Alain Delon - Huyền thoại điện ảnh Pháp qua đời

Alain Delon, nam diễn viên, nhà sản xuất và nhà văn nổi tiếng người Pháp vừa qua đời ở tuổi 88 tại nhà của ông ở Douchy. Gia đình thông báo, Delon ra đi thanh thản, có sự hiện diện của ba người con và gia đình bên cạnh. Trước đó, Delon đã trải qua nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, đặc biệt là sau cơn đột quỵ vào năm 2019, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông.



Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ lòng tiếc thương và tri ân đối với sự ra đi của Delon. Tổng thống Pháp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Delon trong nền văn hóa Pháp: "Với vẻ ngoài u uất, nhưng luôn được yêu mến, kín tiếng và bí ẩn, ông không chỉ là một ngôi sao điện ảnh mà còn là một tượng đài của nước Pháp".

Alain Delon được biết đến như một biểu tượng của điện ảnh Pháp và châu Âu. Ông đã hợp tác với nhiều đạo diễn lừng danh trong sự nghiệp của mình, trở thành một gương mặt quen thuộc trong các bộ phim kinh điển của thập niên 1960. Tuy nhiên, cuộc đời và sự nghiệp của Delon không chỉ toàn ánh hào quang mà còn đầy tranh cãi. Ông từng bị chỉ trích nặng nề vì những quan điểm chính trị gây tranh cãi và thái độ đối với phụ nữ. Sự phẫn nộ của các nhà nữ quyền lên đến đỉnh điểm khi ông được trao giải Palme d'Or danh dự tại Liên hoan phim Cannes vào cuối đời.

Alain Delon khi còn trẻ. Ảnh: CNN.

Cuộc đời đầy sóng gió của Alain Delon

Sinh năm 1935 tại Sceaux, một vùng ngoại ô phía nam Paris, Delon đã trải qua một tuổi thơ đầy biến động. Cha mẹ ông ly hôn khi ông còn nhỏ, khiến ông phải sống trong hoàn cảnh gia đình không ổn định. Sự thiếu kỷ luật trong học tập và cuộc sống đã dẫn đến việc Delon bị đuổi học nhiều lần. Sau đó, ông gia nhập Hải quân Pháp, nhưng cuối cùng lại trở về Paris để làm những công việc lặt vặt. Chính tại đây, ông đã bắt đầu con đường nghệ thuật, với lần xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh vào năm 1957 trong bộ phim "Quand la femme s'en mêle."

Trong suốt sự nghiệp, Alain Delon đã trở thành biểu tượng của những vai diễn phản anh hùng, đặc biệt là trong các tác phẩm nổi tiếng như: "Plein Soleil" (1960), "Rocco and His Brothers" (1960), "The Leopard" (1963) và "Le Samouraï" (1967). Những vai diễn này không chỉ mang lại cho Delon sự nổi tiếng mà còn giúp ông khẳng định vị thế của mình trong nền điện ảnh châu Âu.

Năm 1968, Delon bị cuốn vào một vụ bê bối lớn liên quan đến tình dục, ma túy và án mạng trong giới thượng lưu Pháp, được biết đến với tên gọi vụ án Markovic. Mặc dù bị thẩm vấn, nhưng cuối cùng ông không bị buộc tội. Bất chấp những tai tiếng, Delon vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình, tham gia nhiều bộ phim nói tiếng Anh như: "The Yellow Rolls-Royce" (1964), "Texas Across the River" (1966) và "Red Sun" (1971). Tuy nhiên, ông không thể đạt được thành công như đã làm trong điện ảnh châu Âu.

Delon đã giành giải César cho nam diễn viên xuất sắc nhất vào năm 1985 nhờ vai diễn trong bộ phim "Our Story" của Bertrand Blier, một trong những giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Pháp. Ông cũng được đề cử giải Quả cầu vàng cho vai diễn Tancredi trong bộ phim "The Leopard". Mặc dù sự nổi tiếng của Delon bắt đầu mờ nhạt dần vào cuối sự nghiệp, nhưng ông đã tái xuất trên màn ảnh nhỏ vào đầu thế kỷ 21 với hai loạt phim ngắn là "Fabio Montale" (2002) và "Frank Riva" (2003-04).

Năm 2005, Delon được phong tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cấp Sĩ quan, ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho nền điện ảnh thế giới. Tuy nhiên, những năm cuối đời của Delon lại bị bao phủ bởi tranh cãi và mâu thuẫn gia đình.

Vào năm 2019, khi ông nhận giải Palme d'Or vinh danh sự nghiệp tại Liên hoan phim Cannes, các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ đã chỉ trích mạnh mẽ sự kiện này. Họ nêu lên những phát ngôn của Delon trong quá khứ, trong đó ông thừa nhận đã tát phụ nữ và một bản kiến nghị yêu cầu không vinh danh ông đã thu thập được hơn 25.000 chữ ký.

Alain Delon từng kết hôn với nữ diễn viên và người mẫu Nathalie Delon từ năm 1964 đến 1969 và họ có với nhau một con trai, Anthony. Ngoài ra, Delon còn có ba người con khác từ các mối quan hệ khác nhau, gồm: Christian Boulogne, con trai của ông với ca sĩ và diễn viên Nico và hai người con là Anouchka Delon và Alain-Fabien Delon từ mối quan hệ với nữ diễn viên người Hà Lan Rosalie van Breemen.

Trong những năm cuối đời, sức khỏe của Delon suy giảm nghiêm trọng và điều này đã dẫn đến những mâu thuẫn gia đình gay gắt. Các con trai của ông, Anthony và Alain-Fabien đã cáo buộc em gái Anouchka che giấu tình trạng sức khỏe của Delon và thao túng ông. Mâu thuẫn này diễn ra sau một cuộc chiến pháp lý vào năm 2023, khi các con của Delon đệ đơn kiện Hiromi Rollin, một người bạn thân thiết của ông, với các cáo buộc về bạo lực, quấy rối và lạm dụng.

Hiromi Rollin đã đệ đơn kiện các con của Delon sau khi bị đuổi khỏi nhà của ông ở Douchy. Cuộc chiến pháp lý này đã khiến những năm cuối đời của đầy Alain Delon không mấy bình lặng.