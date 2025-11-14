Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Tin tức
Thứ sáu, ngày 14/11/2025 18:57 GMT+7

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chỉ ra những rào cản làm chậm sự phát triển phải tập trung tháo gỡ

+ aA -
Thành An Thứ sáu, ngày 14/11/2025 18:57 GMT+7
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 trên địa bàn TP Hà Nội đã đi đúng hướng, đúng trọng tâm và đạt kết quả tương đối khả quan.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều 14/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2025 và năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 trên địa bàn TP Hà Nội đã đi đúng hướng, đúng trọng tâm và đạt kết quả tương đối khả quan.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Sông Bùi

Theo Cục Thống kê, GDP nhóm khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong 3 quý đầu năm cả nước đạt 16,3%. Riêng Hà Nội, chỉ số này đạt 16,9%, cao hơn mức chung.

“Như vậy, có thể khẳng định, việc triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 57 đang đi đúng hướng, phù hợp với chỉ đạo của Trung ương”, ông Ngọc nhấn mạnh và khẳng định, trong 7 nhóm nhiệm vụ lớn được nêu trong Nghị quyết đã được TP vào cuộc nghiêm túc.

Những việc “chậm” kéo cả thành phố đi xuống

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội thẳng thắn chỉ ra rõ vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong triển khai Nghị quyết 57, cần sớm khắc phục để đảm bảo tiến độ chung của cả nước, trong đó có 6 nhóm hạn chế chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện 569 đầu việc và 13 nhóm khó khăn chung mà Ban Chỉ đạo Trung ương đã kết luận.

Ông Ngọc nêu rõ, về tiến độ chất lượng, một số nhiệm vụ còn chậm, nhất các nhiệm vụ liên ngành, liên cấp, nhiều công việc chưa xác định rõ sản phẩm đầu ra, dẫn đến lúng túng trong kiểm đếm và báo cáo.

“Trong tổng số 221 nhiệm vụ đang triển khai, có 30 nhiệm vụ quá hạn”, ông Ngọc nói và chỉ rõ, đây là các đầu việc được xác định “gây cản trở đồng bộ cho sự phát triển của thành phố” và phải được tập trung xử lý ngay trong năm 2025.

“Chúng ta phải xác định được những nhiệm vụ nào đang cản trở sự phát triển đồng bộ, làm ảnh hưởng đến lợi ích người dân, doanh nghiệp và thành phố, để tập trung nguồn lực tháo gỡ, giải quyết, xác định đây những rào cản ảnh hưởng sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới”, ông Ngọc nói.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sông Bùi.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cần xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, giải pháp đột phá để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, lấy lại từng ngày, từng tháng thực hiện cho bằng được những công việc chậm trễ.

“Chúng ta phải nhìn rõ từng ngày còn thiếu cái gì. Những việc chậm không chỉ là chậm một đơn vị, mà kéo cả thành phố xuống, không thể chạy nổi”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Phải dứt bỏ tình trạng "níu giữ, cát cứ dữ liệu, coi của chung như của riêng"

Theo người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội, hiện nay, cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chưa đồng bộ. Tình trạng chia tách phân bản dữ liệu vẫn còn; các hệ thống cơ sở dữ liệu của một số cơ quan chưa được kết nối liên thông; việc chia sẻ dữ liệu dùng chung còn hạn chế, tiêu chuẩn dữ liệu chưa được thống nhất. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tổng hợp, phân tích, hỗ trợ ra quyết định.

“Tôi đề nghị các đồng chí, giống như phân cấp, phân quyền vừa rồi, chúng ta phải dứt bỏ tình trạng níu kéo, dứt bỏ tình trạng cát cứ, dứt bỏ tình trạng của chung nhưng coi như của riêng để bảo vệ lợi ích riêng của mình, để cho mọi người đến thăm mình có địa chỉ, có căn cứ để đến thăm”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Đối với vấn đề hạ tầng số và cơ sở dữ liệu dùng chung, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng chưa đáp ứng yêu cầu liên thông giữa các khối, năng lực triển khai nhiệm vụ chưa đồng đều, một số nơi chưa bố trí được nhân lực chuyên trách, kỹ năng vận hành hệ thống còn yếu, việc đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn...

