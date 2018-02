Á hậu Huyền My khoe mẹ U50 đắt show, "bóc phốt" mẹ lúc chụp hình

(Dân Việt) "Sau tấm hình lung linh này thì cũng tiện thể “bóc phốt” câu chuyện khác..." - Á hậu Nguyễn Trần Huyền My chia sẻ.

Á hậu Huyền My khoe mẹ U50 đắt show, "bốc phốt" mẹ lúc chụp hình. Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Á hậu Huyền My có đăng tải một dòng trạng thái khá dài nhằm "bóc phốt" mẹ, đồng thời là người "quản lý" đặc biệt của cô - chị Trần Lan Phương khiến cộng đồng và người hâm mộ thích thú. Đi kèm với bức hình chụp mẹ tuổi U50 mặc áo dài tạo dáng xinh đẹp, Huyền My bất ngờ chia sẻ: "Thông báo là dạo này mẹ tôi có khi còn đắt show hơn tôi, cũng đi chụp quảng cáo các kiểu như ai...rất gì và này nọ các bác ạ. Nhưng đấy, sau tấm hình lung linh này thì cũng tiện thể “bóc phốt” câu chuyện khác... Chẳng là, có lần 2 mẹ con đi quay quảng cáo, tất nhiên tôi vẫn phải dậy sớm make up tóc tai như mọi lần, mẹ tự make trong 5 phút, tóc quấn được mấy lọn cứ ầm lên thế hỏng hết tóc chị, chụp được 5 phút tiếp thì 1 tràng kêu than: "Đèn gì mà chói thế, quần áo nóng thế, mẹ mệt quá, chắc xong rồi nhỉ...". Tiếp, đạo diễn kêu 2 mẹ con thân nhau hơn nào, mẹ giả vờ thái rau củ đi, thì mẹ tôi vừa băm cà rốt vừa lẩm bẩm: "Làm gì bây giờ, mẹ chẳng biết nói gì cả...", quay xong cảnh đó thì đống rau củ đã được mẹ tôi băm bằm tung toé. Rồi, cách đây mấy hôm, mẹ hí hửng khoe sắp đi chụp ở Phủ Thành Chương, hôm qua đang chụp dở, mẹ gọi điện về kêu “rét run”, nghe cũng thương đấy nhưng tôi vẫn phải cười sung sướng 1 chút vì mẹ đã hiểu nỗi khổ của tôi rồi đấy, từ giờ mẹ hãy chăm đi chụp, đi quay vào nhé hãy yêu thương con nhiều hơn. Nhưng thôi, post tấm hình coi như chúc mừng ê kíp hôm qua đi chụp thành công, trông mẹ vẫn dễ thương quên lối về như mọi khi, cứ thế phát huy nhé! Cám ơn ê kíp hùng hậu đã yêu thương mami béo nhà em ạ". Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của Á hậu Huyền My nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng và người hâm mộ. Đáp lại những lời chia sẻ từ phía con gái Á hậu chị Lan Phương chia sẻ ngắn gọn nhưng không kém phần nhí nhảnh rằng: "Á nói xấu mẹ nhiều thế (khóc)". "Mẹ xinh quá!", "Trời ơi mẹ Lan Phương đọc bài vừa "bóc phốt" vừa nịnh nọt của Mỳ mà cười rụng môi. Em đẹp quá đúng là mẫu hậu của nàng bông hậu con"...là những bình luận từ phía cộng đồng mạng.



Tag: Á hậu Huyền My, ảnh Huyền My, mẹ Á hậu Huyền My, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018,