Ảnh: Lội nước ngập hớt hải tìm chó cưng trong khu đô thị ở Hà Nội

Sau khi trải qua những trận mưa lớn liên tiếp gây ngập nước nghiêm trọng thì Thủ đô Hà Nội đã có một ngày cuối tuần nắng ráo. Tuy nhiên, tại khu đô thị mới Geleximco (Hoài Đức, Hà Nội), tình trạng ngập úng vẫn tiếp diễn trong ngày 22.7.

Con đường bao quanh khu đô thị ngập một đoạn dài như sông, cô lập hoàn toàn người dân sinh sống tại đây.

Bên trong khu đô thị là cảnh tĩnh mịch, đìu hiu với những ngôi nhà đóng cửa im lìm, chìm trong biển nước. Cư dân tại đây cho biết, năm nào cũng vậy đến mùa mưa lũ hầu như cả khu đô thị đều ngập, nhiều chỗ sâu hơn 1m.

Những ngôi nhà đang thi công dở phải tạm hoãn vì không thể đưa được vật liệu xây dựng từ ngoài vào. Thợ xây ngồi không cả buổi, ngán ngẩm nhìn cảnh bốn bề là nước.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt sáng 22.7, mực nước tại khu vực này đã giảm khoảng gần 10cm so với hôm trước đó. Những đoạn ít ngập bắt đầu có lác đác vài người lội xe máy qua mặc dù ai nấy đều vừa đi vừa thấp thỏm lo xe chết máy.

Đúng lúc hết gạo, nhà lại nằm trong khu vực ngập sâu, ông Chính (72 tuổi, cư dân tại Geleximco) phải lội nước từ nhà ra ngoài khu đô thị mua gạo rồi vác bao gạo trên vai, lội nước trở về.

Đối với xe ô tô, chỉ những chiếc gầm cao mới "tự tin" di chuyển qua các vùng nước ngập sâu.

Anh Quang Minh (41 tuổi, cư dân tại khu đô thị Geleximco) cho biết, trong lúc mưa to gió lớn hôm thứ Bảy, anh sơ ý không đóng cổng để chú chó cưng - Max sổng ra ngoài. Sáng hôm sau sợ Max không về được nhà do nước ngập cao, lại còn kiệt sức vì bị bỏ đói từ tối hôm trước, anh phải đánh xe đi tìm. Giữa biển nước mênh mông, anh đi đến đâu đều gọi to "Max ơi..." nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng chú chó cưng đâu.

Đến một đoạn nước ngập sâu, bất chợt nghe thấy tiếng chó sủa văng vẳng, anh vội vàng dừng xe lội nước đi tìm.

Anh Minh đứng nghe ngóng trước cửa căn nhà nơi có tiếng sủa của Max. Anh hét to: "Max ơi! Về với tao Max ơi!".

Nhận ra tiếng gọi của chủ, chú chó từ trên tầng chạy thật nhanh xuống khu vực thềm nhà, mừng rỡ lao vào vòng tay anh Minh.

Chủ và chó cùng nhau lội nước bì bõm để trở về. Do nhà nằm trong khu vực ngập sâu nên anh Minh phải bỏ lại xe, lội nước dắt bộ chú chó.

"Tao kê chuồng cao lên rồi đấy, giờ mày vào nằm không lo bị ướt nữa nhé. Đợi hết ngập tao lại cho ra!", anh Minh vừa cho Max vào chuồng vừa động viên người bạn nhỏ.

Trong khi đó tại nhà anh Minh, phòng khách vẫn ngập đầy nước, phải để cả quạt máy lên trên mặt bàn. "Giờ nước đã vơi bớt khoảng 10cm rồi đấy chứ tối hôm trước còn ngập vào cả phòng ăn bên trong, cả nhà tôi không ai dám ngồi ăn", anh Minh cho biết thêm.