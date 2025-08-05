Ngay sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, Ban Công tác Nông dân thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức. Các quyết định về nhân sự, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Cùng với đó, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2025 cũng đã được ban hành kịp thời.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HND tỉnh Thái Nguyên

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng. Ngay sau khi được chỉ định các chức danh của Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch kiểm tra các hoạt động hội và phong trào nông dân tại cơ sở trong 6 tháng cuối năm.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong tháng 7 là sự vào cuộc tích cực của Ban Công tác Nông dân trong tháng cao điểm hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bốn đoàn công tác do các đồng chí trong Thường trực Hội Nông dân tỉnh dẫn đầu đã trực tiếp về cơ sở, phối hợp rà soát, hỗ trợ và tổng hợp tình hình tại các địa bàn được phân công phụ trách. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện rõ vai trò của tổ chức Hội trong việc chăm lo đời sống cho nông dân.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trong hội viên nông dân cũng được triển khai mạnh mẽ. Các tin bài, hình ảnh hoạt động Hội được cập nhật liên tục trên cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok… Qua đó, tạo sức lan tỏa rộng khắp, khơi dậy phong trào thi đua trong các cấp Hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đinh Quang Tuyên – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, cần tăng cường công tác hỗ trợ phát triển các mặt hàng về nông lâm nghiệp có lợi thế và điểm nhấn như phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên, tập trung phát triển chăn nuôi. Đồng thời, cần lựa chọn những nhiệm vụ chính lấy vai trò của nông dân tham gia tích cực vào những nhiệm vụ đó. Đặc biệt cần tập trung vào công tác tuyên truyền đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Đinh Quang Tuyên – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HND tỉnh Thái Nguyên

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn nêu ra những khó khăn, vướng mắc hiện nay cũng như một số bất cập sau sáp nhập trong công tác Hội và phong trào nông dân như: Hệ thống xử lý văn bản còn chưa được thông suốt trong nội bộ Hội Nông dân tỉnh và Ban Công tác Nông dân. Sau sáp nhập, địa bàn công tác xa nên việc không được chủ động quản lý, xử dụng xe ôtô công vụ khiến công việc còn gặp khó khăn…

Trước những kiến nghị đó, ông Đinh Quang Tuyên – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã tiếp thu, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực vượt khó của Ban Công tác Nông dân trong thời gian ngắn vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, Ban cần tiếp tục rà soát, cơ cấu lại tổ chức, ổn định bộ máy để triển khai nhiệm vụ. Trong thời gian tới, cần tăng cường hướng dẫn cơ sở tổ chức Đại hội Hội Nông dân đúng tiến độ, tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng yêu cầu Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh triển khai các chương trình trọng tâm như đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân, chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 8, lễ phát động thi đua “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực phát triển kinh tế tập trung trong nông nghiệp” và phong trào “Nông dân Thái Nguyên với trật tự an toàn giao thông”.

Về phía Ban Công tác Nông dân, đơn vị cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, đặc biệt là UBND tỉnh trong việc hoàn tất thủ tục kiện toàn tổ chức Quỹ Hỗ trợ Nông dân; tổ chức kiểm tra các dự án, chương trình trong năm; chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030.