Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chỉ ra những rào cản làm chậm sự phát triển phải tập trung tháo gỡ

Chiều 14/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2025 và năm 2026.



Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 trên địa bàn TP Hà Nội đã đi đúng hướng, đúng trọng tâm và đạt kết quả tương đối khả quan.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Sông Bùi

Theo Cục Thống kê, GDP nhóm khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong 3 quý đầu năm cả nước đạt 16,3%. Riêng Hà Nội, chỉ số này đạt 16,9%, cao hơn mức chung.

“Như vậy, có thể khẳng định, việc triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 57 đang đi đúng hướng, phù hợp với chỉ đạo của Trung ương”, ông Ngọc nhấn mạnh và khẳng định, trong 7 nhóm nhiệm vụ lớn được nêu trong Nghị quyết đã được TP vào cuộc nghiêm túc.

Những việc “chậm” kéo cả thành phố đi xuống

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội thẳng thắn chỉ ra rõ vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong triển khai Nghị quyết 57, cần sớm khắc phục để đảm bảo tiến độ chung của cả nước, trong đó có 6 nhóm hạn chế chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện 569 đầu việc và 13 nhóm khó khăn chung mà Ban Chỉ đạo Trung ương đã kết luận.

Ông Ngọc nêu rõ, về tiến độ chất lượng, một số nhiệm vụ còn chậm, nhất các nhiệm vụ liên ngành, liên cấp, nhiều công việc chưa xác định rõ sản phẩm đầu ra, dẫn đến lúng túng trong kiểm đếm và báo cáo.



“Trong tổng số 221 nhiệm vụ đang triển khai, có 30 nhiệm vụ quá hạn”, ông Ngọc nói và chỉ rõ, đây là các đầu việc được xác định “gây cản trở đồng bộ cho sự phát triển của thành phố” và phải được tập trung xử lý ngay trong năm 2025.

“Chúng ta phải xác định được những nhiệm vụ nào đang cản trở sự phát triển đồng bộ, làm ảnh hưởng đến lợi ích người dân, doanh nghiệp và thành phố, để tập trung nguồn lực tháo gỡ, giải quyết, xác định đây những rào cản ảnh hưởng sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới”, ông Ngọc nói.



Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sông Bùi.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cần xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, giải pháp đột phá để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, lấy lại từng ngày, từng tháng thực hiện cho bằng được những công việc chậm trễ.



“Chúng ta phải nhìn rõ từng ngày còn thiếu cái gì. Những việc chậm không chỉ là chậm một đơn vị, mà kéo cả thành phố xuống, không thể chạy nổi”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ.



Phải dứt bỏ tình trạng "níu giữ, cát cứ dữ liệu, coi của chung như của riêng"

Theo người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội, hiện nay, cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chưa đồng bộ. Tình trạng chia tách phân bản dữ liệu vẫn còn; các hệ thống cơ sở dữ liệu của một số cơ quan chưa được kết nối liên thông; việc chia sẻ dữ liệu dùng chung còn hạn chế, tiêu chuẩn dữ liệu chưa được thống nhất. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tổng hợp, phân tích, hỗ trợ ra quyết định.



“Tôi đề nghị các đồng chí, giống như phân cấp, phân quyền vừa rồi, chúng ta phải dứt bỏ tình trạng níu kéo, dứt bỏ tình trạng cát cứ, dứt bỏ tình trạng của chung nhưng coi như của riêng để bảo vệ lợi ích riêng của mình, để cho mọi người đến thăm mình có địa chỉ, có căn cứ để đến thăm”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Đối với vấn đề hạ tầng số và cơ sở dữ liệu dùng chung, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng chưa đáp ứng yêu cầu liên thông giữa các khối, năng lực triển khai nhiệm vụ chưa đồng đều, một số nơi chưa bố trí được nhân lực chuyên trách, kỹ năng vận hành hệ thống còn yếu, việc đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn...

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội cũng cho rằng, tinh thần chủ động và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm người đứng đầu vẫn còn hạn chế. Nhắc lại cam kết của Ban Thường vụ Thành ủy trong kết luận hôm 12/11 vừa rồi khi đề cập đến việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, ông Ngọc nhấn mạnh: "Thường trực Thành ủy không né tránh, sẽ đồng hành với các đồng chí". "Câu nói đó đã đủ để các đồng chí yên tâm và làm chưa”, ông Ngọc nói thêm.



