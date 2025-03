4 cây cảnh cùng tên khác họ, người thông minh thích trồng trong nhà, giúp chiêu tài hút lộc

Người thích trồng cây cảnh là người yêu đời, đầu óc minh mẫn, thông thái. Họ không chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của cây cảnh mà còn tính đến ý nghĩa, khả năng ứng dụng của cây cảnh để đảm bảo có được lợi ích tốt nhất từ việc trồng cây.

Người hiện đại bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian để trồng cây cảnh, nhưng việc nuôi cây xanh thực sự có thể mang lại nhiều lợi ích và tiện lợi hơn cho cuộc sống.

Dưới đây là 4 cây cảnh mà người thông minh thường lựa chọn. Chúng cùng có tên bắt đầu bằng chữ "lan" nhưng khác họ, tuy nhiên, điểm chung là đẹp, cứng cáp, dễ chăm sóc, mang lại không ý trong lành, có ý nghĩa tốt đẹp.

Người xưa cho rằng, loài hoa này là biểu tượng của sự giàu có, huy hoàng, hạnh phúc, trường thọ và may mắn.

1. Cây cảnh: Lan quân tử

Cây lan quân tử hay còn được gọi là cây đại quân tử, huệ đỏ, lan huệ da cam, tên khoa học là Clivia nobilis. Đây là loại cây thuộc họ Loa kèn đỏ (Amaryllidaceae), có nguồn gốc từ Nam Phi.

Lan quân tử là cây cảnh thân thảo có lá rộng như quạt xếp, hoa lớn, nhiều cánh hoa xếp chồng lên nhau, trông rất sang trọng và đẹp, có giá trị trang trí cao.

Cây cảnh này cũng có thể giải phóng oxy, hấp thụ carbon dioxide

Nó là cây phong thủy có thể mang lại may mắn trong sự nghiệp, giúp gia chủ có sự nghiệp phát triển suôn sẻ hơn, nhanh chóng gặp được quý nhân, nhận sự hỗ trợ mang lại nhiều tài lộc.

Cây cảnh này không chỉ đẹp mà còn là loài hoa khỏe mạnh. Lý do là vì lan quân tử được biết đến là chuyên gia trong việc loại bỏ bụi. Nó có thể hấp thụ bụi và khói, làm cho không khí trong lành hơn.

Tất nhiên, cây cảnh này cũng có thể giải phóng oxy, hấp thụ carbon dioxide và các khí độc hại trong không khí, bảo vệ sức khỏe của bạn.

Khi trồng cây cảnh này đừng quá siêng năng. Tưới ít nước hơn và để đất khô hơn một chút. Điều này sẽ nuôi dưỡng rễ và ngăn ngừa thối rễ. Thường đặt ở nơi có ánh sáng phân tán, tránh đặt dưới ánh nắng trực tiếp vì sẽ dễ làm cháy lá.

Danh tiếng của lan bình rượu có tốt, có xấu.

2. Cây cảnh: Lan bình rượu

Cây cảnh lan bình rượu (tên tiếng Anh là Elephant's foot plant (cây chân voi), tên khoa học là Beaucarnea recurvata) là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây (Asparagaceae).

Có người cho rằng nó rất đẹp, có người lại thấy rất xấu vì cái bụng bự sần sùi, không ăn nhập gì với tán lá mảnh mai phía trên.

Những chiếc lá có màu xanh ngọc lục bảo rất đẹp, nhìn cũng có vẻ tao nhã, nhưng nhìn tổng thể, nó là một chai rượu xấu xí với một vài chiếc lá xanh ngọc và tao nhã cắm bên trên, trông không đẹp mắt. Tuy nhiên, cây cảnh này lại là loài cây mà nhiều nhà giàu giữ trong nhà và được đặt ở những vị trí quan trọng.

Cây cảnh này cũng có tác dụng thanh lọc mạnh mẽ. Ảnh minh họa delcampoimpex

Về ý nghĩa phong thủy, cây cảnh lan bình rượu có ý nghĩa mang lại phú quý, chiêu tài, hút lộc, mang may mắn và giúp gia chủ thăng chức. Cây cảnh lan bình rượu được biết đến là loại cây có khả năng giúp gia chủ thăng tiến trong sự nghiệp, công danh.

Cây cảnh này cũng có tác dụng thanh lọc mạnh mẽ. Nó có nhiều lá, rất xanh và có khả năng hấp thụ các khí thải như formaldehyde. Do đó, những người thông minh sẵn sàng giữ một loại lan chai thú vị như vậy trong nhà, có tác dụng thanh lọc và tốt cho cơ thể con người.

Sức sống của cây cảnh này vô cùng mạnh mẽ, không cần bảo dưỡng nhiều, dù ở môi trường nào cũng sống tốt. Dù bạn có đi du lịch, đi công tác dài ngày cũng không lo về chúng.

Cây cảnh này nổi bật với những chiếc lá xanh và mo hoa màu trắng dựng thẳng. Ảnh minh họa Toutiao

3. Cây cảnh: Lan ý

Cây cảnh lan ý thường được biết đến bởi những cái tên khác như hoa lan ý, bạch môn, vỹ hoa trắng, cây huệ hòa bình,… và tên khoa học của nó là Spathiphyllum Wallisii, thuộc họ Araceae (Ráy). Nó có nhiều tên tiếng Anh rất có ý nghĩa như peace lily (huệ hòa bình ), white sails (cánh buồm trắng ).

