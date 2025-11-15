Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Tin tức
Thứ bảy, ngày 15/11/2025 19:37 GMT+7

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Xây dựng Ba Vì trở thành vùng quê đáng sống

+ aA -
Thành An - Sông Bùi Thứ bảy, ngày 15/11/2025 19:37 GMT+7
"Chúng ta cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Ba Vì trở thành vùng quê đáng sống, xanh, sạch, đẹp, hài hòa giữa phát triển và gìn giữ truyền thống, bản sắc và sự hiện đại", Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nói.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 15/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khánh Chúc Đồi, xã Ba Vì.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu chung vui trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Khánh Chúc Đồi, xã Ba Vì. Ảnh: Viết Thành

Thôn Khánh Chúc Đồi nằm ở phía Nam xã Ba Vì, có 162 hộ với 640 nhân khẩu; 19 hộ chính sách và không còn hộ nghèo, cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 71 triệu đồng/người/năm. Đường giao thông trong thôn được cứng hóa 100%, nhiều công trình dân sinh được người dân chung tay xã hội hóa.

Các mô hình phát triển kinh tế như “ngôi nhà xanh”, “ngõ xóm liên gia tự quản” được duy trì hiệu quả. 100% đám cưới thực hiện theo nếp sống văn hóa mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Khánh Chúc Đồi Nguyễn Tiến Sinh nhấn mạnh: “Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và của chi bộ đưa đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Diện mạo nông thôn từng bước thay đổi, nhiều mô hình kinh tế được phát triển; con em được đầu tư trong học tập; có nhiều học sinh giỏi, nhiều em đỗ đại học với số điểm cao; đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại ngày hội. Ảnh Viết Thành

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ niềm vui khi thấy sức sống của khối đại đoàn kết được nuôi dưỡng trong cộng đồng các dân tộc Mường, Dao, Kinh nơi núi Tản, sông Đà - nơi hội tụ của thiên nhiên, của truyền thuyết Đức Thánh Tản và của lòng người.

“Đây là niềm vinh dự, là cơ hội được gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ cùng đồng bào Mường, Dao, Kinh - những người đang gìn giữ hồn cốt của Thủ đô giữa vùng núi Ba Vì hùng vĩ và linh thiêng”, ông Ngọc nói.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, truyền thống đoàn kết là cội nguồn sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi thử thách, và tại Thủ đô - trái tim của cả nước - tinh thần ấy càng được khẳng định rõ nét.

“Mỗi người dân Thủ đô, dù ở phố phường, nông thôn hay miền núi, đều là một phần của cộng đồng đoàn kết, sáng tạo, nhân ái. Nhờ khối đại đoàn kết ấy, Hà Nội đã và đang vươn lên mạnh mẽ: Phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và lan tỏa những giá trị nhân văn, văn hóa”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các lãnh đạo TP Hà Nội trao tặng hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho người dân xã Ba Vì. Ảnh: Viết Thành

Chúc mừng những đổi thay tích cực của xã Ba Vì và thôn Khánh Chúc Đồi, người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội khẳng định trong định hướng phát triển Thủ đô, Ba Vì được xác định là “vành đai xanh”, vùng đệm sinh thái, không gian bảo tồn văn hóa dân tộc và trung tâm du lịch sinh thái, dịch vụ, nông nghiệp hữu cơ của Hà Nội.

TP sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư cho Ba Vì về hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, du lịch sinh thái và chuyển đổi số; phát triển du lịch văn hóa cộng đồng gắn với Khu di tích K9, đền Tản Viên Sơn Thánh và các bản làng dân tộc Mường, Dao. “Mục tiêu là xây dựng Ba Vì thành vùng quê đáng sống: xanh, sạch, đẹp, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại”, ông Ngọc nói.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai tặng quà người dân thôn Khánh Chúc Đồi. Ảnh: Viết Thành

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bí thư Hà Nội cho rằng đây là dịp tri ân tiền nhân và khơi dậy tinh thần cống hiến cho tương lai. Ông tin tưởng nhân dân xã Ba Vì và thôn Khánh Chúc Đồi sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh và hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Mặt trận Tổ quốc TP đồng hành cùng chính quyền trong những nhiệm vụ cấp bách cuối năm: phân cấp, phân quyền gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính; chuyển đổi số; phát triển kinh tế - xã hội; xử lý các vấn đề bức xúc như ngập úng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, văn minh đô thị và giải phóng mặt bằng, nhất là trong bối cảnh Hà Nội vận hành mô hình chính quyền đô thị hai cấp.

Ông mong muốn MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền, nhân dân; cấp ủy và chính quyền cơ sở cần gần dân hơn, đối thoại và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân; mỗi gia đình, mỗi người dân góp phần giữ gìn nếp sống văn minh, xây dựng thôn xóm đoàn kết, an toàn và hạnh phúc.

