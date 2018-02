Trà My "Thương nhớ ở ai": Tôi diễn cảnh nóng sập giường như cái máy

Nữ diễn viên cảm thấy tiếc vì răm rắp làm theo chỉ đạo của đạo diễn thay vì thể hiện đúng tâm lý nhân vật mà cô cảm nhận được.

Trà My là một trong ba nữ diễn viên chính của phim truyền hình Thương nhớ ở ai do đạo diễn Lưu Trọng Ninh thực hiện. Cô vào vai Hạnh - nhân vật dẫn truyện xuyên suốt bộ phim. Sở hữu nhan sắc đẹp nhất nhì làng Đông nhưng Hạnh gặp nhiều bất hạnh khi bị nhà chồng hắt hủi, ghẻ lạnh và cuối cùng phải ly dị trong tủi hờn vì không thể sinh con.

Diễn viên Trà My

Ở phim Thương nhớ ở ai, nhân vật của Trà My có nhiều cảnh nóng. Đáng chú ý nhất là cảnh ân ái giữa Hạnh và Vạn (Lâm Vissay đóng) ở tập 32. Sau khi ký đơn ly dị với Nghĩa (Sinh Đan đóng), Hạnh về nhà chào mẹ và gói ghém đồ đạc bỏ đi khỏi làng vì không chịu được điều tiếng của người đời. Xách hành lý ra khỏi nhà đúng lúc đêm khuya, Hạnh bắt gặp Vạn đang say mèm. Nhìn thấy cơ thể của Hạnh trong lúc thiếu tỉnh táo, Vạn lao vào Hạnh theo bản năng đàn ông dù trước đó Vạn luôn chăm sóc, đối xử với Hạnh như một người con nuôi. Cuộc ân ái của cả hai kết thúc với hình ảnh chiếc sập.

Dù giống với nguyên tác văn học là tiểu thuyết Bến không chồng của nhà văn Dương Hướng nhưng sau khi lên sóng, phân đoạn này vẫn hứng phải vô số ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng diễn biến này không phù hợp với diễn biến tâm lý nhân vật vì Vạn và Hạnh trước đó vốn luôn coi nhau như bố - con. Hình ảnh chiếc giường sập ở cuối màn ái ân cũng bị cho là "làm quá". Bên cạnh đó, một số người nhận xét rằng Trà My diễn không tự nhiên trong cảnh ân ái với Lâm Vissay.

Trà My và Lâm Vissay trong phân đoạn cảnh nóng sập giường.

Trà My có biết bản thân cô cũng thấy cách thể hiện cảnh ân ái giữa Hạnh và Vạn trong tập 32 là chưa hợp lý. "Tôi nghĩ Hạnh không thể nằm chờ Vạn như thế được vì giữa họ là tình cảm chú cháu và Hạnh vốn coi Vạn như một người cha nuôi. Đáng nhẽ Hạnh phải giãy giụa, chống trả cho đến khi bản năng chiến thắng lý trí rồi mới xuôi dần để tận hưởng", Trà My nói. Khi được hỏi tại sao không bàn luận, đề đạt ý kiến đó với đạo diễn trước khi thực hiện, Trà My cho biết: 'Tôi đóng cảnh đó cách đây 4 năm, khi vẫn còn là một 'tay mơ'. Sau khi mọi thứ được sắp xếp, tôi bước vào và làm theo đạo diễn như một cái máy mà không kịp thảo luận hay phản biện bất kỳ điều gì trước đó. Không có kinh nghiệm về cảnh nóng nên đạo diễn sắp xếp thế nào, tôi sẽ diễn như thế ấy". Khi phân đoạn này lên sóng, Trà My thấy rất tiếc và mong muốn có thể làm lại, dù cho phải tranh cãi với đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Bên cạnh đó, Trà My cũng chia sẻ màn ân ái giữa Hạnh và Vạn chính là cảnh nóng khiến cô cảm thấy khó nhập cuộc nhất. Cô cảm thấy bạn diễn Lâm Vissay là người ít nói, hơi khó hiểu nên cả hai rất ít khi nói chuyện với nhau. Vì vậy, cô cảm thấy mình và bạn diễn không có sự kết nối giữa đời thực và phim ảnh.

Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn cho rằng hình ảnh chiếc giường sập trong màn ân ái không hề là sự "làm quá" như nhiều người nhận xét. Đối với cô, đó là hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng cho lạc hậu, lề thói phong kiến bị sụp đổ. Trà My giải thích: "Tôi nghĩ đó là cảnh hợp lý và logic theo cốt truyện của phim vì phân đoạn này diễn tả tâm hồn bị đè nén từ bao nhiêu năm trời của cả hai nhân vật. Trong khi Vạn luôn phải sống trong cái bóng của chính mình, luôn phải giữ hình ảnh người anh hùng và không được làm những gì mình thực sự muốn thì Hạnh đã hy sinh, dành hết cả tuổi xuân cho chồng nhưng vẫn bị nhà chồng đuổi đi. Khi tất cả đè nén như một cái lò xò thì hai người gặp nhau như định mệnh. Vì cái lò xo ấy quá mạnh nên cảnh sập giường là quá chuẩn (cười). Cảnh Hạnh đắp chăn cho Vạn cũng là một cảnh rất nhân văn. Giấc ngủ của Vạn sau cảnh đó có thể được coi là đêm bình yên nhất cuộc đời vì bản năng cuối cùng đã được thỏa mãn".

Trà My trong phim "Thương nhớ ở ai".

Hạnh trong Thương nhớ ở ai là vai diễn đầu tay của Trà My. Tuy nhiên, cô không hề gặp khó khăn hay trở ngại tâm lý khi đóng các cảnh nóng trong phim này. "Thời điểm đó tôi có người yêu, từng trải nghiệm và biết yêu đương là như thế nào. Tôi nghĩ cảnh nóng trong phim cũng giống ở ngoài đời thôi và ngoài đời như thế nào thì mình cứ đưa vào phim như thế", cô nói. Căng thẳng mỗi lúc đứng trước máy quay và trước mọi người nhưng khi diễn, cô hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, quên mình là Trà My và chỉ nhớ mình là Hạnh".

Cảnh nóng mà Trà My cảm thấy nhập tâm nhất khi thực hiện trong Thương nhớ ở ai chính là cảnh Hạnh lần đầu tiên có quan hệ thể xác với bạn trai. "Phân đoạn đó diễn tả cảnh cô gái 17 tuổi lần đầu tiên cởi đồ trước mặt bạn trai. Vì thế, tôi đã nhớ lại lần đầu tiên của mình để diễn. Tôi bị căng thẳng nên khi cởi đồ trước mặt mọi người nên dễ dàng diễn ra sự căng thẳng của các cô gái trong lần đầu tiên. Đó cũng là cảnh mà tôi "nude" nhất, hoàn toàn để cơ thể thả lỏng và không che chắn gì nên có cảm xúc rất thật. Khi đã nhập tâm vào nhân vật, tôi cảm giác Nghĩa như người yêu của mình".

Theo chia sẻ của Trà My, đạo diễn Lưu Trọng Ninh không hề chỉ dẫn mà để cho cô thoải mái diễn xuất theo bản năng trong cảnh quay này. Nữ diễn viên cho biết việc thân thiết với bạn diễn Sinh Đan ở ngoài đời cũng là điều khiến cô thoải mái khi đóng các cảnh tình cảm với anh. Nhận xét Sinh Đan là một người dễ mến nhưng Trà My phủ nhận tin đồn cả hai là "phim giả tình thật". Cô khẳng định không bao giờ yêu đồng nghiệp.