Cây cảnh này nổi bật với những chiếc lá xanh và mo hoa màu trắng dựng thẳng, căng phồng giống như cánh buồm nên cây cảnh này còn có biệt danh là “thuận buồm xuôi gió”.

Trong phong thủy, cùng với hoa hồng môn, hoa bạch môn có tác dụng cân bằng trường khí, hấp thu và điều hòa những nguồn năng lượng xung khắc trong nhà; “gánh” hộ chủ nhân mọi sự muộn phiền, lo lắng, biến nhà ở thành một nơi nghỉ ngơi và chan hòa không khí vui vẻ đúng nghĩa.

Cây cảnh hoa bạch môn có tác dụng cân bằng trường khí, hấp thu và điều hòa những nguồn năng lượng xung khắc trong nhà. Ảnh minh họa Toutiao

Đặt lan ý trong nhà giúp mang lại cho chủ sở hữu nguồn năng lượng dồi dào, tạo động lực vững vàng trước mọi biến cố của cuộc sống không may ập tới.

Nhờ đó, gia chủ sẽ có cuộc sống yên bình, tránh xích mích giữa các thành viên trong gia đình, đồng thời gặp nhiều may mắn hơn, làm việc gì cũng hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, mọi sự "thuận buồm xuôi gió".

Không chỉ mang ý nghĩa cát tường, cây cảnh lan ý còn có tác dụng thanh lọc không khí, loại bỏ bụi bẩn và độc tố như Formaldehyde, Benzene, Trichloroethylene, Xylene và Toluene. Bên cạnh đó, loại cây này có thể hấp thụ sóng điện tử phát ra từ tivi, máy tính, điện thoại...

Cây cảnh này thích phát triển ở môi trường có nhiệt độ cao, nghĩa là nó không thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt. Cây cảnh này phát triển tốt nhất ở 18-30 độ C, nhiệt độ vào mùa đông không thể thấp hơn 15 độ C, nếu không nó sẽ dễ bị hư hại do sương giá.

Lan chi có thể phát triển tốt ở nhiều môi trường mà không mất nhiều công chăm sóc. Ảnh minh họa Toutiao

4. Cây cảnh: Lan chi

Cây lan chi được gọi với nhiều tên khác nhau như cỏ lan chi, cây dây nhện, cây lan móc,... với tên khoa học là Chlorophytum Bichetii, thuộc họ Lan nhật quang (Asphodelaceae).

Lan chi là cây cảnh vô cùng giản dị nhưng được nhiều người ưa thích vì sức sống mạnh mẽ, khả năng thanh lọc không khí mạnh và dễ chăm sóc.

Lan chi có thể phát triển tốt ở nhiều môi trường mà không mất nhiều công chăm sóc. Do đó, trong phong thủy, lan chi là biểu tượng cho sự bền bỉ, kiên cường, không bị khuất phục bởi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Không những vậy, cây cảnh nhỏ bé này còn có tác dụng xua đuổi tà ma, vận xấu. Nó được xem như tấm bùa hộ mệnh thần kỳ, không chỉ mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho gia đình mà còn đem đến nhiều may mắn, tài lộc trong sự nghiệp cho gia chủ.

Không những vậy, cây cảnh nhỏ bé này còn có tác dụng xua đuổi tà ma, vận xấu. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cỏ lan chi hợp với người mệnh Thủy vì cây có màu xanh mướt, mang đến thành công, may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Cây cảnh này giống như máy lọc không khí mạnh mẽ, bảo vệ sự trong lành không khí trong nhà, giống như người bảo vệ môi trường.

Cây cảnh này có thể thực hiện quang hợp dưới ánh sáng yếu, hấp thụ hơn 80% khí độc hại trong nhà và có khả năng hấp thụ formaldehyde mạnh.

Một chậu cây nhện trong phòng rộng 8-10m2 có tác dụng tương đương với một chiếc máy lọc không khí. Do những ngôi nhà mới cải tạo tiếp tục thải ra các khí độc hại như formaldehyde, các chuyên gia môi trường khuyên bạn nên duy trì hệ thống thông gió nhiều hơn sau khi cải tạo và trồng một số chậu cây nhện.

Cây cảnh này cũng có thể xả oxy liên tục vào ban đêm, khiến không khí trong nhà chúng ta trong lành hơn.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, ngôi nhà mới sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, có thể dọn vào nhà mới mà không lo bị khí độc đe dọa.

Chlorophytum cũng có thể hấp thụ tất cả carbon monoxide và nitơ peroxide phát ra từ bếp lò, thiết bị điện và các sản phẩm nhựa. Cây cảnh này cũng có thể phân hủy benzen và hấp thụ các chất có hại tương đối ổn định như nicotine trong khói thuốc lá.

Cây cảnh này cũng có thể xả oxy liên tục vào ban đêm, khiến không khí trong nhà chúng ta trong lành hơn. Nó phù hợp đặt trong phòng ngủ để làm máy tạo oxy trong lành cho gia đình chúng ta.

"Nàng tiên xanh" này cực kỳ dễ trồng. Ngày xưa, ở đằng trước các ngôi nhà thường "quẳng đại" một vài chậu lan chi mà không cần chăm sóc gì mà vẫn mọc sum suê, xanh tốt.