Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng đề án hệ thống tòa án, viện kiểm sát theo hướng không tổ chức cấp huyện

Từ hôm nay (1/3) không còn công an cấp huyện

Từ 1/3, ngành công an chỉ còn ba cấp là Bộ - tỉnh - xã khi 694 đơn vị công an cấp huyện với gần 6.000 đội trực thuộc chấm dứt hoạt động.

Khi công an huyện không còn, công an tỉnh sẽ giải quyết toàn diện mọi vấn đề, nắm bắt chung về tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Trưởng công an cấp xã được giao thêm một số quyền hạn và các xã sẽ được tăng cường điều tra viên, cán bộ điều tra. Mỗi công an cấp xã sẽ có tối thiểu 12 cán bộ, chiến sĩ.

Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ công an cấp huyện sẽ được chia về công an tỉnh hoặc xã, tùy theo năng lực từng người. Tuy nhiên, ngành công an ưu tiên sắp xếp theo ngành dọc, khối an ninh về an ninh, cảnh sát về cảnh sát.

Liên quan công tác điều tra, các vụ án, vụ việc công an cấp tỉnh đang điều tra sẽ giữ nguyên như hiện nay. Các vụ án công an cấp huyện đang điều tra hoặc đã tạm đình chỉ điều tra thì rà soát để chuyển về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh tiếp tục làm nốt. Vụ án từ huyện chuyển lên tỉnh điều tra, sau đó vẫn giao cho VKSND cấp huyện thực hiện quyền kiểm sát điều tra và giữ quyền công tố tại tòa án cấp huyện.