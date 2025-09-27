7 cầu thủ nhập tịch “giả mạo" khiến ĐT Malaysia bị FIFA trừng phạt, có gì đặc biệt?

Ủy ban Kỷ luật FIFA vừa ban hành quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì vi phạm Điều 22 của Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.

Theo thông báo từ FIFA, LĐBĐ Malaysia đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu bị sửa đổi để đăng ký 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Những cầu thủ này đã ra sân trong trận ĐT Malaysia thắng ĐT Việt Nam 4-0 tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jakil.

Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ). Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

Nhóm các cầu thủ nhập tịch “giả mạo" của ĐT Malaysia. Ảnh: NST.

Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo quy định hiện hành.

Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định xử lý đối với vi phạm của FAM. Nhiều khả năng, ĐT Malaysia sẽ bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3.

Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano là 7 cầu thủ nhập tịch mà FIFA khẳng định phía Malaysia đã làm giả giấy tờ để đủ điều kiện ra sân trong trận đấu với ĐT Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua. Vậy họ có gì đặc biệt?

Theo VNExpress, từ tháng 3 vừa qua, ĐT Malaysia đã giới thiệu Hector Hevel và Gabriel Palmero. Cả hai đều thi đấu ở trận thắng Nepal 2-0 tại lượt ra quân bảng F vòng loại cuối.

Hector Hevel sinh năm 1996, mang ba dòng máu Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia. Hevel sinh tại Hà Lan và trưởng thành từ lò ADO Den Haag, rồi được lên đội một giai đoạn 2014-2017 và thi đấu 11 trận ở giải VĐQG Hà Lan. Sau đó, anh chơi 113 trận cho CLB AEK Larnaca của Cyprus giai đoạn 2017-2020, với danh hiệu Cup Quốc gia và Siêu cup Quốc gia 2018. Đến giữa mùa 2020, tiền vệ này chơi cho Andorra ở hạng Ba Tây Ban Nha, rồi lên hạng Nhì mùa 2022-2023, rồi sang Cartagena cùng hạng.

Đầu năm 2024, Hector Hevel khoác áo Guangxi Pingguo Haliao ở giải hạng Nhất Trung Quốc, rồi đến Portimonense của Bồ Đào Nha.

Hậu vệ trái Gabriel Palmero sinh năm 2002, và đã thi đấu tám trận cho Tenerife B ở giải hạng Tư Tây Ban Nha 2024/2025. Anh trưởng thành ở lò Las Palmas, rồi được cho mượn thi đấu cho các đội trẻ ở xứ bò tót, như SD Tenisca, Segoviana và giờ là Unionistas.

Đến tháng 6, ĐT Malaysia đón thêm Garces, Machuca, Holgado, Irazabal và Figueireido.

Machuca được định giá cao nhất với 2,85 triệu USD, tương đương 74 tỷ đồng, trên trang thống kê chuyển nhượng Transfermakt. Tiền đạo cánh sinh năm 2000 trưởng thành từ bóng đá trẻ Argentina, rồi thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2020 cho Union Santa Fe. Đến năm 2023, anh sang Brazil chơi cho Fortaleza, rồi được đem cho CLB Argentina Velez Sarsfield mượn đầu năm nay. Anh đã ghi 15 bàn sau 134 trận.

Holgado trưởng thành từ bóng đá trẻ Argentina, bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2014 cho Almagro tại giải hạng Tư. Sau đó, anh đã ghi 75 bàn sau 202 trận từ năm 2017 khi thi đấu ở các giải VĐQG Mexico, Chile và Colombia. Từ năm 2024, Holgado thi đấu cho CD America – CLB 15 lần vô địch Colombia, và ghi 18 bàn sau 58 lần ra sân đến nay. Riêng mùa này, anh ghi 8 và kiến tạo hai bàn qua 22 trận.

Figueiredo đang khoác áo CLB Thổ Nhĩ Kỳ Basaksehir. Anh đã ghi 12 bàn sau 48 trận mùa này. Tiền đạo được định giá 2,4 triệu USD khởi đầu sự nghiệp ở Brazil, rồi sang Hy Lạp, Lithuania và UAE, trước khi dừng chân ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022 đến nay.

Garces sinh năm 1999 thi đấu tại Argentina với 129 trận cho CLB Colon từ năm 2020 đến 2024. Tháng 8/2024, CLB La Liga Deportivo Alaves ký hợp đồng 3 năm rưỡi với Garces, với thời điểm bắt đầu thi đấu từ ngày 1/1/2025. Trung vệ cao 1,88 m đã chơi 10 trận ở La Liga mùa này.

Irazabal sinh năm 1996, trưởng thành ở lò Athletic Bilbao của Tây Ban Nha. Anh chủ yếu thi đấu cho các đội hạng thấp là Sondika, Vitoria, Mirandes, Leioa, Amorebieta. Năm 2022, trung vệ cao 1,87 m chuyển sang Sabah của Azerbaijan. Mùa này, anh ghi một bàn sau 39 trận.

Ở kỳ chuyển nhượng hè, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueireido đã cập bến CLB mạnh nhất Malaysia Johor Darul Tazim (JDT) với tư cách cầu thủ có quốc tịch. Nhiều khả năngJohor Darul Tazim cũng liên lụy khi đã dùng các cầu thủ này thi đấu ở AFC Champions League Two và Cúp các CLB Đông Nam Á.