Tiết mục văn nghệ của đồng bào Mường tại ngày hội. Ảnh: Viết Thành

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu đã trao nhiều phần quà cho thôn Khánh Chúc Đồi và các hộ gia đình. Thành phố hỗ trợ 6 hộ cận nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết; xã Ba Vì khen thưởng 5 hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Ba Vì không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là vùng đất linh thiêng với khu di tích K9 – Đá Chông, địa danh gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử dân tộc.

Đây cũng là nơi tọa lạc quần thể đền Thượng, đền Trung, đền Hạ thờ Tản Viên Sơn Thánh – vị thần đứng đầu “Tứ bất tử” trong tâm thức người Việt, được Nhân dân tôn thờ là anh hùng văn hóa, anh hùng trị thủy, khơi nguồn nước, cứu nạn cứu dân.

Ba Vì còn là địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Mường và Dao – những cộng đồng đã cùng người Kinh tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc của miền núi phía Tây Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong rằng, người Mường Ba Vì với tiếng cồng, tiếng chiêng, điệu hát khắp mượt mà; người Dao Ba Vì với những bộ trang phục thêu tay rực rỡ và lễ hội cồng chiêng mùa truyền thống, cùng với những bài thuốc dân gian nổi tiếng, tất cả đã góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của vùng đất thiêng Ba Vì.

Tham khảo thêm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chỉ ra những rào cản làm chậm sự phát triển phải tập trung tháo gỡ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chỉ ra những rào cản làm chậm sự phát triển phải tập trung tháo gỡ

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Mỗi thầy cô giáo lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy khát vọng bên trong từng học trò

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Mỗi thầy cô giáo lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy khát vọng bên trong từng học trò

Tân Bí thư Nguyễn Duy Ngọc: 'Tôi trở về với tâm nguyện được hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô'

Tân Bí thư Nguyễn Duy Ngọc: "Tôi trở về với tâm nguyện được hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đảm nhiệm trọng trách mới

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Xót xa lời nhắn “về cho con bú” của thân nhân người nghi bị sạt lở vùi lấp ở Đà Nẵng
12

Tin tức
Xót xa lời nhắn “về cho con bú” của thân nhân người nghi bị sạt lở vùi lấp ở Đà Nẵng

Sạt lở nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng: “Không được để cứu nạn rồi thêm người bị nạn”

Tin tức
Sạt lở nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng: “Không được để cứu nạn rồi thêm người bị nạn”

Sụt lún, nứt kéo dài hàng trăm mét trên Quốc lộ 24 đi qua “thủ phủ du lịch” Quảng Ngãi

Tin tức
Sụt lún, nứt kéo dài hàng trăm mét trên Quốc lộ 24 đi qua “thủ phủ du lịch” Quảng Ngãi

Lốc xoáy cuốn nhà dân lúc nửa đêm, nước lũ cắt đôi cầu ở Quảng Ngãi

Tin tức
Lốc xoáy cuốn nhà dân lúc nửa đêm, nước lũ cắt đôi cầu ở Quảng Ngãi

Đọc thêm

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Xã hội

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao

Xã hội

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025
Thể thao

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025

Thể thao

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – CTCP (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ kim cương, thể hiện sự gắn bó tự nhiên với mảnh đất nơi doanh nghiệp được hình thành và lớn lên.

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở
Tin tức

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở

Tin tức

Chính quyền các xã A Vương và Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, trong đó có đoạn bị đứt gãy nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc
Thế giới

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc

Thế giới

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã ra lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người bị tình nghi tham nhũng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước
Nhà nông

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, tỉnh đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng ngành tôm công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi
Tin tức

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi

Tin tức

Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở
Tin tức

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở

Tin tức

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm cả 2 chiều đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn do nứt mặt đường, sạt lở.

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Quốc Toản chỉ được duy nhất một lần chép gộp và gọn toàn bộ tiểu sử vào sử sách chính thống cổ truyền-bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”-ở đoạn biên niên sử về năm Nhâm Ngọ (1282), khi sách này tường thuật diễn biến và kết quả của cuộc “Hội nghị vương hầu và trăm quan” nhà Trần, “bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu”, chuẩn bị chống cuộc đại xâm lăng của đế chế Mông Nguyên lần thứ hai.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?
Bạn đọc

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt
Thế giới

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt

Thế giới

Việc cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng từ Mỹ cho các nước châu Âu thông qua Hy Lạp sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt, đồng thời tạo ra các rủi ro đối với môi trường – Đó là nhận định của Giám đốc Trung tâm Síp của Viện Nghiên cứu Hoà bình Oslo (PRIO), ông Harry Tzimitras, chuyên gia về khu vực Đông Địa Trung Hải, tuyên bố.

