Á hậu Huyền My: Muốn chia sẻ tình yêu với Hà Nội

Sáng nay, ngày 24/10, lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024 diễn ra tại phòng họp tầng 13, Báo Nông thôn Ngày nay (địa chỉ Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III - năm 2024, do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Sở TT&TT TP Hà Nội tổ chức chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Đặc biệt, cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của nhiều diễn viên, ca sỹ nổi tiếng, các tác giả trong và ngoài nước như: Á hậu Nguyễn Trần Huyền My; Diễn viên Charlie Win; Diễn viên Ngô Lệ Quyên; Người mẫu, Tiktoker Rufio Aybar.

Á hậu Nguyễn Trần Huyền My đạt giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024. Ảnh CTV.

Á hậu Nguyễn Trần Huyền My lần đầu tham gia Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội và đã đạt giải của Cuộc thi. Chia sẻ tại buổi lễ, Á hậu Huyền My thông tin, đây là lần đầu tiên cô nhận được một giải thưởng về văn học, báo chí và cảm thấy rất tự hào, vinh dự.

"Khi My biết về cuộc thi, My đã rất muốn chia sẻ câu chuyện của mình để thể hiện tình yêu đối với Hà Nội. Chủ đề My chọn là phở. Bởi My sinh ra và lớn lên ở đây, mình không thể rời xa Hà Nội vì có quá nhiều cái yêu. Viết về Hà Nội thì nhiều cái lắm, nhưng My chọn phở, vừa gần gũi, giản dị nhưng cũng rất Thủ đô", Á hậu Huyền My nói.

Người đẹp cho biết, khi được BTC thông tin đạt giải, cô đã rất vui và chắc chắn sắp xếp để góp mặt.

"Năm sau, My vẫn sẽ theo dõi và gửi bài tới cuộc thi. Hi vọng tiếp tục được ngồi đây và trò chuyện với mọi người", Á hậu nói.

Tham gia Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần III, Á hậu Huyền My chọn phở làm chủ đề bài viết. Huyền My cho biết, khi nhận tin đạt giải, cô cảm thấy tự hào và vinh dự.

Tác giả Nguyễn Trần Đức Anh đạt giải ba với bài viết "Ký ức Hà Nội: Ngã ba cầu thang chung cư tập thể thời bao cấp, nơi chẳng của riêng ai" cũng bày tỏ cảm xúc bồi hồi khi nhắc lại nhưng kỉ niệm xưa cũ.

"Cái ngã ba cầu thang tôi sẽ không bao giờ quên. Bởi nó nhỏ nhưng là không gian sinh hoạt cộng đồng thân thiết, gắn bó giữa các gia đình trong khu tập thể cũ với nhau".

Á hậu Nguyễn Trần Huyền My tại Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024. Ảnh CTV.

Thành viên BGK Nguyễn Trương Qúy cho biết, qua các bài viết, chúng ta thấy một Hà Nội giản dị và mộc mạc.

"Không phải cái gì xa hoa, lấp lánh mà từ những món ăn, một góc cầu thang, ngõ nhỏ cũng là bầu trời kỷ niệm với nhiều người. Là một người rất yêu Hà Nội, tôi yêu những văn hóa, ký ức đẹp nơi đây. Tôi rất biết ơn các bạn đã tổ chức cuộc thi này", ông Qúy nói.

Nhà văn Trương Quý (trái ảnh) đánh giá các bài viết tham dự Cuộc thi đã cho thấy góc nhìn giản dị, mộc mạc của Hà Nội. Ảnh Phạm Hưng.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần III năm 2024 đánh giá Cuộc thi này đã góp phần rất tốt trong việc lưu giữ các nét đẹp của Thủ đô.

"Tôi đánh giá rất cao Ban Biên tập và Ban tổ chức Cuộc thi Ký ức Hà Nội đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi này. Hà Nội là thành phố đang phát triển và phải nói là phát triển rất mạnh. Hà Nội không chỉ là của riêng người Hà Nội mà là của cả nước.

Chính vì thế sẽ có rất nhiều những vẻ đẹp đang mất dần đi, để thay thế bằng các vẻ đẹp khác phù hợp với cuộc sống hiện tại. Cuộc thi này là một điều kiện rất tốt để lưu giữ các vẻ đẹp của Thủ đô", Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết.