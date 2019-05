Diến biến 'nóng' vụ nguyên Chủ tịch xã bị tố giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi

(Dân Việt) Công an huyện Cẩm Thủy đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc P., nguyên Chủ tịch xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi đưa bé gái 8 tuổi ra cánh đồng lúa giở trò đồi bại nên bị người dân "vây bắt".

Ông Nguyễn Ngọc P. bị người dân "vây bắt" tại cánh đồng lúa.

Chiều 10.5, trao đổi với Người đưa tin, Thượng tá Lữ Văn Đồng, Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc P., trú tại xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy để phục vụ điều tra liên quan đến tin báo tố giác tội người này giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi ở cánh đồng lúa.

“Anh em đang làm theo quy trình và đơn vị đã báo cáo về Công an tỉnh. Đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm”, Thượng tá Đồng nói với nguồn tin trên.

Bé gái 8 tuổi nghi bị ông P. đưa ra cánh đồng lúa giở trò đồi bại.

Như Dân Việt đã đưa tin, nghi ông P. xâm hại bé gái 8 tuổi ngoài cánh đồng nên người dân xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã giữ lại và báo cho cơ quan chức năng.

Trao đổi với Dân Việt, ông Đỗ Văn Liên - Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Thủy), cho biết: Khoảng hơn 16h ngày 8.5, UBND xã Cẩm Sơn nhận được thông tin người dân báo ông P. giở trò đồi bại với cháu bé 8 tuổi. Vị trí người dân phát hiện vụ việc là khu vực cánh đồng lúa, nơi giáp ranh giữa thôn Hoàng Giang và thôn Gia Dụ, xã Cẩm Sơn. Sau đó, người dân đã giữ ông P. lại và báo cho chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc P. nguyên là Chủ tịch UBND xã Cẩm Phong và đang có hộ khẩu thường trú tại địa phương này.

Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, trưởng phòng Tham mưu (kiêm người phát ngôn) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Kết quả điều tra ban đầu của công an xác định là có sự việc này. Hiện nay, công an đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ theo tin báo tố giác tội phạm của nhân dân".