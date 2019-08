Bổ nhiệm Tướng Nguyễn Đình Thuận làm Cục trưởng An ninh kinh tế

(Dân Việt) Ngày 30/8, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận (ảnh Bộ Công an).

Cụ thể, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, kể từ ngày 01/9/2019. Người giữ chức Cục trưởng của đơn vị này trước đó là Trung tướng Đường Minh Hưng.

Phát biểu tại buổi Lễ nhận Quyết định, Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận cho biết, với nhiệm vụ mới vừa được giao vừa là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Ông bày tỏ sẽ tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, đóng góp trí tuệ, công sức cùng Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh kinh tế và tập thể cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận từng giữ chức Cục trưởng Cục An kinh tế tổng hợp, thuộc Tổng Cục An ninh, Bộ Công an. Sau khi Bộ Công an thực hiện tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, Cục này có tên gọi Cục An ninh kinh tế, trực thuộc Bộ Công an.

Cục An ninh kinh tế trực thuộc Bộ Công an Việt Nam là cơ quan đầu ngành tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh kinh tế.