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”
Pháp luật

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”

Pháp luật

Trong phần thủ tục khai mạc, Cao Văn Hùng, kẻ phóng hỏa sát hại 11 người im lặng trước các câu hỏi của thẩm phán, luật sư với lý do “tai điếc, mắt mờ” và ngoài ra, một số bị hại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn để đảm bảo quyền lợi của họ.

Làm thế nào để được gắn nhãn 'gạo Việt xanh, phát thải thấp', chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết
Nhà nông

Làm thế nào để được gắn nhãn "gạo Việt xanh, phát thải thấp", chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết

Nhà nông

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho rằng, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động vượt ra khỏi quy mô của một chuỗi giá trị ngành hàng mà đã tạo nên một hệ sinh thái.

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?

Thể thao

6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?; Liverpool muốn chiêu mộ Antoine Semenyo; AS Roma tiến gần việc mượn Joshua Zirkzee.

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc
Nhà nông

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc

Nhà nông

Trùn đất xuất hiện dày đặc trong ruộng cấy giống gốc ST25 của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua. Cha đẻ của giống lúa ST25 cho biết đã rất ngỡ ngàng về điều này.

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%

Hòa Bình thi đua yêu nước

Sau sáp nhập, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng và tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 15,2 tỷ đồng, vượt 620,45% dự toán được giao.

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên
Media

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên

Media

Từ những nương ngô, sắn khô cằn, người dân vùng cao Điện Biên hôm nay đang hái quả ngọt từ những đồi cà phê chè xanh mướt. Mỗi gốc cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là niềm tin, là hy vọng của đồng bào về một cuộc sống đủ đầy hơn giữa núi rừng Tây Bắc.

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025
Kinh tế

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Kinh tế

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 02 – 06/12/2025 tại Hà Nội. Với chủ đề “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học và đổi mới sáng tạo của thế giới.

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
Kinh tế

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ

Kinh tế

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vietbank đã triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ” nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế
Tin tức

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế

Tin tức

Chính phủ tính toán kinh phí đầu tư cho y tế cơ sở khoảng 52.500 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 43.000 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 9.500 tỷ đồng); Y tế dự phòng 28.700 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 18.700 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 10.000 tỷ đồng).

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?
Thể thao

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?

Thể thao

Lê Quang Liêm đã kết thúc hành trình tại World Cup 2025 môn cờ vua khi thua Alexander Donchenko 3,5-4,5 ở vòng 5. Dù Lê Quang Liêm đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh, nhưng anh vẫn phải dừng bước bởi pha “xuất kỳ chiêu” quá tinh tế của đối phương.

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững

Chuyển động Sài Gòn

DEG - định chế tài chính phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Tái thiết KWF của Đức dự kiến sẽ rót thêm vốn đầu tư dài hạn vào TTC AgriS, công ty nông nghiệp lớn với trụ sở tại TP.HCM.

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng
Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng

Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp mở ra cơ hội tài lộc rực rỡ, giúp họ đầu tư thành công, khởi nghiệp thuận lợi, tài sản gia tăng nhanh chóng.

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai
Nhà nông

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai

Nhà nông

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với các Sở, ngành và hệ thống khuyến nông cả nước triển khai loạt chương trình, dự án nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng ứng phó cho nông dân trong phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin tức

Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, để HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2025-2030).

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
Nhà đất

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
17

Nhà đất

8 giờ sáng 17/11, điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội Kim Chung hỗn loạn khi người của chủ đầu tư thông báo không chấp nhận danh sách số tự phát người dân lập từ đêm. Hàng trăm người thức trắng trở lại vạch xuất phát.

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới
Kinh tế

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới

Kinh tế

Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia. Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.

Tiến sĩ Ngôn ngữ: 'Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào'
Xã hội

Tiến sĩ Ngôn ngữ: "Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào"

Xã hội

TS. Nguyễn Nam nhắn nhủ với các bạn trẻ: “Hãy vững tiếng Anh để trao đổi bình đẳng với thế giới, nhưng hãy giữ tiếng Việt để trò chuyện với chính con tim mình, với gia đình và với cộng đồng".

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu
Nhà nông

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu

Nhà nông

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam đang nổi lên như nguồn cung cá rô phi tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi tận dụng tốt biến động thị trường để mở rộng sản xuất và xuất khẩu.

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden
Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden

Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm xảy ra xô xát, ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden trên đường Man Thiện.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11) trong nước khá lặng sóng khi thị trường chính thức không có sự điều chỉnh nào đáng kể, còn thị trường tự do giữ nguyên so với sáng qua.

Tin đọc nhiều

1

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

2

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn "lao dốc", người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn 'lao dốc', người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng "tung chiêu" lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng 'tung chiêu' lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

5

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật