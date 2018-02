SỐC: Pogba đòi M.U sa thải HLV Mourinho

(Dân Việt) Theo tiết lộ của tờ The Sun (Anh), tiền vệ Paul Pogba vừa gián tiếp yêu cầu Ban lãnh đạo M.U sa thải Jose Mourinho khi khẳng định rằng, anh sẽ ra đi vào cuối mùa giải nếu chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục tại vị.

Trong quãng thời gian gần đây, Pogba không có được phong độ tốt. Điều đó khiến tiền vệ người Pháp gặp phải rất nhiều lời chỉ trích. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên bị ông thầy Mourinho “đày” trên ghế dự bị.

Giới chuyên môn cho rằng, nguyên nhân khiến Pogba sa sút phong độ là do anh phải thi đấu lùi sâu hơn so với quãng thời gian trước đó, bởi Jesse Lingard đang chơi ấn tượng trong vai trò hộ công. Do ít có cơ hội dâng cao cộng với những pha xử lý cầu kỳ nên ngôi sao 24 tuổi đã dần đánh mất đi tầm ảnh hưởng của mình.

Pogba và Mourinho đang bất đồng với nhau.

Trong khi đó, giới truyền thông đảo quốc sương mù cho rằng, Pogba đang ghen tỵ với mức lương của tân binh Alexis Sanchez. Đồng thời, tuyển thủ Pháp cũng bất bình với cách đối xử của HLV Mourinho đối với anh.

Mới đây, tờ The Sun đã tiết lộ rằng, Pogba sẽ chia tay M.U vào cuối mùa giải nếu Mourinho tiếp tục dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Cách đây không lâu, “Người đặc biệt” đã gia hạn hợp đồng với “Quỷ đỏ” tới tháng 6.2020. Tuy nhiên, với việc M.U thi đấu không tốt ở mùa giải này, Mourinho đang gặp phải rất nhiều áp lực.

Một nguồn tin từ nội bộ M.U tiết lộ: “Mối quan hệ giữa Pogba với Mourinho đang trong tình trạng xấu nhất. Paul đã nói rằng anh ấy không muốn ở lại nếu Jose tiếp tục dẫn dắt M.U”.

Cũng theo tiết lộ từ The Sun, hiện người đại diện Mino Raiola của Pogba đang tiến hành thương lượng với Real Madrid để “dọn đường” cho tiền vệ người Pháp chia tay M.U. Trong khi đó, khi bán ngôi sao 24 tuổi cho nửa đỏ thành Manchester vào mùa Hè năm 2016 với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới lúc bấy giờ (89 triệu bảng), Juventus đã “thòng” thêm điều khoản mua lại với giá chỉ 53 triệu bảng.