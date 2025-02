Bí thư Thành ủy Hải Phòng chạy bộ chinh phục Núi Voi

Khai mạc giải chạy, ông Hà Thế Vinh - Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết, giải chạy việt dã năm 2025 nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khoẻ, văn hoá, tinh thần của nhân dân. Từ đó tạo sức mạnh, động lực phát triển với mục đích khoẻ để phát triển Tổ quốc. Đồng thời, đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng kỉ niệm 79 năm Ngày truyền thống thể thao Việt Nam 27/3/1946 - 27/3/2025, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỉ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Các vận động viên chinh phục cự li 9,3 km tại huyện An Lão, TP Hải Phòng ngày 22/2/2025. Clip: PV.

Đại diện trưởng các đơn vị lên nhận hoa tại Giải chạy Việt dã ngày 22/2/2025 huyện An Lão. Ảnh: PV.

Ông Lê Tiến Châu chụp hình lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá và thể thao Hải Phòng và các runner tại Giả chạy Việt dã huyện An Lão ngày 22/2/2025. Ảnh: PV.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Dân Việt tại 1 số giải tổ chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng cho thấy Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu rất yêu thích môn chạy và chinh phục những cung đường có độ dốc, cung đường chạy có đồi, núi. Nhiều lần ông chinh phục thành công cự li 10 km ở một số giải chạy trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cung đường chạy tại huyện An Lão ngày 22/2/2025 có qua đoạn Núi Voi, đường lên chùa khá dốc, dốc cũng khá gắt nhưng ông Lê Tiến Châu đã chinh phục được con dốc đó và hoàn thành cung đường với cự li 9,3km.

Khoảnh khắc tươi vui trước khi vào giải chạy của Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu. Ảnh: PV.

Cũng theo ghi nhận của Phóng viên Báo Dân Việt, giải chạy thu hút rất nhiều học sinh nhỏ tuổi trên địa bàn tham gia. Em Minh Trang và Bảo Ngọc, học sinh lớp 5 trường tiểu học An Tiến, huyện An Lão vừa chạy vừa chia sẻ, các em rất thích tham gia giải chạy này. Không khí rất vui và hứng khởi vì đông mọi người cùng tham gia. Mọi khi các em chỉ chạy cự li ngắn ở xung quanh sân trường. Hôm nay được chạy tự do với cung đường của giải cùng nhiều người thực sự khác biệt.

Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành uỷ Hải Phòng chinh phục đoạn dốc tại Núi Voi, huyện An Lão ngày 22/2/2025. Clip: PV.

Anh Hoàng Văn Mị, trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh tham gia giải chạy do huyện tổ chức. Anh rất vui khi địa phương tổ chức giải chạy thành công, tạo sân chơi cho đông đảo người địa phương và cả ngoài huyện tham gia giao lưu và chinh phục cung đường tuyệt vời tại địa phương. Anh chưa từng chạy cự li 9-10 km thông một mạch bao giờ. Hôm nay anh thấy rất sung sướng khi hoàn thành được cự li 9.3 km. Cung đường chạy từ xã An Tiến qua Núi Voi rồi quay về điểm xuất phát ban đầu. Trong cung đường có đoạn dốc khá gắt, tuy nhiên rất nhiều người đã bứt phá và hoàn thành cự li. Đó là điều thật sự tuyệt vời.

Anh mong địa phương tổ chức thường niên để đẩy mạnh phong trào tại địa phương, mọi người có cơ hội gắn kết cùng nhau rèn luyện sức khoẻ, sống tích cực hơn nữa mỗi ngày và phong trào lan toả sang các địa phương khác. Hoạt động bổ ích này góp phần cho mọi người có cơ hội rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Các thành viên nhóm HPR Gun Lap có mặt tham gia Giải chạy ngày 22/2/2025 tại huyện An Lão. Ảnh: PV.

Khoảnh khắc hoàn thành cự li 9,3 km của vận động viên thuộc nhóm HPR Gun Lap. Ảnh: PV.

Vận động viên chinh phục cự li 9,3 km tại huyện An Lão. Ảnh: PV.

Một vận động viên nhóm HPR GunLap trên địa bàn quận Kiến An, TP Hải Phòng chia sẻ, có những người chạy cùng họ mới chạy, hoặc hàng ngày chỉ đi bộ 3-5 km nhẹ nhàng chưa chạy cự li dài 9,3 -10 km bao giờ. Vậy mà với không khí đông vui, cung đường đẹp, gặp những người chạy có kinh nghiệm trò chuyện đã dẫn dắt họ một cách tự nhiên về đích quên cả mỏi chân và mệt. Khi hoàn thành họ sung sướng vỡ oà vì bản thân đã bứt phá được mốc mới đối với chính mình.

Bà Phạm Thị Tô Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hải Phòng cùng tham gia chạy giải việt dã ngày 22/2/2025 cùng hơn 700 vận động viên trên địa bàn huyện An Lão. Ảnh: PV.

Bà Phạm Thị Tô Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hải Phòng cũng tham gia chạy tại Giải chạy trên cho biết, cung đường chạy của giải rất tuyệt vời và nhìn gương mặt moi người tham gia giải rất rạng ngời, vui vẻ, đội ngũ cổ vũ dọc đường chạy rất nhiệt tình. Bà Trang hi vọng phong trào chạy bộ này sẽ được lan toả mạnh mẽ ở các địa bàn quận, huyện khác tại Hải Phòng trong thời gian tiếp theo nhằm góp phần vào việc rèn luyện sức khoẻ mỗi ngày.