị can khác liên quan sẽ ra hầu tòa trong một ngày gần đây.

Theo Cáo trạng trên, ông Nguyễn Hữu Tín (sinh 1957) và 4 bị can khác gồm: Đào Anh Kiệt (sinh 1957, nguyên Giám đốc Sở TNMT), Lê Văn Thanh (sinh 1962, Phó Chánh văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (sinh 1974, Trưởng phòng đô thị - Văn phòng UBND TP.HCM) và Trương Văn Út (sinh 1970, Phó Trưởng phòng quản lý đất, thuộc Sở TNMT) đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219- Bộ Luật Hình sự năm 2015).

Ông Tín và 4 bị can trên đã mắc sai phạm hết sức nghiêm trọng trong việc mang lô đất công, tại địa chỉ 15 Thi Sách, quận 1, TP.HCM, giao cho Công ty CPXD Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ.

5 bị can liên quan trong vụ nhà đất 15 Thi Sách, quận 1, TP.HCM. Ảnh: C.M.Đ

Cáo trạng của Viện Kiểm sát tối cao nhận định: Với tư cách là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, bị can Nguyễn Hữu Tín đã cùng bị can Đào Anh Kiệt và các bị can khác thực hiện hành vi trái pháp luật, tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhà, đất công sản có vị trí đắc địa ở TP.HCM với giá rẻ, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước.

Hậu quả thiệt hại là số tiền trên 6,7 tỷ đồng Công ty Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ được hỗ trợ trái pháp luật và số tiền trên 802,3 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất Nhà nước chưa thu lại được.

Các hành vi sai phạm của các bị can còn tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ và đối tác xây dựng công trình cao 18 tầng, bán và cho thuê, đã thu lợi hơn 1.033 tỷ đồng. Đến nay, việc xử lý hậu quả nêu trên là rất khó khăn, phức tạp và sẽ tiếp tục gây thiệt hại cho Nhà nước về tiền bạc, thời gian và công sức của những người giải quyềt hậu quả.

Được biết, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã chấp thuận cho luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh 1972, thuộc Công ty Luật Viên An – TP.HCM) bào chữa cho bị can Nguyễn Hữu Tín.