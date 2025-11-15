Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Xây dựng Ba Vì trở thành vùng quê đáng sống

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 15/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khánh Chúc Đồi, xã Ba Vì.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu chung vui trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Khánh Chúc Đồi, xã Ba Vì. Ảnh: Viết Thành

Thôn Khánh Chúc Đồi nằm ở phía Nam xã Ba Vì, có 162 hộ với 640 nhân khẩu; 19 hộ chính sách và không còn hộ nghèo, cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 71 triệu đồng/người/năm. Đường giao thông trong thôn được cứng hóa 100%, nhiều công trình dân sinh được người dân chung tay xã hội hóa.



Các mô hình phát triển kinh tế như “ngôi nhà xanh”, “ngõ xóm liên gia tự quản” được duy trì hiệu quả. 100% đám cưới thực hiện theo nếp sống văn hóa mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.



Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Khánh Chúc Đồi Nguyễn Tiến Sinh nhấn mạnh: “Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và của chi bộ đưa đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Diện mạo nông thôn từng bước thay đổi, nhiều mô hình kinh tế được phát triển; con em được đầu tư trong học tập; có nhiều học sinh giỏi, nhiều em đỗ đại học với số điểm cao; đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại ngày hội. Ảnh Viết Thành

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ niềm vui khi thấy sức sống của khối đại đoàn kết được nuôi dưỡng trong cộng đồng các dân tộc Mường, Dao, Kinh nơi núi Tản, sông Đà - nơi hội tụ của thiên nhiên, của truyền thuyết Đức Thánh Tản và của lòng người.



“Đây là niềm vinh dự, là cơ hội được gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ cùng đồng bào Mường, Dao, Kinh - những người đang gìn giữ hồn cốt của Thủ đô giữa vùng núi Ba Vì hùng vĩ và linh thiêng”, ông Ngọc nói.



Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, truyền thống đoàn kết là cội nguồn sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi thử thách, và tại Thủ đô - trái tim của cả nước - tinh thần ấy càng được khẳng định rõ nét.



“Mỗi người dân Thủ đô, dù ở phố phường, nông thôn hay miền núi, đều là một phần của cộng đồng đoàn kết, sáng tạo, nhân ái. Nhờ khối đại đoàn kết ấy, Hà Nội đã và đang vươn lên mạnh mẽ: Phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và lan tỏa những giá trị nhân văn, văn hóa”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các lãnh đạo TP Hà Nội trao tặng hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho người dân xã Ba Vì. Ảnh: Viết Thành

Chúc mừng những đổi thay tích cực của xã Ba Vì và thôn Khánh Chúc Đồi, người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội khẳng định trong định hướng phát triển Thủ đô, Ba Vì được xác định là “vành đai xanh”, vùng đệm sinh thái, không gian bảo tồn văn hóa dân tộc và trung tâm du lịch sinh thái, dịch vụ, nông nghiệp hữu cơ của Hà Nội.



TP sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư cho Ba Vì về hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, du lịch sinh thái và chuyển đổi số; phát triển du lịch văn hóa cộng đồng gắn với Khu di tích K9, đền Tản Viên Sơn Thánh và các bản làng dân tộc Mường, Dao. “Mục tiêu là xây dựng Ba Vì thành vùng quê đáng sống: xanh, sạch, đẹp, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại”, ông Ngọc nói.



Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai tặng quà người dân thôn Khánh Chúc Đồi. Ảnh: Viết Thành

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bí thư Hà Nội cho rằng đây là dịp tri ân tiền nhân và khơi dậy tinh thần cống hiến cho tương lai. Ông tin tưởng nhân dân xã Ba Vì và thôn Khánh Chúc Đồi sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh và hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Mặt trận Tổ quốc TP đồng hành cùng chính quyền trong những nhiệm vụ cấp bách cuối năm: phân cấp, phân quyền gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính; chuyển đổi số; phát triển kinh tế - xã hội; xử lý các vấn đề bức xúc như ngập úng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, văn minh đô thị và giải phóng mặt bằng, nhất là trong bối cảnh Hà Nội vận hành mô hình chính quyền đô thị hai cấp.



Ông mong muốn MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền, nhân dân; cấp ủy và chính quyền cơ sở cần gần dân hơn, đối thoại và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân; mỗi gia đình, mỗi người dân góp phần giữ gìn nếp sống văn minh, xây dựng thôn xóm đoàn kết, an toàn và hạnh phúc.



Tiết mục văn nghệ của đồng bào Mường tại ngày hội. Ảnh: Viết Thành

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu đã trao nhiều phần quà cho thôn Khánh Chúc Đồi và các hộ gia đình. Thành phố hỗ trợ 6 hộ cận nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết; xã Ba Vì khen thưởng 5 hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới.



Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Ba Vì không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là vùng đất linh thiêng với khu di tích K9 – Đá Chông, địa danh gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử dân tộc.



Đây cũng là nơi tọa lạc quần thể đền Thượng, đền Trung, đền Hạ thờ Tản Viên Sơn Thánh – vị thần đứng đầu “Tứ bất tử” trong tâm thức người Việt, được Nhân dân tôn thờ là anh hùng văn hóa, anh hùng trị thủy, khơi nguồn nước, cứu nạn cứu dân.



Ba Vì còn là địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Mường và Dao – những cộng đồng đã cùng người Kinh tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc của miền núi phía Tây Thủ đô.



Bí thư Thành ủy Hà Nội mong rằng, người Mường Ba Vì với tiếng cồng, tiếng chiêng, điệu hát khắp mượt mà; người Dao Ba Vì với những bộ trang phục thêu tay rực rỡ và lễ hội cồng chiêng mùa truyền thống, cùng với những bài thuốc dân gian nổi tiếng, tất cả đã góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của vùng đất thiêng Ba Vì.