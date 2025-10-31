Bảo hiểm PVI: Song hành cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bảo hiểm PVI xuất sắc hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Về đích sớm, sẵn sàng tiến tới mục tiêu tỷ USD

9 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của cả năm: tổng doanh thu đạt 21.538 tỷ đồng, tương ứng 108,4% kế hoạch năm và tăng trưởng 38,7% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 1.148 tỷ đồng, vượt tới 145% kế hoạch năm. Kết quả này một lần nữa khẳng định Bảo hiểm PVI không chỉ phát huy được sức mạnh nội lực mà còn thực thi chiến lược phát triển đúng hướng, tiến bước vững vàng trên con đường quốc tế hóa.

Trong cơ cấu tăng trưởng, doanh thu bảo hiểm gốc tăng 10,4% so với cùng kỳ và nổi bật hơn cả là kênh thương mại điện tử với mức tăng trưởng 87%, phần lớn nhờ vào đầu tư chiến lược vào chuyển đổi số, tối ưu nền tảng bán hàng trực tuyến và phát triển sản phẩm đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới.

Tổng giám đốc Phạm Anh Đức báo cáo tại Hội nghị.

Chủ tịch HĐTV Dương Thanh Francois phát biểu tại Hội nghị.

Hiệu quả từ chiến lược phát triển bền vững

Bên cạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, hoạt động nhận – nhượng tái bảo hiểm của Công ty cũng có đạt những con số ấn tượng. Với sự mở rộng phát triển ra thị trường tái bảo hiểm quốc tế, Doanh thu từ mảng tái bảo hiểm 9 tháng 2025 tăng trưởng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước trên nguyên tắc đáp ứng khẩu vị rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.

Sự tăng trưởng ấn tượng của mảng tái bảo hiểm quốc tế không chỉ đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung mà còn thể hiện năng lực quản trị rủi ro, năng lực tài chính và uy tín ngày càng vững chắc của doanh nghiệp trên thị trường khu vực và quốc tế.

Chủ trương này cũng hòa nhịp với định hướng lớn của Đảng và Nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh, cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam sẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong tinh thần ấy, những bước tiến của Bảo hiểm PVI còn thể hiện trách nhiệm của một thương hiệu quốc gia, góp phần khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam năng động, đổi mới và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Trong tháng 9 vừa qua, Bảo hiểm PVI hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 3.900 tỷ đồng lên 4.320 tỷ, tạo nền tảng tài chính vững chắc để Bảo hiểm PVI đầu tư cho công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực tài chính – yếu tố then chốt củng cố niềm tin khách hàng và khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường bảo hiểm.

Đồng hành cùng an sinh xã hội

Hoạt động thu hộ bảo hiểm xã hội tiếp tục ghi nhận tăng trưởng: hết tháng 9/2025, Bảo hiểm PVI thu hộ BHXH gần 2.400 tỷ đồng và tăng 56% so với cùng kỳ 2024.

Đặc biệt, các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT mà Bảo hiểm PVI cam kết với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã hoàn thành trên 90% kế hoạch năm, khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước.

Vinh danh các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2025

Vinh danh các Đơn vị hoàn thành sớm kế hoạch doanh thu năm 2025.

Vinh danh các Đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch doanh thu qua kênh BANCASS cả năm 2025.

Lan tỏa hình ảnh thương hiệu tiên phong

Không chỉ ở kết quả kinh doanh, Bảo hiểm PVI còn ghi dấu ấn trong các hoạt động thương hiệu và cộng đồng. Tại Triển lãm A80 – “Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, gian hàng của Bảo hiểm PVI đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan, góp phần quảng bá hình ảnh một doanh nghiệp tiên phong, sáng tạo và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Trên trường quốc tế, Bảo hiểm PVI liên tiếp ghi danh tại nhiều giải thưởng uy tín khu vực, trong đó là doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam duy nhất được Tạp chí Asia Insurance Review vinh danh ở 3 hạng mục quan trọng. Tại thị trường trong nước, Bảo hiểm PVI tiếp tục có tên trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2025 và năm thứ hai liên tiếp được vinh danh dẫn đầu danh sách “Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam năm 2025” do Vietnam Report và báo VietnamNet phối hợp tổ chức, khẳng định năng lực tài chính, hiệu quả quản trị và uy tín của thương hiệu hàng đầu.

Hướng tới tầm vóc doanh nghiệp tỷ USD

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết, Lãnh đạo Bảo hiểm PVI nhấn mạnh: “Kết quả 9 tháng đầu năm là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, nhân viên Bảo hiểm PVI. Đây sẽ là động lực để chúng ta tiếp tục đổi mới, bứt phá và hướng tới mục tiêu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tỷ đô – biểu tượng của tầm vóc và bản lĩnh Việt trên trường quốc tế.”

Với nền tảng tài chính vững chắc, kết quả kinh doanh ổn định, cùng chiến lược phát triển bền vững, Bảo hiểm PVI đang khẳng định vị thế doanh nghiệp dẫn đầu và đại diện tiêu biểu cho thương hiệu Việt hội nhập trên trường quốc tế.