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội cũng cho rằng, tinh thần chủ động và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm người đứng đầu vẫn còn hạn chế. Nhắc lại cam kết của Ban Thường vụ Thành ủy trong kết luận hôm 12/11 vừa rồi khi đề cập đến việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, ông Ngọc nhấn mạnh: "Thường trực Thành ủy không né tránh, sẽ đồng hành với các đồng chí". "Câu nói đó đã đủ để các đồng chí yên tâm và làm chưa”, ông Ngọc nói thêm.

Những việc thành phố chỉ đạo là những việc yêu cầu bắt buộc

Để sớm khắc phục những hạn chế vướng mắc nêu trên, Bí thư Hà Nội đề nghị các thành viên trong hội nghị nhấn mạnh đến 4 nhóm vấn đề trọng tâm. Theo đó, ông Ngọc đề nghị đánh giá cụ thể từng nhóm nhiệm vụ, rõ tiến độ, rõ vướng mắc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn giải quyết. Cơ quan chủ trì phải nêu chính xác, cụ thể những việc còn đang tồn đọng và biện pháp khắc phục.

Cùng với đó, phải đề xuất giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn như: cơ chế phối hợp, phân cấp phân quyền, phân định trách nhiệm người đứng đầu, cơ chế tài chính cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chuẩn hóa quy trình nhiệm vụ, mô hình tổ chức bộ máy và đội ngũ làm công nghệ tại các cơ quan, đơn vị nhất cấp cơ sở.

“Riêng về chuyển đổi số, chúng ta phải đồng bộ 3 nhóm: phân cấp, phân quyền, phân nhiệm vụ; thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Ba nhóm này phải đồng bộ với nhau thì chúng ta mới phục vụ được nhân dân, phục vụ được doanh nghiệp, phục vụ được xã hội”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Nhắc đến nhóm nhiệm vụ chế độ thông tin báo cáo, ông Ngọc cho biết, Văn phòng Thành ủy đã có công văn gửi 126 Đảng ủy xã, phường và yêu cầu báo cáo về, tuy nhiên theo thống kê việc chấp hành thông tin báo cáo chưa tốt, dẫn đến việc tổng hợp báo cáo, nghiên cứu bị chậm.

“Đây là việc cần nghiêm túc khắc phục, rút kinh nghiệm”, ông Ngọc nói và nhấn mạnh: “Chúng ta thống nhất rằng, những việc thành phố chỉ đạo là những việc yêu cầu bắt buộc. Các đồng chí làm hay không làm thì các đồng chí phải có chế độ thông tin cho rõ ràng. Tôi nói lại, đây một trong những tiêu chí về đánh giá về chất lượng cán bộ”, người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội nhấn mạnh.

Hà Nội đang dùng 145 phần mềm, nhưng "chưa nói chuyện được với nhau

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Ảnh: Sông Bùi

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đồng thời chỉ ra một số điểm nghẽn cần giải quyết.

Về điểm nghẽn dữ liệu và chia sẻ dữ liệu, ông Dũng cho biết, dù TP đã hình thành 62 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, vận hành LGSP với 33,6 triệu lượt kết nối và liên thông 28 hệ thống quốc gia, dữ liệu nội bộ vẫn còn phân tán, nhiều chuẩn khác nhau, chưa có đầu mối quản trị thống nhất.

Một số cơ quan chưa chuẩn hóa dữ liệu, chưa định dạng để tái sử dụng; nền tảng kết nối còn gián đoạn. “Điều này không chỉ làm chậm tiến độ chuyển đổi số mà còn hạn chế khả năng phân tích, dự báo, ra quyết định dựa trên bằng chứng, khiến lãnh đạo các cấp phải dựa nhiều vào báo cáo giấy, báo cáo thủ công”, ông Dũng nhấn mạnh.

Về điểm nghẽn hạ tầng và thiết bị ở cấp xã, phường, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, hệ thống hội nghị trực tuyến đã kết nối toàn TP, hỗ trợ tốt công tác chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, nhiều thiết bị cũ 5-10 năm, cấu hình yếu, mạng LAN và Internet không ổn định, thiếu thiết bị họp trực tuyến, máy scan và thiết bị số hóa tốc độ cao.

Một vấn đề đặc biệt là mỗi xã, phường hiện phải vận hành trung bình gần 20 phần mềm khác nhau từ T.Ư và TP, bao gồm dịch vụ công, cơ sở dữ liệu dân cư, hộ tịch, đăng ký kinh doanh, quản lý đơn thư, email công vụ, chữ ký số, đánh giá cán bộ…

Điều này khiến bộ máy cơ sở bị quá tải, có nguy cơ dẫn tới sai sót, bỏ sót, thậm chí “ngại dùng hệ thống”. Nếu không tháo gỡ dứt điểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ người dân.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết thêm, toàn TP hiện nay đang phải sử dụng tổng số khoảng 145 phần mềm. "Một áp lực rất lớn trong việc kết nối. Anh em nhiều lúc phải thủ công cóp tài liệu từ phần mềm vì có những phần mềm hiện nay "chưa nói chuyện được với nhau", ông Dũng cho hay.

