Bắt thêm một đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả ở Gia Lai

Hiện Ken đang tạm trú tại một nhà trọ không số trên đường Mạc Thị Bưởi, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku. Ken bị khởi tố với tội danh sản xuất hàng giả thuốc bảo vệ thực vật.

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là Nguyễn Thái Học (SN 1983, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) và Đàm Viết Hoàng ( SN 1984, trú tại xã Chư Á, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi sản xuất, tiêu thụ hàng giả.

Khai nhận tại cơ quan công an, Nguyễn Thái Học thừa nhận đã làm giả nhãn hiệu các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật nhằm mục đích trục lợi. Các nguyên liệu và nhãn mác được Học mua từ các đầu mối tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.

Khởi tố bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Sen về hành vi sản xuất hàng giả thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: CACC.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an TP. Pleiku phát hiện 4 kho xưởng của Nguyễn Thái Học tại xã Chư Á và An Phú chứa số lượng lớn thuốc diệt cỏ nghi giả nhãn hiệu.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4.800 hũ thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu với nhiều nhãn hiệu khác nhau; 11 máy móc phục vụ sản xuất và đóng gói; cùng 107 bao nguyên liệu với tổng trọng lượng hơn 2,6 tấn.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Ken chính là người trực tiếp pha chế, quấy trộn, đóng gói và dán tem, nhãn mác các sản phẩm theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Học. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.