Những việc thành phố chỉ đạo là những việc yêu cầu bắt buộc

Để sớm khắc phục những hạn chế vướng mắc nêu trên, Bí thư Hà Nội đề nghị các thành viên trong hội nghị nhấn mạnh đến 4 nhóm vấn đề trọng tâm. Theo đó, ông Ngọc đề nghị đánh giá cụ thể từng nhóm nhiệm vụ, rõ tiến độ, rõ vướng mắc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn giải quyết. Cơ quan chủ trì phải nêu chính xác, cụ thể những việc còn đang tồn đọng và biện pháp khắc phục.



Cùng với đó, phải đề xuất giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn như: cơ chế phối hợp, phân cấp phân quyền, phân định trách nhiệm người đứng đầu, cơ chế tài chính cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chuẩn hóa quy trình nhiệm vụ, mô hình tổ chức bộ máy và đội ngũ làm công nghệ tại các cơ quan, đơn vị nhất cấp cơ sở.

“Riêng về chuyển đổi số, chúng ta phải đồng bộ 3 nhóm: phân cấp, phân quyền, phân nhiệm vụ; thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Ba nhóm này phải đồng bộ với nhau thì chúng ta mới phục vụ được nhân dân, phục vụ được doanh nghiệp, phục vụ được xã hội”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Nhắc đến nhóm nhiệm vụ chế độ thông tin báo cáo, ông Ngọc cho biết, Văn phòng Thành ủy đã có công văn gửi 126 Đảng ủy xã, phường và yêu cầu báo cáo về, tuy nhiên theo thống kê việc chấp hành thông tin báo cáo chưa tốt, dẫn đến việc tổng hợp báo cáo, nghiên cứu bị chậm.



“Đây là việc cần nghiêm túc khắc phục, rút kinh nghiệm”, ông Ngọc nói và nhấn mạnh: “Chúng ta thống nhất rằng, những việc thành phố chỉ đạo là những việc yêu cầu bắt buộc. Các đồng chí làm hay không làm thì các đồng chí phải có chế độ thông tin cho rõ ràng. Tôi nói lại, đây một trong những tiêu chí về đánh giá về chất lượng cán bộ”, người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội nhấn mạnh.

Hà Nội đang dùng 145 phần mềm, nhưng "chưa nói chuyện được với nhau

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Ảnh: Sông Bùi

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đồng thời chỉ ra một số điểm nghẽn cần giải quyết.

Về điểm nghẽn dữ liệu và chia sẻ dữ liệu, ông Dũng cho biết, dù TP đã hình thành 62 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, vận hành LGSP với 33,6 triệu lượt kết nối và liên thông 28 hệ thống quốc gia, dữ liệu nội bộ vẫn còn phân tán, nhiều chuẩn khác nhau, chưa có đầu mối quản trị thống nhất.

Một số cơ quan chưa chuẩn hóa dữ liệu, chưa định dạng để tái sử dụng; nền tảng kết nối còn gián đoạn. “Điều này không chỉ làm chậm tiến độ chuyển đổi số mà còn hạn chế khả năng phân tích, dự báo, ra quyết định dựa trên bằng chứng, khiến lãnh đạo các cấp phải dựa nhiều vào báo cáo giấy, báo cáo thủ công”, ông Dũng nhấn mạnh.

Về điểm nghẽn hạ tầng và thiết bị ở cấp xã, phường, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, hệ thống hội nghị trực tuyến đã kết nối toàn TP, hỗ trợ tốt công tác chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, nhiều thiết bị cũ 5-10 năm, cấu hình yếu, mạng LAN và Internet không ổn định, thiếu thiết bị họp trực tuyến, máy scan và thiết bị số hóa tốc độ cao.

Một vấn đề đặc biệt là mỗi xã, phường hiện phải vận hành trung bình gần 20 phần mềm khác nhau từ T.Ư và TP, bao gồm dịch vụ công, cơ sở dữ liệu dân cư, hộ tịch, đăng ký kinh doanh, quản lý đơn thư, email công vụ, chữ ký số, đánh giá cán bộ…

Điều này khiến bộ máy cơ sở bị quá tải, có nguy cơ dẫn tới sai sót, bỏ sót, thậm chí “ngại dùng hệ thống”. Nếu không tháo gỡ dứt điểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ người dân.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết thêm, toàn TP hiện nay đang phải sử dụng tổng số khoảng 145 phần mềm. "Một áp lực rất lớn trong việc kết nối. Anh em nhiều lúc phải thủ công cóp tài liệu từ phần mềm vì có những phần mềm hiện nay "chưa nói chuyện được với nhau", ông Dũng cho hay.