Tham khảo thêm

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Mỗi thầy cô giáo lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy khát vọng bên trong từng học trò

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Mỗi thầy cô giáo lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy khát vọng bên trong từng học trò

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung: Thanh tra Thủ đô phải trở thành “ngọn đèn pha soi sáng con đường liêm chính”

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung: Thanh tra Thủ đô phải trở thành “ngọn đèn pha soi sáng con đường liêm chính”

Hà Nội thay đổi chiều dài và tổng mức đầu tư Dự án cầu Trần Hưng Đạo

Hà Nội thay đổi chiều dài và tổng mức đầu tư Dự án cầu Trần Hưng Đạo

Chân dung tân Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà và các Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Chân dung tân Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà và các Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung: 'Dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Nhân dân'

Tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung: "Dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Nhân dân"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đảm nhiệm trọng trách mới

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Xót xa lời nhắn “về cho con bú” của thân nhân người nghi bị sạt lở vùi lấp ở Đà Nẵng
12

Tin tức
Xót xa lời nhắn “về cho con bú” của thân nhân người nghi bị sạt lở vùi lấp ở Đà Nẵng

Sạt lở nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng: “Không được để cứu nạn rồi thêm người bị nạn”

Tin tức
Sạt lở nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng: “Không được để cứu nạn rồi thêm người bị nạn”

Sụt lún, nứt kéo dài hàng trăm mét trên Quốc lộ 24 đi qua “thủ phủ du lịch” Quảng Ngãi

Tin tức
Sụt lún, nứt kéo dài hàng trăm mét trên Quốc lộ 24 đi qua “thủ phủ du lịch” Quảng Ngãi

Lốc xoáy cuốn nhà dân lúc nửa đêm, nước lũ cắt đôi cầu ở Quảng Ngãi

Tin tức
Lốc xoáy cuốn nhà dân lúc nửa đêm, nước lũ cắt đôi cầu ở Quảng Ngãi

Đọc thêm

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang 'Mù Tạt'?
Thể thao

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt"?

Thể thao

Những ngày qua, cư dân mạng rầm rộ đồn đoán tiền vệ tiền vệ Phạm Đức Huy chuẩn bị làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt".

EVNCPC chủ động cắt điện do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên
Kinh tế

EVNCPC chủ động cắt điện do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên

Kinh tế

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đến sáng ngày 17/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã chủ động cắt điện gần 31.000 khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Tin tức

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ngọc Huyền 'Cha tôi, người ở lại' vừa cưới đã có biệt thự đẹp
Văn hóa - Giải trí

Ngọc Huyền "Cha tôi, người ở lại" vừa cưới đã có biệt thự đẹp

Văn hóa - Giải trí

Ngọc Huyền - nữ chính "Cha tôi, người ở lại" sau hôn lễ trang trọng lại khiến khán giả bất ngờ khi để lộ tin vui. Đó là cô và chồng đã tích cóp và xây được căn biệt thự siêu đẹp.

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Xã hội

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao

Xã hội

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025
Thể thao

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025

Thể thao

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – CTCP (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ kim cương, thể hiện sự gắn bó tự nhiên với mảnh đất nơi doanh nghiệp được hình thành và lớn lên.

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở
Tin tức

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở

Tin tức

Chính quyền các xã A Vương và Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, trong đó có đoạn bị đứt gãy nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc
Thế giới

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc

Thế giới

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã ra lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người bị tình nghi tham nhũng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước
Nhà nông

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, tỉnh đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng ngành tôm công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi
Tin tức

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi

Tin tức

Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở
Tin tức

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở

Tin tức

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm cả 2 chiều đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn do nứt mặt đường, sạt lở.

