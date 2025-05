Bắt đối tượng vào bệnh viện trộm tiền, vàng

Chiều 23/5, thông tin từ Công an phường 3 (TP.Tân An, Long An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Thiện (34 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An - nơi đối tượng vào trộm cắp tài sản. Ảnh: Thiên Long

Nạn nhân là một phụ nữ đậu xe máy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Khoảng 8 giờ ngày 22/5, đối tượng Thiện điều khiển xe máy ngang qua khu vực bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An tìm sơ hở để ra tay gây án.

Đối tượng Nguyễn Thanh Thiện (34 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) bị bắt giữ. Ảnh: T.L

Dừng lại quan sát một lúc, nhìn thấy có nhiều xe máy đậu khá xa tầm nhìn của bảo vệ nên Thiện nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tiếp cận chiếc xe Honda hiệu Airblade của chị N.T.T (33 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, Long An), đối tượng dùng tay cạy cốp xe, lấy cắp 18 chiếc vòng xi-men vàng 18K (trọng lượng 15 chỉ), 2 nhẫn vàng 18k trọng lượng 2,5 chỉ, 20 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ cá nhân rồi lên xe máy tẩu thoát ra đường.

Công an phường phối hợp bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An trích xuất camera nhận dạng nghi phạm, số xe và toàn bộ hành động trộm đáng ngờ. Tiến hành điều tra truy xét, chiều cùng ngày, công an bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản trộm cắp.