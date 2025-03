Bộ Công an: Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam Bộ Công an: Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trong tuần qua lãnh đạo Bộ Công an đã có những chỉ đạo nổi bật như Xây dựng Hiệp hội Dữ liệu quốc gia với phương châm “Hội tụ - Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”; Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Xây dựng Hiệp hội Dữ liệu quốc gia với phương châm “Hội tụ - Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, toàn thể hội viên và lực lượng CAND với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết gắn bó, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, cá nhân Tổng Bí thư, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhân dân tin cậy trao gửi. Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Ban Thường vụ Hiệp hội Dữ liệu quốc gia nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau Đại hội, Hiệp hội tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động và nỗ lực triển khai ngay ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư với các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo ảnh hưởng và sức lan tỏa góp phần xây dựng Hiệp hội Dữ liệu quốc gia với phương châm "Hội tụ - Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển"… Thanh niên Công an phải xung kích đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng Trong tuần qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã gặp mặt, đối thoại với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên CAND. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị thanh niên CAND phải có hoài bão, khát vọng, vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn, gian khổ và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới… Trong giai đoạn cách mạng mới, thanh niên Công an phải xung kích đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, trước hết là xây dựng CAND tinh, gọn, mạnh, hiện đại, trong chuyển đổi số quốc gia, phòng chống lãng phí, các phong trào về xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đối với các cấp bộ Đoàn trong CAND, cần nghiên cứu, quán triệt nhận thức sâu sắc, đầy đủ tình hình, nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới, phát huy cao độ trách nhiệm với những công tác thiết thực giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, nhất là ý thức tận tụy phục vụ Nhân dân với tinh thần "trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", đưa thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức, phát động các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua của Đoàn theo hướng thiết thực, bám sát và phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Ngành. Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự chương trình đối thoại. Xây dựng dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp Tuần qua, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (dự án Luật). Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thường trực giúp việc Ban soạn thảo tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo tiến độ, chất lượng; tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng của các cơ quan, bộ, ngành có liên quan trong công tác xây dựng dự án Luật nhằm đảm bảo nội dung không chồng chéo, giao thoa, xung đột với các quy định của pháp luật hiện hành. Nghiên cứu, xây dựng, định hình các chính sách lớn trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp 2009, tập trung vào các nội dung phục vụ việc chuyển chức năng, nhiệm vụ từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp; nghiên cứu, xây dựng các quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan, bộ, ban, ngành có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp... Phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm từ xa, từ sớm, đảm bảo an ninh, trật tự các địa bàn giáp ranh Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp số 303/QCPH, ngày 29/10/2020 về đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại cụm địa bàn TP Hồ Chí Minh, các tỉnh giáp ranh, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, Công an các tỉnh, thành khu vực giáp ranh làm tốt công phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm từ xa, từ sớm, quản lý chặt đối tượng loạn thần ngáo đá, giải quyết dứt điểm mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Chủ động phòng ngừa tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Thực hiện nghiêm Kết luận của Bộ Chính trị và các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (trong đó có tội phạm ma tuý); tổng rà soát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và tham mưu kiểm tra, xử lý, giải quyết triệt để. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu. Chuyển đổi trạng thái đồng bộ Công an 3 cấp; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế và giao ban định kỳ nghiêm túc; xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm chung giữa các tỉnh, thành giáp ranh; làm tốt công tác xây dựng lực lượng… Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy Sáng 27/3/2025, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Kế hoạch số 483/KH-BCA-C04 (Kế hoạch 483) ngày 07/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; đánh giá tình hình, kết quả 1 tháng thực hiện tiếp nhận chức năng cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an tới điểm cầu Công an các địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị này, lãnh đạo Bộ yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương phải quán triệt đúng tầm quan trọng, ví trí vai trò của việc thực hiện cao điểm tổng rà soát người nghiện và đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm về ma túy. Công an các địa phương trong tổ chức sắp xếp bộ máy cần phân công, phân cấp tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Quá trình điều tra, giải quyết các vụ án về ma túy phải chấm dứt tình trạng "đánh khúc giữa", "vo tròn" vụ việc, phải "truy tội phạm ma túy đến cùng, đến tận gốc rễ". Đối với công tác tiếp nhận, quản lý các cơ sở cai nghiện ma túy, lãnh đạo Bộ yêu cầu, Giám đốc Công an các địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được Bộ giao; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu xây dựng hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2021, trong đó đặc biệt chú ý tới các quy định về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức của Bộ Công an… Đảm bảo các chính sách cho phạm nhân đang thi hành án Trong tuần qua, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác đặc xá năm 2025 tại một số địa phương. Thứ trưởng đề nghị đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; đảm bảo các chính sách cho phạm nhân đang thi hành án tại Trại; quan tâm việc thực hiện giáo dục nghề nghiệp để người phạm tội nhận thức được sai phạm, dạy nghề để khi tái hòa nhập cộng đồng được ổn định cuộc sống, tránh tái phạm; rà soát danh sách đủ điều kiện đặc xá để không bị sót lọt, đảm bảo quyền lợi của người bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan chức năng để làm tốt công tác thẩm định hồ sơ, đúng thời hạn quy định. Sau khi có kết quả, tổ chức công bố theo đúng thời hạn quy định và thực hiện đúng chế độ chính sách cho phạm nhân… Đảm bảo an ninh trật tự địa bàn Tây Bắc và phụ cận Tại Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn Tây Bắc và phụ cận,(ngày 24/3), lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đảm bảo ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Tây Bắc và phụ cận; chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện đồng bộ các kế hoạch, phương án, giải pháp, bảo đảm "Giữ vững an ninh địa bàn Tây Bắc và phụ cận trong mọi tình huống, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để xảy ra vụ việc gây mất ANTT", tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược của Đảng, việc tố chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Toàn cảnh hội nghị. Tích cực triển khai phân công, phân cấp công tác bảo đảm an ninh theo mô hình tố chức Công an địa phương 2 cấp. Nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, quan tâm chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Phát biểu tại Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (tổ chức ngày 26/3), lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trọng tâm là Lễ kỷ niệm với mục tiêu cao nhất là "Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất không chỉ ở nơi diễn ra Lễ kỷ niệm, mà trên phạm vi cả nước; tạo thuận lợi tối đa cho mọi hoạt động của người dân, khách quốc tế đến tham dự các hoạt động kỷ niệm". Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ, đồng chí Bộ trưởng về xây dựng, trực tiếp chỉ đạo các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm.