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Quốc Toản chỉ được duy nhất một lần chép gộp và gọn toàn bộ tiểu sử vào sử sách chính thống cổ truyền-bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”-ở đoạn biên niên sử về năm Nhâm Ngọ (1282), khi sách này tường thuật diễn biến và kết quả của cuộc “Hội nghị vương hầu và trăm quan” nhà Trần, “bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu”, chuẩn bị chống cuộc đại xâm lăng của đế chế Mông Nguyên lần thứ hai.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?
Bạn đọc

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt
Thế giới

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt

Thế giới

Việc cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng từ Mỹ cho các nước châu Âu thông qua Hy Lạp sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt, đồng thời tạo ra các rủi ro đối với môi trường – Đó là nhận định của Giám đốc Trung tâm Síp của Viện Nghiên cứu Hoà bình Oslo (PRIO), ông Harry Tzimitras, chuyên gia về khu vực Đông Địa Trung Hải, tuyên bố.

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”
Pháp luật

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”

Pháp luật

Trong phần thủ tục khai mạc, Cao Văn Hùng, kẻ phóng hỏa sát hại 11 người im lặng trước các câu hỏi của thẩm phán, luật sư với lý do “tai điếc, mắt mờ” và ngoài ra, một số bị hại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn để đảm bảo quyền lợi của họ.

Làm thế nào để được gắn nhãn 'gạo Việt xanh, phát thải thấp', chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết
Nhà nông

Làm thế nào để được gắn nhãn "gạo Việt xanh, phát thải thấp", chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết

Nhà nông

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho rằng, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động vượt ra khỏi quy mô của một chuỗi giá trị ngành hàng mà đã tạo nên một hệ sinh thái.

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?

Thể thao

6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?; Liverpool muốn chiêu mộ Antoine Semenyo; AS Roma tiến gần việc mượn Joshua Zirkzee.

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc
Nhà nông

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc

Nhà nông

Trùn đất xuất hiện dày đặc trong ruộng cấy giống gốc ST25 của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua. Cha đẻ của giống lúa ST25 cho biết đã rất ngỡ ngàng về điều này.

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%

Hòa Bình thi đua yêu nước

Sau sáp nhập, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng và tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 15,2 tỷ đồng, vượt 620,45% dự toán được giao.

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên
Media

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên

Media

Từ những nương ngô, sắn khô cằn, người dân vùng cao Điện Biên hôm nay đang hái quả ngọt từ những đồi cà phê chè xanh mướt. Mỗi gốc cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là niềm tin, là hy vọng của đồng bào về một cuộc sống đủ đầy hơn giữa núi rừng Tây Bắc.

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025
Kinh tế

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Kinh tế

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 02 – 06/12/2025 tại Hà Nội. Với chủ đề “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học và đổi mới sáng tạo của thế giới.

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
Kinh tế

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ

Kinh tế

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vietbank đã triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ” nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế
Tin tức

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế

Tin tức

Chính phủ tính toán kinh phí đầu tư cho y tế cơ sở khoảng 52.500 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 43.000 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 9.500 tỷ đồng); Y tế dự phòng 28.700 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 18.700 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 10.000 tỷ đồng).

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?
Thể thao

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?

Thể thao

Lê Quang Liêm đã kết thúc hành trình tại World Cup 2025 môn cờ vua khi thua Alexander Donchenko 3,5-4,5 ở vòng 5. Dù Lê Quang Liêm đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh, nhưng anh vẫn phải dừng bước bởi pha “xuất kỳ chiêu” quá tinh tế của đối phương.

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững

Chuyển động Sài Gòn

DEG - định chế tài chính phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Tái thiết KWF của Đức dự kiến sẽ rót thêm vốn đầu tư dài hạn vào TTC AgriS, công ty nông nghiệp lớn với trụ sở tại TP.HCM.

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng
Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng

Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp mở ra cơ hội tài lộc rực rỡ, giúp họ đầu tư thành công, khởi nghiệp thuận lợi, tài sản gia tăng nhanh chóng.

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai
Nhà nông

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai

Nhà nông

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với các Sở, ngành và hệ thống khuyến nông cả nước triển khai loạt chương trình, dự án nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng ứng phó cho nông dân trong phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin tức

Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, để HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2025-2030).

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
Nhà đất

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
17

Nhà đất

8 giờ sáng 17/11, điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội Kim Chung hỗn loạn khi người của chủ đầu tư thông báo không chấp nhận danh sách số tự phát người dân lập từ đêm. Hàng trăm người thức trắng trở lại vạch xuất phát.

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới
Kinh tế

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới

Kinh tế

Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia. Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.

Tin đọc nhiều

1

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

2

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn "lao dốc", người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn 'lao dốc', người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng "tung chiêu" lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng 'tung chiêu' lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

5

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật