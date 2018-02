Đại chiến M.U - Chelsea, Pogba lại bị Mourinho "đày ải"?

(Dân Việt) Theo tiết lộ của tờ Express (Anh), HLV Jose Mourinho sẽ tiếp tục cất tiền vệ Paul Pogba trên băng ghế dự bị khi M.U tiếp đón Chelsea tại vòng 28 Premier League diễn ra vào Chủ nhật tới.

Tối Chủ nhật tới, M.U sẽ có cuộc tiếp đón Chelsea trong khuôn khổ vòng 28 Premier League. Trước trận “đại chiến” trên sân Old Trafford, “Quỷ đỏ” đang xếp thứ 2 trên BXH Premier League khi có được 56 điểm sau 27 trận, hơn Chelsea 2 bậc với 3 điểm nhiều hơn. Nếu muốn giữ vững vị trí thứ 2 ở giải Ngoại hạng Anh sau khi vòng 28 khép lại, M.U buộc phải đánh bại Chelsea. Nếu thất bại, thầy trò HLV Jose Mourinho hoàn toàn có thể đánh mất vị trí vào tay Liverpool. HLV Mourinho sẽ tiếp tục cho Pogba ngồi dự bị ở trận gặp Chelsea. Thời gian gần đây, Pogba không có được phong độ tốt. Điều đó khiến tiền vệ người Pháp gặp phải rất nhiều lời chỉ trích. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên bị ông thầy Mourinho “đày” trên ghế dự bị. Theo nhận định của giới chuyên môn, nguyên nhân khiến Pogba sa sút phong độ là do anh phải thi đấu lùi sâu hơn so với quãng thời gian trước đó, bởi Jesse Lingard đang chơi ấn tượng trong vai trò hộ công. Do ít có cơ hội dâng cao cộng với những pha xử lý cầu kỳ nên ngôi sao 24 tuổi đã dần đánh mất đi tầm ảnh hưởng của mình. Trong khi đó, giới truyền thông đảo quốc sương mù cho rằng, Pogba đang ghen tỵ với mức lương của tân binh Alexis Sanchez. Đồng thời, tuyển thủ Pháp cũng bất bình với cách đối xử của HLV Mourinho đối với anh. Ở trận hòa 0-0 với Sevilla trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League vào rạng sáng thứ 5, Ander Herrera đã gặp chấn thương và không thể góp mặt ở trận đấu với Chelsea. Vì vậy, phần lớn mọi người đều nhận định rằng, HLV Mourinho sẽ cho Pogba đá chính ở trận đấu tới. Theo tiết lộ của tờ Express, Mourinho đã quyết định tiếp tục để Pogba ngồi dự bị khi M.U tiếp đón Chelsea. Điều đó đồng nghĩa với việc thủ quân Michael Carrick hoặc tài năng trẻ Scott McTominay sẽ được lựa chọn đá cặp tiền vệ trung tâm với Nemanja Matic.

